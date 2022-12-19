https://sputnikarabic.ae/20221219/إيلون-ماسك-يستطلع-آراء-مستخدمي-تويتر-بشأن-الاستقالة-من-منصبه-1071340846.html
إيلون ماسك يستطلع آراء مستخدمي تويتر بشأن الاستقالة من منصبه
إيلون ماسك يستطلع آراء مستخدمي تويتر بشأن الاستقالة من منصبه
أطلق رجل الأعمال الملياردير إيلون ماسك استطلاعا لرأي مستخدمي موقع تويتر عما إذا كان ينبغي عليه الاستقالة من منصب الرئيس التنفيذي لتويتر. 19.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-19T04:41+0000
2022-12-19T04:41+0000
2022-12-19T04:41+0000
مجتمع
تويتر
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وكتب ماسك على تويتر يوم الأحد "هل يجب أن أتنحى عن رئاسة تويتر؟ سألتزم بنتائج هذا الاستطلاع".يشار إلى أنه حتى منتصف ليل الأحد، شارك أكثر من 2.5 مليون شخص في الاستطلاع، حيث أيد أكثر من 57% استقالة ماسك كرئيس تنفيذي لتويتر.وأتم ماسك في أواخر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي صفقة استحواذ بقيمة 44 مليار دولار على "تويتر"، وهي شركة أمريكية تأسست عام 2006 ويقع مقرها الرئيسي في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا.وبعد الاستحواذ، أجرى ماسك عدة تغييرات داخل الشركة، بما في ذلك فصل المسؤولين في تويتر عن خصوصية المنصة والأمن السيبراني والرقابة، بالإضافة إلى تسريح نحو ثلثي موظفي تويتر، وقال ماسك إنه سيتم إنشاء مجلس خاص "له وجهات نظر متنوعة بشكل كبير".وقبل نشر استطلاع الرأي يوم الأحد، غرد ماسك بشأن احتمال تنحيه عن منصب رئيس تويتر، حيث قال إنه من الآن فصاعدا، "سيكون هناك تصويت على تغييرات سياسية كبرى" على منصة تويتر.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع, تويتر
إيلون ماسك يستطلع آراء مستخدمي تويتر بشأن الاستقالة من منصبه
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أطلق رجل الأعمال الملياردير إيلون ماسك استطلاعا لرأي مستخدمي موقع تويتر عما إذا كان ينبغي عليه الاستقالة من منصب الرئيس التنفيذي لتويتر.
وكتب ماسك على تويتر يوم الأحد "هل يجب أن أتنحى عن رئاسة تويتر؟ سألتزم بنتائج هذا الاستطلاع".
يشار إلى أنه حتى منتصف ليل الأحد، شارك أكثر من 2.5 مليون شخص في الاستطلاع، حيث أيد أكثر من 57% استقالة ماسك كرئيس تنفيذي لتويتر
.
من جانبه، قال ماسك في تغريدة أخرى للتعليق على هذه النتائج المبكرة، "كما يقول المثل، كن حذرًا فيما تريد، فقد تحصل عليه".
وأتم ماسك في أواخر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي صفقة استحواذ بقيمة 44 مليار دولار على "تويتر"، وهي شركة أمريكية تأسست عام 2006 ويقع مقرها الرئيسي في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا.
وبعد الاستحواذ، أجرى ماسك عدة تغييرات داخل الشركة، بما في ذلك فصل المسؤولين في تويتر عن خصوصية المنصة والأمن السيبراني والرقابة، بالإضافة إلى تسريح نحو ثلثي موظفي تويتر، وقال ماسك إنه سيتم إنشاء مجلس خاص "له وجهات نظر متنوعة بشكل كبير".
وقبل نشر استطلاع الرأي يوم الأحد، غرد ماسك بشأن احتمال تنحيه عن منصب رئيس تويتر، حيث قال إنه من الآن فصاعدا، "سيكون هناك تصويت على تغييرات سياسية كبرى" على منصة تويتر.