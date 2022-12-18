https://sputnikarabic.ae/20221218/وزير-الخارجية-الإيراني-يزور-الأردن-غدا-1071315995.html
وزير الخارجية الإيراني يزور الأردن غدا
وزير الخارجية الإيراني يزور الأردن غدا
يتوجه وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إلى العاصمة الأردنية عمان، غدا الاثنين، للمشاركة في مؤتمر إقليمي حول العراق. 18.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-18T08:32+0000
2022-12-18T08:32+0000
2022-12-18T08:32+0000
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وحسب وكالة الأنباء الإيرانية، سيشارك عبد اللهيان في القمة الثانية لدول الجوار العراقي "بغداد 2" التي يستضيفها الأردن الثلاثاء المقبل.وكانت قمة "بغداد 1" قد عقدت في العاصمة العراقية نهاية أغسطس/ آب العام الماضي.وستضم القمة المقبلة عضوين جديدين هما البحرين وعمان إلى جانب مصر والسعودية والإمارات وقطر وتركيا وإيران والعراق وفرنسا.
https://sputnikarabic.ae/20221215/السوداني-بعد-رفع-سعر-صرف-الدولار-وضع-العراق-المالي-في-أحسن-أحواله-1071245314.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
وزير الخارجية الإيراني يزور الأردن غدا
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يتوجه وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إلى العاصمة الأردنية عمان، غدا الاثنين، للمشاركة في مؤتمر إقليمي حول العراق.
وحسب وكالة
الأنباء الإيرانية، سيشارك عبد اللهيان في القمة الثانية لدول الجوار العراقي "بغداد 2" التي يستضيفها الأردن الثلاثاء المقبل.
وكانت قمة "بغداد 1" قد عقدت في العاصمة العراقية نهاية أغسطس/ آب العام الماضي.
وستضم القمة المقبلة عضوين جديدين هما البحرين وعمان إلى جانب مصر والسعودية والإمارات وقطر وتركيا وإيران والعراق
وفرنسا.