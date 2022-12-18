https://sputnikarabic.ae/20221218/-الخارجية-الفلسطينية-تتهم-نتنياهو-بمحاولة-قلب-حقائق-الصراع-واستبدال-مضمون-السلام-الحقيقي-1071332683.html

الخارجية الفلسطينية تتهم نتنياهو بمحاولة قلب حقائق الصراع واستبدال مضمون السلام الحقيقي

الخارجية الفلسطينية تتهم نتنياهو بمحاولة قلب حقائق الصراع واستبدال مضمون السلام الحقيقي

اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأحد "حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي المدخل الوحيد لتحقيق أمن واستقرار المنطقة". 18.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-18T17:43+0000

2022-12-18T17:43+0000

2022-12-18T17:43+0000

أخبار فلسطين اليوم

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102066/81/1020668115_0:21:1242:720_1920x0_80_0_0_1da383e95f30cab043d0f4817cdbd211.jpg

وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، إن "التصعيد الحاصل في انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال وميليشيا المستوطنين بات يستظل ويستمد التشجيع والحماية من تصريحات ومواقف ليس فقط بن غفير وسموتريتش، إنما أيضا من مواقف رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو وتفاخره بتجاهل القضية الفلسطينية وضرورات حلها الاستراتيجية"، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية- وفا.واتهمت نتنياهو "بمحاولة قلب حقائق الصراع والتنكر لمركزية القضية الفلسطينية، واستبدال مضمون السلام الحقيقي ومعناه بمفاهيم استعمارية عنصرية"، مؤكدة ان "الهدف منها تكريس الاحتلال واستكمال حلقات نظام الفصل العنصري (الابرتهايد) وابتلاع الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية".وحملت الخارجية، "الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن العدوان الإسرائيلي الشامل ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة"، مؤكدة أن "إغلاق المسار السياسي التفاوضي بين الجانبين هو المسؤول المباشر عن التصعيد الحاصل في ساحة الصراع، ويعطي دولة الاحتلال المزيد من الوقت للانقضاض على فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض".وطالبت "المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية بعدم الاكتفاء بالتحذيرات والمطالبات والمناشدات لدولة الاحتلال، واعتماد آليات دولية ملزمة لدولة الاحتلال تجبرها على الانخراط الفوري في عملية سلام ومفاوضات حقيقية تفضي لإنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين ضمن سقف زمني محدد".وشيعت جماهير غفيرة، ظهر اليوم الأحد، شقيقين فلسطينيين شمالي القدس، واللذين دهسهما مستوطن جنوبي نابلس الليلة الماضية.وأكدت وكالة شهاب، أن الشقيقين، وكلاهما في الثلاثينيات من عمرهما، قد قتلا في جريمة دهس نفذها مستوطن لاذ بالفرار، جنوبي نابلس، الليلة الماضية، أثناء صيانتهما لمركبتهما قرب حاجز زعترة.ونقلت عن محافظة القدس، أن جثمان أحد الشقيقين، محمد مطير تم نقله إلى أحد مستشفيات مدينة نابلس، بالتوازي مع قيام إسعاف "نجمة داوود الحمراء" الإسرائيلية بنقل شقيقه مهند إلى مستشفى هداسا أثناء إصابته، ولكنه توفي في طريقه إليها أو فيما بعد.وأفادت مصادر مقربة من عائلة القتيليين من مخيم قلنديا، أنهما كانا متواجدين في مدينة نابلس حيث كانا يجهزان لزفاف شقيقتهما يوم الجمعة المقبل.

https://sputnikarabic.ae/20221217/الرئاسة-الفلسطينية-لا-سلام-دون-الشرعية-الدولية-والقانون-الدولي-1071301454.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي