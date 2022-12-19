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https://sputnikarabic.ae/20221219/إعادة-انتخاب-رامافوزا-رئيسا-للحزب-الحاكم-في-جنوب-أفريقيا-1071349764.html
إعادة انتخاب رامافوزا رئيسا للحزب الحاكم في جنوب أفريقيا
إعادة انتخاب رامافوزا رئيسا للحزب الحاكم في جنوب أفريقيا
أعلن حزب المؤتمر الوطني الحاكم في جنوب أفريقيا، اليوم الاثنين، إعادة انتخاب سيريل رامافوزا كزعيم جديد للسنوات الخمس المقبلة. 19.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-19T11:12+0000
2022-12-19T11:12+0000
جنوب أفريقيا
رامافوزا
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وحصل رامافوزا على 2476 صوتا في مقابل 1897 لوزير الصحة السابق زويلي مخيزي وفقا للنتائج المعلنة من قبل مسؤول الانتخابات بالحزب كجاليما موتلانثي، بحسب "فرانس برس".وكانت هناك توقعات بفوز رامافوزا البالغ من العمر 70 عاما بولاية ثانية، لكونه المرشح الأوفر حظا للبقاء على رأس الحزب الحاكم الذي اختار رؤساء البلاد منذ إحلال الديمقراطية في جنوب افريقيا قبل نحو ثلاثة عقود.ويأتي الإعلان عن فوز رامافوزا بعد نجاته من محاولة لعزله على خلفية مزاعم بتورطه في قضايا فساد، حيث رفض برلمان جنوب أفريقيا، تقرير اللجنة المختصة ببدء إجراءات عزل الرئيس.وقبل أسبوع، ذكرت هيئة البث الجنوب أفريقية، عبر "تويتر": "لن يخضع الرئيس سيريل رامافوزا لعملية عزل في البرلمان في الوقت الحالي".وأضافت: "صوت غالبية نواب الجمعية الوطنية (البرلمان) ضد اعتماد تقرير اللجنة المشكلة وفقا للمادة 89 من الدستور الخاصة بإجراءات عزل الرئيس".ونفى رامافوزا ارتكاب أي مخالفات بشأن مزاعم الفساد التي أطلقت عليها وسائل "فارم جيت".وتنص المادة 89 من الدستور على جواز إقالة رئيس الدولة من قبل البرلمان، في حال انتهاكه للدستور والقانون.يأتي ذلك، بعد ظهور تقارير تفيد بتورط رامافوزا في قضايا تتعلق بغسل الأموال وانتهاك قوانين الضرائب، عبر التستر على سرقة أموال ضخمة من مزرعته في مقاطعة ليمبوبو عام 2020.
https://sputnikarabic.ae/20221213/برلمان-جنوب-أفريقيا-يرفض-مقترح-عزل-رامافوزا-1071171330.html
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جنوب أفريقيا, رامافوزا
جنوب أفريقيا, رامافوزا

إعادة انتخاب رامافوزا رئيسا للحزب الحاكم في جنوب أفريقيا

11:12 GMT 19.12.2022
© AP Photo / Sumaya Hishamرئيس دولة جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا
رئيس دولة جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2022
© AP Photo / Sumaya Hisham
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أعلن حزب المؤتمر الوطني الحاكم في جنوب أفريقيا، اليوم الاثنين، إعادة انتخاب سيريل رامافوزا كزعيم جديد للسنوات الخمس المقبلة.
وحصل رامافوزا على 2476 صوتا في مقابل 1897 لوزير الصحة السابق زويلي مخيزي وفقا للنتائج المعلنة من قبل مسؤول الانتخابات بالحزب كجاليما موتلانثي، بحسب "فرانس برس".
رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2022
برلمان جنوب أفريقيا يرفض مقترح عزل رامافوزا
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وكانت هناك توقعات بفوز رامافوزا البالغ من العمر 70 عاما بولاية ثانية، لكونه المرشح الأوفر حظا للبقاء على رأس الحزب الحاكم الذي اختار رؤساء البلاد منذ إحلال الديمقراطية في جنوب افريقيا قبل نحو ثلاثة عقود.
ويأتي الإعلان عن فوز رامافوزا بعد نجاته من محاولة لعزله على خلفية مزاعم بتورطه في قضايا فساد، حيث رفض برلمان جنوب أفريقيا، تقرير اللجنة المختصة ببدء إجراءات عزل الرئيس.
وقبل أسبوع، ذكرت هيئة البث الجنوب أفريقية، عبر "تويتر": "لن يخضع الرئيس سيريل رامافوزا لعملية عزل في البرلمان في الوقت الحالي".
وأضافت: "صوت غالبية نواب الجمعية الوطنية (البرلمان) ضد اعتماد تقرير اللجنة المشكلة وفقا للمادة 89 من الدستور الخاصة بإجراءات عزل الرئيس".
ونفى رامافوزا ارتكاب أي مخالفات بشأن مزاعم الفساد التي أطلقت عليها وسائل "فارم جيت".
وتنص المادة 89 من الدستور على جواز إقالة رئيس الدولة من قبل البرلمان، في حال انتهاكه للدستور والقانون.
يأتي ذلك، بعد ظهور تقارير تفيد بتورط رامافوزا في قضايا تتعلق بغسل الأموال وانتهاك قوانين الضرائب، عبر التستر على سرقة أموال ضخمة من مزرعته في مقاطعة ليمبوبو عام 2020.
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