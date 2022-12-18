https://sputnikarabic.ae/20221218/وزير-الطاقة-الجزائري-ندرس-جديا-مشروع-الربط-الكهربائي-مع-أوروبا-1071335851.html
وزير الطاقة الجزائري: ندرس جديا مشروع الربط الكهربائي مع أوروبا
وزير الطاقة الجزائري: ندرس جديا مشروع الربط الكهربائي مع أوروبا
أكد وزير الطاقة والمناجم الجزائري، محمد عرقاب، اليوم الأحد أن بلاده تعمل على استغلال قدراتها الفائضة في مجال إنتاج الكهرباء، لتصديرها إلى أوروبا. 18.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-18T20:29+0000
2022-12-18T20:29+0000
2022-12-18T20:29+0000
العالم العربي
الجزائر
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الجزائر - سبوتنيك. وأوضح عرقاب، وفقا لوكالة الأنباء الجزائرية، أن "الجزائر تدرس بصفة جدية مشروع الربط الكهربائي مع أوروبا، بالنظر لقدرتها الإنتاجية الهائلة من الكهرباء والتي تجعل منها قطبا طاقويا بامتياز".وأضاف أن "مجمع سونلغاز لديه من المؤهلات ما يسمح له بولوج الأسواق العالمية، وبالأخص من حيث القدرة الإنتاجية وكذا الكفاءات البشرية التي بات اهتمامها منصبا الآن على توفير جودة الطاقة".ولفت الوزير الجزائري، إلى أن "بلاده أصبحت منتجا كبيرا للكهرباء بطاقة إنتاجية تفوق 25 ألف ميغاواط، تستهلك منها 17 ألف ميغاواط في أوقات الذروة، وهو ما يجعل من الجزائر قطبا طاقويا بامتياز".وأضاف عرقاب "نحن بصدد طرح جميع الحلول الطاقوية على شركاء الجزائر لا سيما في أوروبا، من أجل توفير الطاقة بمختلف أنواعها في السوق".وتعاني الدول الأوروبية من نقص في إمدادات الغاز، نتيجة غياب أعمال الصيانة للتوربينات المسؤولة عن ضخ الغاز في خط التيار الشمالي، حيث أكدت روسيا في أكثر من مناسبة، أن غياب أعمال الصيانة للخط يعود إلى العقوبات غير القانونية المفروضة على موسكو.
https://sputnikarabic.ae/20220809/الجزائر-مستعدة-لتصدير-كميات-أكبر-من-الكهرباء-إلى-تونس-1066199653.html
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العالم العربي, الجزائر
وزير الطاقة الجزائري: ندرس جديا مشروع الربط الكهربائي مع أوروبا
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أكد وزير الطاقة والمناجم الجزائري، محمد عرقاب، اليوم الأحد أن بلاده تعمل على استغلال قدراتها الفائضة في مجال إنتاج الكهرباء، لتصديرها إلى أوروبا.
الجزائر - سبوتنيك. وأوضح عرقاب، وفقا لوكالة الأنباء الجزائرية، أن "الجزائر تدرس بصفة جدية مشروع الربط الكهربائي
مع أوروبا، بالنظر لقدرتها الإنتاجية الهائلة من الكهرباء والتي تجعل منها قطبا طاقويا بامتياز".
وأضاف أن "مجمع سونلغاز لديه من المؤهلات ما يسمح له بولوج الأسواق العالمية، وبالأخص من حيث القدرة الإنتاجية
وكذا الكفاءات البشرية التي بات اهتمامها منصبا الآن على توفير جودة الطاقة".
ولفت الوزير الجزائري، إلى أن "بلاده أصبحت منتجا كبيرا للكهرباء بطاقة إنتاجية تفوق 25 ألف ميغاواط، تستهلك منها 17 ألف ميغاواط في أوقات الذروة، وهو ما يجعل من الجزائر قطبا طاقويا بامتياز".
وأضاف عرقاب "نحن بصدد طرح جميع الحلول الطاقوية على شركاء الجزائر لا سيما في أوروبا، من أجل توفير الطاقة بمختلف أنواعها في السوق".
وتعاني الدول الأوروبية من نقص في إمدادات الغاز، نتيجة غياب أعمال الصيانة للتوربينات المسؤولة عن ضخ الغاز في خط التيار الشمالي، حيث أكدت روسيا في أكثر من مناسبة، أن غياب أعمال الصيانة للخط يعود إلى العقوبات غير القانونية المفروضة على موسكو.