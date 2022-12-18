https://sputnikarabic.ae/20221218/وزير-الإعلام-اليمني-يطالب-الأمم-المتحدة-بموقف-من-إصدار-أنصار-الله-أحكاما-بإعدام-16-شخصا-1071337576.html
وزير الإعلام اليمني يطالب الأمم المتحدة بموقف من إصدار أنصار الله أحكاما بإعدام 16 شخصا
وزير الإعلام اليمني يطالب الأمم المتحدة بموقف من إصدار أنصار الله أحكاما بإعدام 16 شخصا
طالب وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، معمر الإرياني، اليوم الاحد، الأمم المتحدة بإعلان موقف من أحكام إعدام أصدرتها جماعة "أنصار الله"، بحق 16 شخصاً... 18.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-18T21:44+0000
2022-12-18T21:44+0000
2022-12-18T21:44+0000
أخبار العالم العربي
العالم العربي
الحرب على اليمن
أخبار اليمن الأن
أنصار الله
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103995/54/1039955441_0:293:5616:3452_1920x0_80_0_0_6254c41bd42aa85df0b060746d422f9c.jpg
القاهرة- سبوتنيك. وقال الإرياني عبر "تويتر"، إن "أوامر الإعدام التي أصدرها الحوثيون بحق 16 من أبناء محافظة صعدة، الرافضين لانقلابهم والمناهضين لأفكارهم المتطرفة وممارساتهم، هي عمليات تصفية جماعية لمعارضيهم السياسيين".وأضاف: "المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية وعلى رأسها المفوضية السامية لحقوق الإنسان مطالبين بالقيام بدورهم في مواجهة أعمال القتل والإرهاب المنظم الذي يمارسه الحوثيون بحق المدنيين، وملاحقة ومحاسبة المتورطين فيها من قياداتهم وعناصرهم وضمان عدم إفلاتهم من العقاب".ورأى وزير الإعلام اليمني، أنها "أوامر قتل بتهم ملفقة، في محاكمات صورية بمحاكم غير قانونية" على حد قوله، مضيفاً أنها "استنساخ لممارسات نظام طهران الذي يواصل حملة القمع والتنكيل وإصدار وتنفيذ أحكام الإعدام بحق شباب وفتيات وأطفال إيران المنتفضين في جميع المحافظات الإيرانية للمطالبة بحقهم الطبيعي في الحرية والكرامة"، حسب تعبيره.يأتي موقف الوزير في الحكومة المعترف بها دولياً، بعد إصدار المحكمة الجزائية الإبتدائية المتخصصة [محكمة أمن الدولة] في صنعاء، حكماً بإدانة 16 شخصاً (7 منهم معتقلون و9 فارون) بتهمة التخابر مع التحالف العربي، ومعاقبتهم بالإعدام رمياً بالرصاص، وسجن 13 آخرين بين (15 - 10 سنة)، حسب مصدر قضائي لوكالة "سبوتنيك".وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20220313/أنصار-الله-بشأن-إعدام-اثنين-من-أسراها-تعد-واضح-للقوانين-الإنسانية-التي-لم-تراعها-السعودية-1059861253.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103995/54/1039955441_312:0:5304:3744_1920x0_80_0_0_3fff512a11d32145122f71b68843f761.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم العربي, العالم العربي, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله
أخبار العالم العربي, العالم العربي, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله
وزير الإعلام اليمني يطالب الأمم المتحدة بموقف من إصدار أنصار الله أحكاما بإعدام 16 شخصا
تابعنا عبر
طالب وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، معمر الإرياني، اليوم الاحد، الأمم المتحدة بإعلان موقف من أحكام إعدام أصدرتها جماعة "أنصار الله"، بحق 16 شخصاً تتهمهم الجماعة بالتخابر مع التحالف العربي بقيادة السعودية.
القاهرة- سبوتنيك. وقال الإرياني عبر "تويتر"، إن "أوامر الإعدام التي أصدرها الحوثيون بحق 16 من أبناء محافظة صعدة، الرافضين لانقلابهم والمناهضين لأفكارهم المتطرفة وممارساتهم، هي عمليات تصفية جماعية لمعارضيهم السياسيين".
وأضاف: "المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية وعلى رأسها المفوضية السامية لحقوق الإنسان مطالبين بالقيام بدورهم في مواجهة أعمال القتل والإرهاب المنظم الذي يمارسه الحوثيون بحق المدنيين، وملاحقة ومحاسبة المتورطين
فيها من قياداتهم وعناصرهم وضمان عدم إفلاتهم من العقاب".
ورأى وزير الإعلام اليمني، أنها "أوامر قتل بتهم ملفقة، في محاكمات صورية بمحاكم غير قانونية" على حد قوله، مضيفاً أنها "استنساخ لممارسات نظام طهران الذي يواصل حملة القمع والتنكيل وإصدار وتنفيذ أحكام الإعدام
بحق شباب وفتيات وأطفال إيران المنتفضين في جميع المحافظات الإيرانية للمطالبة بحقهم الطبيعي في الحرية والكرامة"، حسب تعبيره.
يأتي موقف الوزير في الحكومة المعترف بها دولياً، بعد إصدار المحكمة الجزائية الإبتدائية المتخصصة [محكمة أمن الدولة] في صنعاء، حكماً بإدانة 16 شخصاً (7 منهم معتقلون و9 فارون) بتهمة التخابر مع التحالف العربي
، ومعاقبتهم بالإعدام رمياً بالرصاص، وسجن 13 آخرين بين (15 - 10 سنة)، حسب مصدر قضائي لوكالة "سبوتنيك".
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.