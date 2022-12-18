https://sputnikarabic.ae/20221218/موسكو-تطالب-بانغي-بإجراء-تحقيق-في-محاولة-الاغتيال-الفاشلة-لمدير-البيت-الروسي-1071332580.html
موسكو تطالب بانغي بإجراء تحقيق في محاولة الاغتيال الفاشلة لمدير البيت الروسي
موسكو تطالب بانغي بإجراء تحقيق في محاولة الاغتيال الفاشلة لمدير البيت الروسي
أعلنت السفارة الروسية في بانغي، إرسال مذكرة دبلوماسية إلى وزارة الخارجية في جمهورية أفريقيا الوسطى، للمطالبة بإجراء تحقيق عاجل وشامل في محاولة الاغتيال الفاشلة... 18.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-18T17:42+0000
2022-12-18T17:42+0000
2022-12-18T17:42+0000
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقالت السفارة الروسية، في بيان، اليوم الأحد إنه "من خلال السفارة الروسية، يتم إرسال مذكرة دبلوماسية إلى وزارة خارجية جمهورية أفريقيا الوسطى، تطالب بإجراء تحقيق شامل عاجل وتحديد هوية منظمي ومرتكبي الهجوم الإرهابي ضد مدير البيت الروسي، دميتري سيتوي".وأوضحت أن "الحالة الصحية لمدير البيت الروسي، بعد محاولة الاغتيال لا تزال مستقرة ولكنها خطيرة، وسيحتاج إلى إجلاء طارئ إلى روسيا".
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
موسكو تطالب بانغي بإجراء تحقيق في محاولة الاغتيال الفاشلة لمدير البيت الروسي
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أعلنت السفارة الروسية في بانغي، إرسال مذكرة دبلوماسية إلى وزارة الخارجية في جمهورية أفريقيا الوسطى، للمطالبة بإجراء تحقيق عاجل وشامل في محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها مدير البيت الروسي، دميتري سيتوي، لافتة إلى أن الحالة الصحية له مستقرة ولكنها خطيرة.
موسكو - سبوتنيك. وقالت السفارة الروسية، في بيان، اليوم الأحد إنه "من خلال السفارة الروسية، يتم إرسال مذكرة دبلوماسية إلى وزارة خارجية جمهورية أفريقيا الوسطى، تطالب بإجراء تحقيق شامل عاجل وتحديد هوية منظمي ومرتكبي الهجوم الإرهابي ضد مدير البيت الروسي، دميتري سيتوي".
وأوضحت أن "الحالة الصحية لمدير البيت الروسي، بعد محاولة الاغتيال لا تزال مستقرة ولكنها خطيرة، وسيحتاج إلى إجلاء طارئ إلى روسيا".