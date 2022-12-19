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الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في محيط دمشق
https://sputnikarabic.ae/20221219/الدفاعات-الجوية-السورية-تتصدى-لعدوان-إسرائيلي-على-محيط-دمشق-1071379000.html
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في محيط دمشق
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في محيط دمشق
تصدت الدفاعات الجوية السورية لعدوان إسرائيلي حاول استهداف مواقع عسكرية في محيط العاصمة السورية دمشق. 19.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-19T21:44+0000
2022-12-19T22:00+0000
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وذكر مصدر أمني سوري رفيع المستوى لـ "سبوتنيك" أن الصواريخ الاعتراضية للدفاعات الجوية السورية تتصدى في هذه الأثناء لعدوان إسرائيلي في محيط العاصمة دمشق.وأكد المصدر الأمني أن الصواريخ المعادية أطلقتها طائرات إسرائيلية من فوق الأراضي المحتلة، في محاولة لاستهداف بعض المواقع في محيط العاصمة دمشق.وقال مراسل "سبوتنيك" إن الدفاعات السورية بدأت بالتصدي للصواريخ الإسرائيلية قرب الساعة الثانية عشرة وأربعين دقيقة بعد منتصف ليلة اليوم (الاثنين/ الثلاثاء).وأضاف مراسل "سبوتنيك" أن العدوان الإسرائيلي استهدف ريف دمشق الجنوبي دون توافر معلومات دقيقة عن حجم الأضرار أو طبيعة المواقع المستهدفة.وأكد المصدر الأمني أن الدفاعات الجوية تمكنت من اعتراض معظم الصواريخ الإسرائيلية وتدميرها قبل وصولها إلى هدفها.وأشار المصدر إلى أن الفرق الفنية تعكف حاليا على تدقيق النتائج الناجمة عن العدوان تمهيدا للإعلان عنها.
https://sputnikarabic.ae/20221027/مقاتلات-إسرائيلية-تقصف-أهدافا-في-ضواحي-دمشق-بصواريخ-كروز-1069551362.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في محيط دمشق

21:44 GMT 19.12.2022 (تم التحديث: 22:00 GMT 19.12.2022)
© Sputnik . Abdallah AL Himedالدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية جنوب دمشق
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية جنوب دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2022
© Sputnik . Abdallah AL Himed
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تصدت الدفاعات الجوية السورية لعدوان إسرائيلي حاول استهداف مواقع عسكرية في محيط العاصمة السورية دمشق.
وذكر مصدر أمني سوري رفيع المستوى لـ "سبوتنيك" أن الصواريخ الاعتراضية للدفاعات الجوية السورية تتصدى في هذه الأثناء لعدوان إسرائيلي في محيط العاصمة دمشق.
وأكد المصدر الأمني أن الصواريخ المعادية أطلقتها طائرات إسرائيلية من فوق الأراضي المحتلة، في محاولة لاستهداف بعض المواقع في محيط العاصمة دمشق.
الدفاعات الجوية السورية تصدت لهجوم إسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2022
مقاتلات إسرائيلية تقصف أهدافا في ضواحي دمشق بصواريخ كروز
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وقال مراسل "سبوتنيك" إن الدفاعات السورية بدأت بالتصدي للصواريخ الإسرائيلية قرب الساعة الثانية عشرة وأربعين دقيقة بعد منتصف ليلة اليوم (الاثنين/ الثلاثاء).
وأضاف مراسل "سبوتنيك" أن العدوان الإسرائيلي استهدف ريف دمشق الجنوبي دون توافر معلومات دقيقة عن حجم الأضرار أو طبيعة المواقع المستهدفة.
وأكد المصدر الأمني أن الدفاعات الجوية تمكنت من اعتراض معظم الصواريخ الإسرائيلية وتدميرها قبل وصولها إلى هدفها.
وأشار المصدر إلى أن الفرق الفنية تعكف حاليا على تدقيق النتائج الناجمة عن العدوان تمهيدا للإعلان عنها.
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