عربي
https://sputnikarabic.ae/20221219/أوبر-تبدأ-استخدام-روبوتات-لتوصيل-الأطعمة-لمواجهة-زيادة-الدفع-للسائقين-1071344496.html
"أوبر" تبدأ استخدام روبوتات لتوصيل الأطعمة لمواجهة زيادة الدفع للسائقين
"أوبر" تبدأ استخدام روبوتات لتوصيل الأطعمة لمواجهة زيادة الدفع للسائقين
قد تعمل شركة "أوبر" على استبدال بعض عناصرها البشرية بروبوتات، وذلك تجنبا للصراعات معها في المحاكم حيث يطالب العاملون بمبالغ كبيرة. 19.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-19T08:09+0000
2022-12-19T08:09+0000
سيارة أوبر
مجتمع
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102634/08/1026340844_0:157:3087:1893_1920x0_80_0_0_5267a5aaed6cdb68363a1e434c749c51.jpg
وبدأت "أوبر" في ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية الاستعانة بروبوتات ذاتية القيادة تعمل على توصيل الأطعمة، وتريد الشركة أن تستثمر أكثر في مدن أخرى خلال الفترة المقبلة، حسب صحيفة "ديلي ميل"|.وطور هذه الروبوتات مهندسون من شركة "غوغل"، وهي تستخدم 6 عجلات ولديها مكان يتسع لحمولة تقترب من 11 كيلو غراما. يأتي الإعلان عن هذه الروبوتات بعد يومين من إعطاء قاضي في منهاتن أوبر الحق في منع زيادة رواتب السائقين مؤقتا. زيادة الأجور كانت تبلغ 23 % لكل ميل، بينما تأخذ 25 % من السائقين كنسبة لها من كل رحلة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102634/08/1026340844_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_c21de99ab58737ac1ab4a7041b518cb6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
سيارة أوبر, مجتمع
سيارة أوبر, مجتمع

"أوبر" تبدأ استخدام روبوتات لتوصيل الأطعمة لمواجهة زيادة الدفع للسائقين

08:09 GMT 19.12.2022
© Sputnik . Natalia Seliverstovaسيارة الأجرة "أوبر"
سيارة الأجرة أوبر - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2022
© Sputnik . Natalia Seliverstova
تابعنا عبرTelegram
قد تعمل شركة "أوبر" على استبدال بعض عناصرها البشرية بروبوتات، وذلك تجنبا للصراعات معها في المحاكم حيث يطالب العاملون بمبالغ كبيرة.
وبدأت "أوبر" في ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية الاستعانة بروبوتات ذاتية القيادة تعمل على توصيل الأطعمة، وتريد الشركة أن تستثمر أكثر في مدن أخرى خلال الفترة المقبلة، حسب صحيفة "ديلي ميل"|.
وطور هذه الروبوتات مهندسون من شركة "غوغل"، وهي تستخدم 6 عجلات ولديها مكان يتسع لحمولة تقترب من 11 كيلو غراما.
يأتي الإعلان عن هذه الروبوتات بعد يومين من إعطاء قاضي في منهاتن أوبر الحق في منع زيادة رواتب السائقين مؤقتا. زيادة الأجور كانت تبلغ 23 % لكل ميل، بينما تأخذ 25 % من السائقين كنسبة لها من كل رحلة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Танк Т-80 НМ ЛНР выезжает на боевое задание в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:15 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала