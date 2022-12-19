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https://sputnikarabic.ae/20221219/إيران-تؤكد-استعدادها-لإعادة-العلاقات-مع-السعودية-رغم-اتهامها-بدعم-الاحتجاجات-1071347592.html
إيران تؤكد استعدادها لإعادة العلاقات مع السعودية رغم اتهامها بدعم الاحتجاجات
إيران تؤكد استعدادها لإعادة العلاقات مع السعودية رغم اتهامها بدعم الاحتجاجات
أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أن المحادثات مع السعودية ستستمر على نفس شكلها السابق، لافتًا إلى الاستعداد لعودة العلاقات مع الرياض، وإعادة... 19.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-19T09:39+0000
2022-12-19T09:39+0000
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طهران - سبوتنيك. وقال عبد اللهيان، في كلمة له خلال أعمال الدورة الثالث لمنتدى حوار طهران، اليوم الاثنين، إنه "ستستمر المحادثات مع المملكة العربية السعودية على نفس شكلها السابق".كان وزير الداخلية الإيراني، أحمد وحيدي، اتهم خمس دول بالوقوف وراء الاضطرابات الأخيرة في بلاده، مؤكدا أن بلاده أقوى من أن تؤثر فيها تلك الاضطرابات.وقال الوزير في جمعٍ من الطلاب ورجال الدين في محافظة خراسان الجنوبية، مساء أمس (الخميس)، إن "أمريكا والنظام الصهيوني [إسرائيل ] وإنجلترا والسعودية وفرنسا كانوا من بين اللاعبين في الاضطرابات الأخيرة في إيران وخلقوا مؤامرة خطيرة ضد الجمهورية الإسلامية"، وفقا لوكالة "تسنيم" شبه الرسمية.وتشهد إيران احتجاجات منذ نحو 3 أشهر إثر وفاة الشابة مهسا أميني بعدما أوقفتها شرطة الأخلاق بتهمة خرق قواعد اللباس الصارمة المفروضة على المرأة في الجمهورية الإسلامية.
https://sputnikarabic.ae/20221216/إيران-تتهم-5-دول-بينها-السعودية-بـخلق-مؤامرة-خطيرة-وتعتبر-الاحتجاجات-حركة-بعوضة-1071268660.html
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أخبار إيران, إيران, السعودية, العالم
أخبار إيران, إيران, السعودية, العالم

إيران تؤكد استعدادها لإعادة العلاقات مع السعودية رغم اتهامها بدعم الاحتجاجات

09:39 GMT 19.12.2022
© Sputnik . Sergey Guneyev / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال لقاء مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال لقاء مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2022
© Sputnik . Sergey Guneyev
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أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أن المحادثات مع السعودية ستستمر على نفس شكلها السابق، لافتًا إلى الاستعداد لعودة العلاقات مع الرياض، وإعادة فتح سفارتي البلدين.
طهران - سبوتنيك. وقال عبد اللهيان، في كلمة له خلال أعمال الدورة الثالث لمنتدى حوار طهران، اليوم الاثنين، إنه "ستستمر المحادثات مع المملكة العربية السعودية على نفس شكلها السابق".

وأضاف: "نحن على استعداد للعودة إلى العلاقات الطبيعية مع الرياض وإعادة فتح سفارتي البلدين".

كان وزير الداخلية الإيراني، أحمد وحيدي، اتهم خمس دول بالوقوف وراء الاضطرابات الأخيرة في بلاده، مؤكدا أن بلاده أقوى من أن تؤثر فيها تلك الاضطرابات.
الاحتجاجات في إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2022
إيران تتهم 5 دول بينها السعودية بـ"خلق مؤامرة خطيرة" وتعتبر الاحتجاجات "حركة بعوضة"
16 ديسمبر, 15:12 GMT
وقال الوزير في جمعٍ من الطلاب ورجال الدين في محافظة خراسان الجنوبية، مساء أمس (الخميس)، إن "أمريكا والنظام الصهيوني [إسرائيل ] وإنجلترا والسعودية وفرنسا كانوا من بين اللاعبين في الاضطرابات الأخيرة في إيران وخلقوا مؤامرة خطيرة ضد الجمهورية الإسلامية"، وفقا لوكالة "تسنيم" شبه الرسمية.
وتشهد إيران احتجاجات منذ نحو 3 أشهر إثر وفاة الشابة مهسا أميني بعدما أوقفتها شرطة الأخلاق بتهمة خرق قواعد اللباس الصارمة المفروضة على المرأة في الجمهورية الإسلامية.
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