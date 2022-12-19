https://sputnikarabic.ae/20221219/إيران-تدين-تفجير-كركوك-الإرهابي-في-العراق-1071341892.html

إيران تدين تفجير كركوك الإرهابي في العراق

إيران تدين تفجير كركوك الإرهابي في العراق

دانت إيران التفجير الإرهابي الذي استهدف محافظة كركوك في العراق، وأسفر عن مقتل عدد من قوات الشرطة الاتحادية. 19.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-19T07:05+0000

2022-12-19T07:05+0000

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جاء هذا في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".وقال المسؤول الإيراني إن طهران تتعاطف مع الحكومة والشعب العراقيين وأيضا أسر قتلى التفجير.وعبر عن تمنياته بالشفاء العاجل للجرحى وبعلو الدرجات لقتلى التفجير.ويوم الأحد، قُتل 9 من عناصر الشرطة العراقية في تفجير عبوة ناسفة استهدفت دوريتهم في محافظة كركوك شمالي البلاد.وصرح مصدر أمني لـ"سبوتنيك" بأن حصيلة ضحايا الانفجار ارتفعت إلى 9 قتلى وجريح واحد، في وقت أفاد موقع "رووداو" بأن "مواجهات وقعت بين رتل الشرطة الاتحادية ومسلحي "داعش" بعد انفجار العبوة وقُتل واحد من مسلحي داعش خلال المواجهة".وأعلن العراق، في كانون الأول/ديسمبر 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة "داعش"، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".

https://sputnikarabic.ae/20221218/السوداني-يأمر-الشرطة-العراقية-بالتوجه-إلى-مكان-الاعتداء-الإرهابي-في-كركوك-1071328909.html

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