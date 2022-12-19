https://sputnikarabic.ae/20221219/إعلام-الولايات-المتحدة-تنتظر-مفاجأة-غير-سارة-من-الروس-عند-تسليم-باتريوت-إلى-كييف-1071348112.html
إعلام: أمريكا تنتظر "مفاجأة غير سارة من الروس" عند تسليم "باتريوت" إلى كييف
إعلام: أمريكا تنتظر "مفاجأة غير سارة من الروس" عند تسليم "باتريوت" إلى كييف
كشف الخبير العسكري، أنطون روشا، في مقالته المنشورة في مجلة أوروبية أن تسليم منظومات "باتريوت" لأوكرانيا سيسمح للمختصين الروسي بدراستها عن قرب في ظروف القتال... 19.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-19T09:46+0000
2022-12-19T09:46+0000
2022-12-19T10:04+0000
العالم
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ونشرت صحيفة "أدفانس" الكرواتية مقالا، وجاء فيه: "بمجرد ظهور أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات هذه في أوكرانيا سيصبح تدميرها أولوية بالنسبة للقوات الروسية. بالإضافة إلى ذلك سيحاولون معرفة بعض التفاصيل عنها بالطبع هذه دراسة عن قرب".وأضاف المؤلف: "بالطبع لا يناسب ذلك الأمريكيين بأي شكل من الأشكال". ويذكّر المؤلف بأنه في المملكة العربية السعودية، لم يكن أداء صواريخ "باتريوت" الأمريكية جيدًا "خلال مبارزات صاروخية مع الحوثيين اليمنيين".وفقًا للصحفي، فإن توريد أنظمة الدفاع الجوي من شأنه أن يُظهر ولاء واشنطن بدلاً من أن يكون نقطة تحول في العمليات العسكرية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
إعلام: أمريكا تنتظر "مفاجأة غير سارة من الروس" عند تسليم "باتريوت" إلى كييف
09:46 GMT 19.12.2022 (تم التحديث: 10:04 GMT 19.12.2022) تابعنا عبر
كشف الخبير العسكري، أنطون روشا، في مقالته المنشورة في مجلة أوروبية أن تسليم منظومات "باتريوت" لأوكرانيا سيسمح للمختصين الروسي بدراستها عن قرب في ظروف القتال المختلفة.
ونشرت
صحيفة "أدفانس" الكرواتية مقالا، وجاء فيه: "بمجرد ظهور أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات هذه في أوكرانيا سيصبح تدميرها أولوية بالنسبة للقوات الروسية. بالإضافة إلى ذلك سيحاولون معرفة بعض التفاصيل عنها بالطبع هذه دراسة عن قرب".
وأضاف المؤلف: "بالطبع لا يناسب ذلك الأمريكيين بأي شكل من الأشكال".
وفقًا لكاتب العمود، فإن أنظمة الدفاع الجوي من هذا النوع فعالة للدفاع على سبيل المثال عن قاعدة عسكرية واحدة، لكن من غير المرجح أن تكون قادرة على تغطية مدينة كبيرة مثل كييف.
ويذكّر المؤلف بأنه في المملكة العربية السعودية، لم يكن أداء صواريخ "باتريوت" الأمريكية جيدًا "خلال مبارزات صاروخية مع الحوثيين اليمنيين".
وفقًا للصحفي، فإن توريد أنظمة الدفاع الجوي من شأنه أن يُظهر ولاء واشنطن بدلاً من أن يكون نقطة تحول في العمليات العسكرية.