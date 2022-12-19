https://sputnikarabic.ae/20221219/الإمارات-تستضيف-أكبر-اجتماع-لوزراء-التجارة-في-العالم-1071369385.html
الإمارات تستضيف أكبر اجتماع لوزراء التجارة في العالم
الإمارات تستضيف أكبر اجتماع لوزراء التجارة في العالم
تفوقت الإمارات على الكاميرون، لتحظى بفرصة استضافة المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية لعام 2024، وهو أكبر تجمع عالمي لوزراء التجارة. 19.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-19T16:12+0000
2022-12-19T16:12+0000
2022-12-19T16:12+0000
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يأتي الاجتماع، المقرر عقده في أبو ظبي في الأسبوع الذي يبدأ في 26 فبراير/ شباط 2024، في وقت حرج بالنسبة للاقتصاد العالمي المتباطئ، الذي يعاني من الوباء المستمر، والحرب التجارية المحتدمة بين الصين وأمريكا، والعقوبات الغربية على روسيا.وقالت منظمة التجارة العالمية اليوم الاثنين، إن الكاميرون ستستضيف الاجتماع التالي من هذا النوع. تعقد الاجتماعات الوزارية لمنظمة التجارة العالمية مرة كل سنتين، وتوفر في كثير من الأحيان زخما سياسيا للمضي قدما في مفاوضات التجارة الدولية.بالنسبة للإمارات، تعد استضافة الاجتماع جزءا من مساعيها الخاصة لوضع نفسها كمركز عالمي للأعمال وسط المنافسة المتزايدة في الشرق الأوسط. في العام المقبل تستضيف الدولة الخليجية الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ.ستتمثل الأولوية القصوى للمؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، المعروف باسم "إم سي 13"، في التوصل إلى اتفاق لإصلاح نظام تسوية المنازعات المتعثر للمنظمة، وتحديث كتاب القواعد الذي يبلغ عمره 27 عاما.تريد معظم الدول استعادة هيئة الاستئناف التابعة لمنظمة التجارة العالمية - وهي نوع من المحكمة العليا للتجارة - والتي أعاقتها الولايات المتحدة في عام 2019، مستشهدة بمشاكل نظامية تتعلق بالطريقة التي يحل بها أعضاؤها النزاعات التجارية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد, العالم, العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
اقتصاد, العالم, العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
الإمارات تستضيف أكبر اجتماع لوزراء التجارة في العالم
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تفوقت الإمارات على الكاميرون، لتحظى بفرصة استضافة المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية لعام 2024، وهو أكبر تجمع عالمي لوزراء التجارة.
يأتي الاجتماع، المقرر عقده في أبو ظبي في الأسبوع الذي يبدأ في 26 فبراير/ شباط 2024، في وقت حرج بالنسبة للاقتصاد العالمي المتباطئ، الذي يعاني من الوباء المستمر، والحرب التجارية المحتدمة بين الصين وأمريكا، والعقوبات الغربية على روسيا.
وقالت منظمة التجارة العالمية
اليوم الاثنين، إن الكاميرون ستستضيف الاجتماع التالي من هذا النوع. تعقد الاجتماعات الوزارية لمنظمة التجارة العالمية مرة كل سنتين، وتوفر في كثير من الأحيان زخما سياسيا للمضي قدما في مفاوضات التجارة الدولية.
بالنسبة للإمارات، تعد استضافة الاجتماع جزءا من مساعيها الخاصة لوضع نفسها كمركز عالمي للأعمال وسط المنافسة المتزايدة في الشرق الأوسط. في العام المقبل تستضيف الدولة الخليجية الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ.
ستتمثل الأولوية القصوى للمؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، المعروف باسم "إم سي 13"، في التوصل إلى اتفاق لإصلاح نظام تسوية المنازعات
المتعثر للمنظمة، وتحديث كتاب القواعد الذي يبلغ عمره 27 عاما.
تريد معظم الدول استعادة هيئة الاستئناف التابعة لمنظمة التجارة العالمية - وهي نوع من المحكمة العليا للتجارة - والتي أعاقتها الولايات المتحدة في عام 2019، مستشهدة بمشاكل نظامية تتعلق بالطريقة التي يحل بها أعضاؤها النزاعات التجارية.