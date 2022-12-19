https://sputnikarabic.ae/20221219/إيقاف-المغربي-مصطفى-حجي-عن-ممارسة-أي-نشاط-كروي-لـ5-أعوام-1071377193.html
إيقاف المغربي مصطفى حجي عن ممارسة أي نشاط كروي لـ5 أعوام
إيقاف المغربي مصطفى حجي عن ممارسة أي نشاط كروي لـ5 أعوام
أعلنت لجنة الانضباط داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" وقف المدرب المساعد السابق لمنتخب المغرب مصطفى حجي عن مزاولة أي نشاط رياضي يتعلق بكرة القدم لمدة خمس... 19.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-19T20:18+0000
2022-12-19T20:18+0000
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وقالت اللجنة في بيان له، إنه ثبت قيام حجي بتزوير رخصة التدريب "أ"، وهي المخالفة التي وضعته تحت طائلة قانون الانضباط داخل الهيئة المسؤولة عن كرة القدم في أفريقيا، وبالتالي صدر بحقه قرار الإيقاف.وبدأ حجي مسيرته التدريبية عام 2012 في نادي أم صلال القطري كمدرب مساعد، قبل أن يتولى منصب مساعد مدرب في المنتخب المغربي من 2014 إلى 2022، إذ عمل تحت قيادة كل من بادو الزاكي وهيرفي رينارد ثم وحيد خليلوزيتش الذي قرر الاستغناء عنه في مارس الماضي.ووفقا لبيان لجنة الانضباط يحق لحجي الاستئناف على القرار في مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ الإعلان عن الحكم، مع التقدم بالدفوعات اللازمة للطعن.
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أخبار المغرب اليوم, المغرب العربي, رياضة
أخبار المغرب اليوم, المغرب العربي, رياضة
إيقاف المغربي مصطفى حجي عن ممارسة أي نشاط كروي لـ5 أعوام
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أعلنت لجنة الانضباط داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" وقف المدرب المساعد السابق لمنتخب المغرب مصطفى حجي عن مزاولة أي نشاط رياضي يتعلق بكرة القدم لمدة خمس سنوات، بعد اتهامه بالتزوير.
وقالت اللجنة في بيان له، إنه ثبت قيام حجي بتزوير رخصة التدريب "أ"، وهي المخالفة التي وضعته تحت طائلة قانون الانضباط داخل الهيئة المسؤولة عن كرة القدم في أفريقيا، وبالتالي صدر بحقه قرار الإيقاف.
وبدأ حجي مسيرته التدريبية عام 2012 في نادي أم صلال القطري كمدرب مساعد، قبل أن يتولى منصب مساعد مدرب في المنتخب المغربي من 2014 إلى 2022، إذ عمل تحت قيادة كل من بادو الزاكي وهيرفي رينارد ثم وحيد خليلوزيتش الذي قرر الاستغناء عنه في مارس الماضي.
ووفقا لبيان لجنة الانضباط يحق لحجي الاستئناف على القرار في مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ الإعلان عن الحكم، مع التقدم بالدفوعات اللازمة للطعن.