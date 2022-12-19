https://sputnikarabic.ae/20221219/إيران-تعلن-مقتل-4-من-قوات-الحرس-الثوري-والبسيج-في-اشتباكات-مع-مسلحين-على-الحدود-1071369136.html
إيران تعلن مقتل 4 من قوات الحرس الثوري والبسيج في اشتباكات مع مسلحين على الحدود
إيران تعلن مقتل 4 من قوات الحرس الثوري والبسيج في اشتباكات مع مسلحين على الحدود
قتل 4 عناصر من قوات الحرس الثوري والتعبئة الشعبية في منطقة سراوان الحدودية بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران. 19.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-19T16:09+0000
2022-12-19T16:09+0000
2022-12-19T16:09+0000
إيران
أخبار إيران
الحرس الثوري الإيراني
العالم
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وقالت العلاقات العامة في مقر قدس التابع للحرس الثوري، في بيان لها، "استشهد صباح اليوم في اشتباك مسلح بين الجماعات الإرهابية وقوات لواء قمر بني هاشم 44 التابعة للقوة البرية لحرس الثورة الإسلامية في منطقة سروان الحدودية، ثلاثة من عناصر التعبئة الشعبية (البسيج) واحد عناصر الحرس الثوري"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.وأضاف البيان، أن "شهداء هذا العمل الإرهابي هم: رحيم بخش بيراكي (من أهل السنة)، وحميد رضا عبيدي، ومحمود نیك خواه زاده، ومحمد كودرزي"، متابعا: "التواجد القوي والنيران الكثيفة للمدافعين عن الأمن أدى إلى هروب عناصر الجماعات الإرهابية إلى الأراضي الباكستانية".وأعلن التلفزيون الإيراني، أمس الأحد، عن تفكيك شبكة تجسس قال إنها تعمل لصالح الموساد الإسرائيلي. وأكد التلفزيون أن أجهزة الاستخبارات أوقفت الشبكة التي كانت تخطط لعمليات تخريبية ضد أنظمة الصناعات الدفاعية، حسب وكالة إرنا الإيرانية.وحددت وزارة الاستخبارات الشبكة، التي قالت إنها كانت تخطط "لتخريب صناعة الدفاع الإيرانية من خلال إنشاء شركات تسويق وتغطية أمنية".
إيران
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, العالم
إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, العالم
إيران تعلن مقتل 4 من قوات الحرس الثوري والبسيج في اشتباكات مع مسلحين على الحدود
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قتل 4 عناصر من قوات الحرس الثوري والتعبئة الشعبية في منطقة سراوان الحدودية بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران.
وقالت العلاقات العامة في مقر قدس التابع للحرس الثوري، في بيان لها، "استشهد صباح اليوم في اشتباك مسلح بين الجماعات الإرهابية وقوات لواء قمر بني هاشم 44 التابعة للقوة البرية لحرس الثورة الإسلامية في منطقة سروان الحدودية، ثلاثة من عناصر التعبئة الشعبية (البسيج) واحد عناصر الحرس الثوري"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.
وأضاف البيان، أن "شهداء هذا العمل الإرهابي هم: رحيم بخش بيراكي (من أهل السنة)، وحميد رضا عبيدي، ومحمود نیك خواه زاده، ومحمد كودرزي"، متابعا: "التواجد القوي والنيران الكثيفة للمدافعين عن الأمن أدى إلى هروب عناصر الجماعات الإرهابية إلى الأراضي الباكستانية".
وأعلن التلفزيون الإيراني، أمس الأحد، عن تفكيك شبكة تجسس
قال إنها تعمل لصالح الموساد الإسرائيلي. وأكد التلفزيون أن أجهزة الاستخبارات أوقفت الشبكة التي كانت تخطط لعمليات تخريبية ضد أنظمة الصناعات الدفاعية، حسب وكالة
إرنا الإيرانية.
وحددت وزارة الاستخبارات الشبكة، التي قالت إنها كانت تخطط "لتخريب صناعة الدفاع الإيرانية من خلال إنشاء شركات تسويق وتغطية أمنية".