https://sputnikarabic.ae/20221219/أوبر-تبدأ-استخدام-روبوتات-لتوصيل-الأطعمة-لمواجهة-زيادة-الدفع-للسائقين-1071344496.html
"أوبر" تبدأ استخدام روبوتات لتوصيل الأطعمة لمواجهة زيادة الدفع للسائقين
"أوبر" تبدأ استخدام روبوتات لتوصيل الأطعمة لمواجهة زيادة الدفع للسائقين
قد تعمل شركة "أوبر" على استبدال بعض عناصرها البشرية بروبوتات، وذلك تجنبا للصراعات معها في المحاكم حيث يطالب العاملون بمبالغ كبيرة. 19.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-19T08:09+0000
2022-12-19T08:09+0000
2022-12-19T08:09+0000
سيارة أوبر
مجتمع
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وبدأت "أوبر" في ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية الاستعانة بروبوتات ذاتية القيادة تعمل على توصيل الأطعمة، وتريد الشركة أن تستثمر أكثر في مدن أخرى خلال الفترة المقبلة، حسب صحيفة "ديلي ميل"|.وطور هذه الروبوتات مهندسون من شركة "غوغل"، وهي تستخدم 6 عجلات ولديها مكان يتسع لحمولة تقترب من 11 كيلو غراما. يأتي الإعلان عن هذه الروبوتات بعد يومين من إعطاء قاضي في منهاتن أوبر الحق في منع زيادة رواتب السائقين مؤقتا. زيادة الأجور كانت تبلغ 23 % لكل ميل، بينما تأخذ 25 % من السائقين كنسبة لها من كل رحلة.
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سيارة أوبر, مجتمع
"أوبر" تبدأ استخدام روبوتات لتوصيل الأطعمة لمواجهة زيادة الدفع للسائقين
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قد تعمل شركة "أوبر" على استبدال بعض عناصرها البشرية بروبوتات، وذلك تجنبا للصراعات معها في المحاكم حيث يطالب العاملون بمبالغ كبيرة.
وبدأت "أوبر" في ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية الاستعانة بروبوتات ذاتية القيادة تعمل على توصيل الأطعمة، وتريد الشركة أن تستثمر أكثر في مدن أخرى خلال الفترة المقبلة، حسب صحيفة
"ديلي ميل"|.
وطور هذه الروبوتات مهندسون من شركة "غوغل"، وهي تستخدم 6 عجلات ولديها مكان يتسع لحمولة تقترب من 11 كيلو غراما.
يأتي الإعلان عن هذه الروبوتات بعد يومين من إعطاء قاضي في منهاتن أوبر الحق في منع زيادة رواتب السائقين مؤقتا. زيادة الأجور كانت تبلغ 23 % لكل ميل، بينما تأخذ 25 % من السائقين كنسبة لها من كل رحلة.