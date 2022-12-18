https://sputnikarabic.ae/20221218/وزير-الخارجية-الإيراني-يزور-الأردن-غدا-1071315995.html

وزير الخارجية الإيراني يزور الأردن غدا

وزير الخارجية الإيراني يزور الأردن غدا

يتوجه وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إلى العاصمة الأردنية عمان، غدا الاثنين، للمشاركة في مؤتمر إقليمي حول العراق. 18.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-18T08:32+0000

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وحسب وكالة الأنباء الإيرانية، سيشارك عبد اللهيان في القمة الثانية لدول الجوار العراقي "بغداد 2" التي يستضيفها الأردن الثلاثاء المقبل.وكانت قمة "بغداد 1" قد عقدت في العاصمة العراقية نهاية أغسطس/ آب العام الماضي.وستضم القمة المقبلة عضوين جديدين هما البحرين وعمان إلى جانب مصر والسعودية والإمارات وقطر وتركيا وإيران والعراق وفرنسا.

https://sputnikarabic.ae/20221215/السوداني-بعد-رفع-سعر-صرف-الدولار-وضع-العراق-المالي-في-أحسن-أحواله-1071245314.html

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