https://sputnikarabic.ae/20221219/إعلام-العلماء-الأمريكيون-يواجهون-مشكلة-في-نقص-قرود-التجارب-1071344150.html
إعلام: العلماء الأمريكيون يواجهون مشكلة في نقص "قرود التجارب"
إعلام: العلماء الأمريكيون يواجهون مشكلة في نقص "قرود التجارب"
أشار تقرير إعلامي نقلا عن خبراء أن العلماء في الولايات المتحدة تأخروا في سلسلة من الدراسات والأبحاث بسبب نقص في القرود المستخدمة بالتجارب. 19.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-19T07:50+0000
2022-12-19T07:50+0000
2022-12-19T07:50+0000
علوم
مجتمع
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وبحسب ما نشرت صحيفة "فاينانشيال تايمز"، فإن العلماء الذين يجرون بعض الأبحاث يواجهون بالفعل تأخيرات تصل إلى عام بسبب الصعوبات في الحصول على ما يسمى "الرئيسيات غير البشرية"، والتي يقول المنظمون إنها مهمة في إثبات سلامة الأدوية في الدراسات المبكرة.كما حذر الموردون جميع المستثمرين من اضطرابات محتملة في الواردات من كمبوديا بعد أن اتهمت واشنطن عددًا من المسؤولين المحليين بتهريب القرود إلى الولايات المتحدة لأغراض بحثية. وأشارت منظمة رعاية الحيوان PETA أن العلماء الأمريكيين لم يتمكنوا أبدًا من تربية أنواع "معقدة" من القرود، لأنهم لا يستطيعون تجنب معدل الوفيات المرتفع بين هذه الحيوانات.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
علوم, مجتمع
إعلام: العلماء الأمريكيون يواجهون مشكلة في نقص "قرود التجارب"
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أشار تقرير إعلامي نقلا عن خبراء أن العلماء في الولايات المتحدة تأخروا في سلسلة من الدراسات والأبحاث بسبب نقص في القرود المستخدمة بالتجارب.
وبحسب ما نشرت صحيفة
"فاينانشيال تايمز"، فإن العلماء الذين يجرون بعض الأبحاث يواجهون بالفعل تأخيرات تصل إلى عام بسبب الصعوبات في الحصول على ما يسمى "الرئيسيات غير البشرية"، والتي يقول المنظمون إنها مهمة في إثبات سلامة الأدوية في الدراسات المبكرة.
يشار إلى أن الصين كانت في السابق المورد الرئيسي للقرود إلى الولايات المتحدة، لكن في عام 2020 فرضت بكين حظراً على تصديرها. وبسبب هذا، تضاعف سعر حيوان الاختبار ثلاث مرات بين عامي 2019 و2022. وفقًا لتوقعات Evercore ISI، في عام 2023 سيرتفع هذا الرقم إلى 30-35 ألف دولار.
كما حذر الموردون جميع المستثمرين من اضطرابات محتملة
في الواردات من كمبوديا بعد أن اتهمت واشنطن عددًا من المسؤولين المحليين بتهريب القرود إلى الولايات المتحدة لأغراض بحثية.
وأشارت منظمة رعاية الحيوان PETA أن العلماء الأمريكيين لم يتمكنوا أبدًا من تربية أنواع "معقدة" من القرود، لأنهم لا يستطيعون تجنب معدل الوفيات المرتفع بين هذه الحيوانات.