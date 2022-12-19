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https://sputnikarabic.ae/20221219/الأردن-مجلس-الوزراء-يؤكد-عدم-تهاونه-في-إنفاذ-القانون-1071350497.html
الأردن... مجلس الوزراء يؤكد عدم تهاونه في إنفاذ القانون
الأردن... مجلس الوزراء يؤكد عدم تهاونه في إنفاذ القانون
قال مجلس الوزراء الأردني، اليوم الاثنين، إنه لن يتم التهاون في إنفاذ القانون وفرض سيادته. 19.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-19T11:15+0000
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وحسب صحيفة "عمون نيوز" الإخبارية الأردنية، أكد مجلس الوزراء أنه سيتم فرض القانون على كل من يحاول الإخلال بالأمن والاعتداء على رجال الأمن والممتلكات العامة. وتابع أنه سيتم إنفاذ القانون أيضا على من يستثمر أي ظرف لإحداث الفوضى وترهيب المواطنين.يأتى هذا بعد مقتل 3 أفراد من قوات الأمن العام الأردني في إطار محاولات الأمن لفض أعمال الشغب التي بدأت في الأردن خلال الفترة الماضية.ويشهد الأردن توترات جراء إضراب أعلنه سائقو الشاحنات ووسائل النقل المختلفة منذ أكثر من 10 أيام، بسبب رفع الحكومة أسعار المحروقات.
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أخبار الأردن, العالم العربي
أخبار الأردن, العالم العربي

الأردن... مجلس الوزراء يؤكد عدم تهاونه في إنفاذ القانون

11:15 GMT 19.12.2022
© flickr.com / Isriya Paireepairitعلم الأردن
علم الأردن - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2022
© flickr.com / Isriya Paireepairit
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قال مجلس الوزراء الأردني، اليوم الاثنين، إنه لن يتم التهاون في إنفاذ القانون وفرض سيادته.
وحسب صحيفة "عمون نيوز" الإخبارية الأردنية، أكد مجلس الوزراء أنه سيتم فرض القانون على كل من يحاول الإخلال بالأمن والاعتداء على رجال الأمن والممتلكات العامة.
وتابع أنه سيتم إنفاذ القانون أيضا على من يستثمر أي ظرف لإحداث الفوضى وترهيب المواطنين.
يأتى هذا بعد مقتل 3 أفراد من قوات الأمن العام الأردني في إطار محاولات الأمن لفض أعمال الشغب التي بدأت في الأردن خلال الفترة الماضية.
ويشهد الأردن توترات جراء إضراب أعلنه سائقو الشاحنات ووسائل النقل المختلفة منذ أكثر من 10 أيام، بسبب رفع الحكومة أسعار المحروقات.
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