https://sputnikarabic.ae/20221219/البنك-المركزي-العراقي-يؤكد-أن-احتياطياته-والملاءة-المالية-للدولة-في-أفضل-مستوياتها-منذ-عقود-1071347463.html

البنك المركزي العراقي يؤكد أن احتياطياته والملاءة المالية للدولة "في أفضل مستوياتها منذ عقود"

البنك المركزي العراقي يؤكد أن احتياطياته والملاءة المالية للدولة "في أفضل مستوياتها منذ عقود"

أكد البنك المركزي العراقي، اليوم الاثنين، أن احتياطياته والملاءة الدولية للدولة بشكل عام في حالة ممتازة، وفي أفضل مستوياتها منذ عقود". 19.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-19T09:37+0000

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وأوضح في بيان له أن "العرض الحالي للعملة الأجنبية لا يرتبط بالمواد بل بالإجراءات الإدارية والتدقيقية، مما سيتم تجاوزها خلال الأيام القادمة".كما لفت البنك إلى أنه "اتخذ عدد من الإجراءات لتوسيع عرض النقد الأجنبي، لتلبية طلب الجمهور على الدولار النقدي، كما تم توجيه إدارة النافذة لتلبية طلبات المصارف للأيام القادمة بشكل أسرع، من خلال تنفيذ طلبات مضاعفة، كما تم إعطاء سعر تفضيلي لتنفيذ الاعتمادات المستندية، ولغرض تنفيذ الطلب المحلي".وبيّن البنك المركزي العراقي بيانه كذلك أن "الارتفاع البسيط الذي يشهده سعر صرف الدولار في الأسواق المحلية خلال الأيام السابقة، يعود لبعض العوامل، منها بناء منصة إلكترونية ترفع المصارف طلبات الزبائن عبرها".وأشار إلى أنه "باشر منذ أشهر ببناء المنصة بالتنسيق مع الجهات الدولية، لفرض أحكام وتنظيم عمليات نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية، وتضمن فاعلية الرقابة عليها".ولفت البنك المركزي العراقي إلى أن تلك المنصة الإلكترونية "بتم بنائها بواسطة شركة دولية متخصصة تم تكليفها بها، وربط المصارف مع البنك المركزي من خلالها، وتتطلب تقديم معلومات عن الزبائن طالبي التحويل والجهات المستفيدة والمصارف المراسلة".وأوضح البنك أنه "نظرا لحداثة استخدام المنصة الإلكترونية، فإن العديد من الأخطاء يجري اكتشافها، الأمر الذي يتطلب من المصرف إعادة تحميلها".

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