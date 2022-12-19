https://sputnikarabic.ae/20221219/ألمانيا-والمجر-و7-دول-أخرى-تعارض-وضع-حد-لسعر-الغاز-الروسي--1071360970.html

ألمانيا والمجر و7 دول أخرى تعارض وضع حد لسعر الغاز الروسي

ألمانيا والمجر و7 دول أخرى تعارض وضع حد لسعر الغاز الروسي

أكد وزير الخارجية المجري، بيتر زيجارتو، اليوم الاثنين، معارضة 9 دول من بينها ألمانيا والمجر، سياسة وضع حد لسعر الغاز الروسي. 19.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-19T13:26+0000

2022-12-19T13:26+0000

2022-12-19T13:26+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

اقتصاد

العالم

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وقال زيجارتو إنه أثناء التصويت التجريبي الذي جرى خلال اجتماع وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي على وضع حد لسعر الغاز الروسي: "لسوء الحظ، اليوم في الجلسة الصباحية، بعد المناقشات، طرح الرئيس التشيكي اقتراحا جديدا وكان هناك تصويت تجريبي. خلال هذا التصويت التجريبي، كانت تسع دول، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، ضد وضع سقف لأسعار (الغاز الروسي)".وأوضح زيجارتو أنه نظرا لأن الدول التي صوتت ضده هذا القرار، باستثناء ألمانيا، قليلة السكان، فإنها لا تستطيع "تكوين الأقلية اللازمة لعرقلة" التصويت.وكان مصدر من الاتحاد الأوروبي قد قال لوكالة "سبوتنيك" في وقت سابق من اليوم، إن الاتحاد ليس لديه خطط لفرض حد أقصى لسعر الغاز الروسي في المستقبل القريب، ولا يناقش القضية حتى على المستوى الدولي.على الرغم من أن بعض الدول الأعضاء تناقش سقف أسعار واردات الغاز الروسي، إلا أنه لا توجد مثل هذه المحادثات على مستوى الاتحاد، وفقًا للمصدر.وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو، أن مجلس وزراء الطاقة بالاتحاد الأوروبي في بروكسل، لم يتمكن من الاتفاق على سقف لأسعار الغاز ، وتتواصل المناقشات بشكل ثنائي.وزاد إنفاق الاتحاد الأوروبي على واردات الغاز بنحو أربعة أضعاف على أساس سنوي إلى 75 مليار يورو (73.6 مليار دولار) في الربع الثاني من عام 2022، حيث أنفق ما يقرب من ثلث هذا المبلغ، أو ما يعادل 23 مليار يورو، على موارد الغاز الروسي.

https://sputnikarabic.ae/20221216/مصدر-في-الاتحاد-الأوروبي-الاتحاد-ليس-لديه-أي-خطط-لفرض-سقف-أسعار-الغاز-الروسي-1071249316.html

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