https://sputnikarabic.ae/20221219/السعودية-تنزع-1400-لغم-من-اليمن-خلال-أسبوع-1071377309.html
السعودية تنزع 1400 لغم من اليمن خلال أسبوع
السعودية تنزع 1400 لغم من اليمن خلال أسبوع
أعلنت السعودية انتزاع أكثر من 1400 لغم من الأراضي اليمنية خلال الأسبوع الثاني من شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري. 19.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-19T20:37+0000
2022-12-19T20:37+0000
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جاء ذلك ضمن مشروع "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الاثنين.ولفتت الوكالة إلى أن الألغام التي تم انتزاعها تشمل ألغاما مضادة للأفراد وذخيرة متفجرة وعبوات ناسفة، إضافة إلى ألغام مضادة للدبابات.وأوضحت الوكالة أن أعمال نزع الألغام التي قام بها فريق "مسام" شملت مناطق في محافظات عدن والضالع والحديدة ولحج، إضافة إلى محافظة شبوة ومحافظة تعز.وذكرت الوكالة أن إجمال الألغام التي تم إزالتها منذ بداية الشهر الجاري تجاوز ألفي لغم، بينما يتجاوز عدد الألغام التي تم إزالتها بواسطة مشروع "مسام" إلى أكثر من 377 ألف لغم.ويشهد اليمن حربا مستمرة منذ سنوات بين جماعة "أنصار الله"، التي سيطرت على العاصمة صنعاء ومناطق أخرى، من جهة والحكومة المعترف بها دوليا المدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية من جهة أخرى، مما أدى إلى أزمة إنسانية تقول الأمم المتحدة إنها الأسوأ في العالم.
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https://sputnikarabic.ae/20221103/الأمم-المتحدة-مقتل-وجرح-343-مدنيا-في-اليمن-بالألغام-والذخائر-غير-المنفجرة-خلال-6-أشهر-1069791180.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, السعودية, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن
العالم العربي, السعودية, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن
السعودية تنزع 1400 لغم من اليمن خلال أسبوع
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أعلنت السعودية انتزاع أكثر من 1400 لغم من الأراضي اليمنية خلال الأسبوع الثاني من شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
جاء ذلك ضمن مشروع "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الاثنين.
ولفتت الوكالة إلى أن الألغام التي تم انتزاعها تشمل ألغاما مضادة للأفراد وذخيرة متفجرة
وعبوات ناسفة، إضافة إلى ألغام مضادة للدبابات.
وأوضحت الوكالة أن أعمال نزع الألغام التي قام بها فريق "مسام" شملت مناطق في محافظات عدن والضالع والحديدة ولحج، إضافة إلى محافظة شبوة ومحافظة تعز.
وذكرت الوكالة أن إجمال الألغام التي تم إزالتها منذ بداية الشهر الجاري تجاوز ألفي لغم، بينما يتجاوز عدد الألغام
التي تم إزالتها بواسطة مشروع "مسام" إلى أكثر من 377 ألف لغم.
ويشهد اليمن حربا مستمرة منذ سنوات بين جماعة "أنصار الله"، التي سيطرت على العاصمة صنعاء ومناطق أخرى، من جهة والحكومة المعترف بها دوليا المدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية من جهة أخرى، مما أدى إلى أزمة إنسانية
تقول الأمم المتحدة إنها الأسوأ في العالم.