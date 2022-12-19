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https://sputnikarabic.ae/20221219/البيت-الأبيض-بايدن-يوقع-مشروع-قانون-الإنفاق-الدفاعي-الأمريكي-هذا-الأسبوع-1071377664.html
البيت الأبيض: بايدن يوقع مشروع قانون الإنفاق الدفاعي الأمريكي هذا الأسبوع
البيت الأبيض: بايدن يوقع مشروع قانون الإنفاق الدفاعي الأمريكي هذا الأسبوع
أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن سوف يوقع مشروع قانون الإنفاق الدفاعي الأمريكي هذا الأسبوع. 19.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-19T20:45+0000
2022-12-19T20:45+0000
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واشنطن- سبوتنيك. ووفقا لتصريحات لها خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيوقع قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2023 في وقت لاحق من هذا الأسبوع.تصريحات جان بيير جاءت عندما سئلت عن الموعد الذي يخطط فيه بايدن للتوقيع على القانون، حيث قالت: "بايدن سيوقع ذلك في وقت لاحق من هذا الأسبوع... لكن ليس لدي موعد لك في هذا الوقت".وكان الكونغرس الأمريكي قد أقر في وقت سابق من هذا الشهر، قانون الدفاع الوطني "إن دي إيه إيه"، الذي سمح بحوالي 850 مليار دولار من الإنفاق الدفاعي.علاوة على ذلك، يوفر التشريع 10 مليارات دولار كمساعدة أمنية لتحديث القدرات الدفاعية لتايوان، بالإضافة إلى 800 مليون دولار لمبادرة المساعدة الأمنية الأوكرانية.كما تنازل قانون الدفاع الوطني عن لوائح التعاقد الرئيسية ومنح البنتاغون صلاحيات المشتريات الطارئة لتسريع توفير الذخائر لأوكرانيا، مما أثار مخاوف بشأن نقص الإشراف المحتمل، والذي يُنظر إليه غالبًا على أنه عقبة أمام الاستحواذ.ومع ذلك، من المقرر أن يتولى الجمهوريون السيطرة على مجلس النواب ولجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الجديد العام المقبل، والتي قد يتمكنون خلالها من تمرير مثل هذا التشريع.طالع أيضا: وزير الخارجية الصيني يدعو الولايات المتحدة لوقف توريد الأسلحة إلى تايوان
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

البيت الأبيض: بايدن يوقع مشروع قانون الإنفاق الدفاعي الأمريكي هذا الأسبوع

20:45 GMT 19.12.2022
© AFP 2022 / Bay Ismoyo/Poolالرئيس الأمريكي جو بايدن، قمة مجموعة العشرين في بالي، إندونيسيا 15 نوفمبر 2022
الرئيس الأمريكي جو بايدن، قمة مجموعة العشرين في بالي، إندونيسيا 15 نوفمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2022
© AFP 2022 / Bay Ismoyo/Pool
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أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن سوف يوقع مشروع قانون الإنفاق الدفاعي الأمريكي هذا الأسبوع.
واشنطن- سبوتنيك. ووفقا لتصريحات لها خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيوقع قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2023 في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
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تصريحات جان بيير جاءت عندما سئلت عن الموعد الذي يخطط فيه بايدن للتوقيع على القانون، حيث قالت: "بايدن سيوقع ذلك في وقت لاحق من هذا الأسبوع... لكن ليس لدي موعد لك في هذا الوقت".
وكان الكونغرس الأمريكي قد أقر في وقت سابق من هذا الشهر، قانون الدفاع الوطني "إن دي إيه إيه"، الذي سمح بحوالي 850 مليار دولار من الإنفاق الدفاعي.
يتضمن التشريع أيضًا تدابير لزيادة رواتب الجيش الأمريكي، وتوسيع حظر التعاون العسكري مع روسيا، وتقييد المعاملات الكبيرة للذهب مع روسيا وإلغاء تفويض كورونا العسكري الأمريكي.
علاوة على ذلك، يوفر التشريع 10 مليارات دولار كمساعدة أمنية لتحديث القدرات الدفاعية لتايوان، بالإضافة إلى 800 مليون دولار لمبادرة المساعدة الأمنية الأوكرانية.
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كما تنازل قانون الدفاع الوطني عن لوائح التعاقد الرئيسية ومنح البنتاغون صلاحيات المشتريات الطارئة لتسريع توفير الذخائر لأوكرانيا، مما أثار مخاوف بشأن نقص الإشراف المحتمل، والذي يُنظر إليه غالبًا على أنه عقبة أمام الاستحواذ.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، منع أعضاء مجلس النواب الديمقراطيون إجراءً اتخذه المشرعون الجمهوريون لمراجعة مليارات الدولارات من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين والمستخدمة في تمويل أوكرانيا.

ومع ذلك، من المقرر أن يتولى الجمهوريون السيطرة على مجلس النواب ولجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الجديد العام المقبل، والتي قد يتمكنون خلالها من تمرير مثل هذا التشريع.
طالع أيضا: وزير الخارجية الصيني يدعو الولايات المتحدة لوقف توريد الأسلحة إلى تايوان
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