عربي
https://sputnikarabic.ae/20221218/وزير-الطاقة-الجزائري-ندرس-جديا-مشروع-الربط-الكهربائي-مع-أوروبا-1071335851.html
وزير الطاقة الجزائري: ندرس جديا مشروع الربط الكهربائي مع أوروبا
وزير الطاقة الجزائري: ندرس جديا مشروع الربط الكهربائي مع أوروبا
أكد وزير الطاقة والمناجم الجزائري، محمد عرقاب، اليوم الأحد أن بلاده تعمل على استغلال قدراتها الفائضة في مجال إنتاج الكهرباء، لتصديرها إلى أوروبا. 18.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-18T20:29+0000
2022-12-18T20:29+0000
العالم العربي
الجزائر
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101654/26/1016542631_0:66:3408:1983_1920x0_80_0_0_969e4b5a4e531489e83571a3a02af77b.jpg
الجزائر - سبوتنيك. وأوضح عرقاب، وفقا لوكالة الأنباء الجزائرية، أن "الجزائر تدرس بصفة جدية مشروع الربط الكهربائي مع أوروبا، بالنظر لقدرتها الإنتاجية الهائلة من الكهرباء والتي تجعل منها قطبا طاقويا بامتياز".وأضاف أن "مجمع سونلغاز لديه من المؤهلات ما يسمح له بولوج الأسواق العالمية، وبالأخص من حيث القدرة الإنتاجية وكذا الكفاءات البشرية التي بات اهتمامها منصبا الآن على توفير جودة الطاقة".ولفت الوزير الجزائري، إلى أن "بلاده أصبحت منتجا كبيرا للكهرباء بطاقة إنتاجية تفوق 25 ألف ميغاواط، تستهلك منها 17 ألف ميغاواط في أوقات الذروة، وهو ما يجعل من الجزائر قطبا طاقويا بامتياز".وأضاف عرقاب "نحن بصدد طرح جميع الحلول الطاقوية على شركاء الجزائر لا سيما في أوروبا، من أجل توفير الطاقة بمختلف أنواعها في السوق".وتعاني الدول الأوروبية من نقص في إمدادات الغاز، نتيجة غياب أعمال الصيانة للتوربينات المسؤولة عن ضخ الغاز في خط التيار الشمالي، حيث أكدت روسيا في أكثر من مناسبة، أن غياب أعمال الصيانة للخط يعود إلى العقوبات غير القانونية المفروضة على موسكو.
https://sputnikarabic.ae/20220809/الجزائر-مستعدة-لتصدير-كميات-أكبر-من-الكهرباء-إلى-تونس-1066199653.html
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101654/26/1016542631_340:0:3069:2047_1920x0_80_0_0_0c434c892132a03f4ab101059fafb999.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, الجزائر
العالم العربي, الجزائر

وزير الطاقة الجزائري: ندرس جديا مشروع الربط الكهربائي مع أوروبا

20:29 GMT 18.12.2022
© Sputnik . Artem Kreminskyخط الكهرباء
خط الكهرباء - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2022
© Sputnik . Artem Kreminsky
تابعنا عبرTelegram
أكد وزير الطاقة والمناجم الجزائري، محمد عرقاب، اليوم الأحد أن بلاده تعمل على استغلال قدراتها الفائضة في مجال إنتاج الكهرباء، لتصديرها إلى أوروبا.
الجزائر - سبوتنيك. وأوضح عرقاب، وفقا لوكالة الأنباء الجزائرية، أن "الجزائر تدرس بصفة جدية مشروع الربط الكهربائي مع أوروبا، بالنظر لقدرتها الإنتاجية الهائلة من الكهرباء والتي تجعل منها قطبا طاقويا بامتياز".
وأضاف أن "مجمع سونلغاز لديه من المؤهلات ما يسمح له بولوج الأسواق العالمية، وبالأخص من حيث القدرة الإنتاجية وكذا الكفاءات البشرية التي بات اهتمامها منصبا الآن على توفير جودة الطاقة".
ولفت الوزير الجزائري، إلى أن "بلاده أصبحت منتجا كبيرا للكهرباء بطاقة إنتاجية تفوق 25 ألف ميغاواط، تستهلك منها 17 ألف ميغاواط في أوقات الذروة، وهو ما يجعل من الجزائر قطبا طاقويا بامتياز".
وأضاف عرقاب "نحن بصدد طرح جميع الحلول الطاقوية على شركاء الجزائر لا سيما في أوروبا، من أجل توفير الطاقة بمختلف أنواعها في السوق".
أعمدة كهرباء - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2022
الجزائر مستعدة لتصدير كميات أكبر من الكهرباء إلى تونس
9 أغسطس, 10:20 GMT
وتعاني الدول الأوروبية من نقص في إمدادات الغاز، نتيجة غياب أعمال الصيانة للتوربينات المسؤولة عن ضخ الغاز في خط التيار الشمالي، حيث أكدت روسيا في أكثر من مناسبة، أن غياب أعمال الصيانة للخط يعود إلى العقوبات غير القانونية المفروضة على موسكو.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:40 GMTМобилизованные военнослужащие с ручными гранатометами РПГ-7 выдвигаются на рубеж для боевых стрельб на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة16 ديسمبر, 14:25 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала