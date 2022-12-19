عربي
https://sputnikarabic.ae/20221219/السعودية-تنزع-1400-لغم-من-اليمن-خلال-أسبوع-1071377309.html
السعودية تنزع 1400 لغم من اليمن خلال أسبوع
السعودية تنزع 1400 لغم من اليمن خلال أسبوع
أعلنت السعودية انتزاع أكثر من 1400 لغم من الأراضي اليمنية خلال الأسبوع الثاني من شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري. 19.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-19T20:37+0000
2022-12-19T20:37+0000
العالم العربي
السعودية
الحرب على اليمن
أخبار اليمن الأن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103787/72/1037877257_0:314:3083:2048_1920x0_80_0_0_c12854847b62ae42ec0e2152385db77b.jpg
جاء ذلك ضمن مشروع "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الاثنين.ولفتت الوكالة إلى أن الألغام التي تم انتزاعها تشمل ألغاما مضادة للأفراد وذخيرة متفجرة وعبوات ناسفة، إضافة إلى ألغام مضادة للدبابات.وأوضحت الوكالة أن أعمال نزع الألغام التي قام بها فريق "مسام" شملت مناطق في محافظات عدن والضالع والحديدة ولحج، إضافة إلى محافظة شبوة ومحافظة تعز.وذكرت الوكالة أن إجمال الألغام التي تم إزالتها منذ بداية الشهر الجاري تجاوز ألفي لغم، بينما يتجاوز عدد الألغام التي تم إزالتها بواسطة مشروع "مسام" إلى أكثر من 377 ألف لغم.ويشهد اليمن حربا مستمرة منذ سنوات بين جماعة "أنصار الله"، التي سيطرت على العاصمة صنعاء ومناطق أخرى، من جهة والحكومة المعترف بها دوليا المدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية من جهة أخرى، مما أدى إلى أزمة إنسانية تقول الأمم المتحدة إنها الأسوأ في العالم.
https://sputnikarabic.ae/20221130/قنبلة-فراغية-روسية-يمكنها-تطهير-حقول-الألغام-المضادة-للأفراد-والدبابات-1070704178.html
https://sputnikarabic.ae/20221103/الأمم-المتحدة-مقتل-وجرح-343-مدنيا-في-اليمن-بالألغام-والذخائر-غير-المنفجرة-خلال-6-أشهر-1069791180.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103787/72/1037877257_350:0:3081:2048_1920x0_80_0_0_ee4324b41e3197ee241195e459daf101.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, السعودية, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن
العالم العربي, السعودية, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن

السعودية تنزع 1400 لغم من اليمن خلال أسبوع

20:37 GMT 19.12.2022
© Sputnik . Vladimir Vyatkin / الانتقال إلى بنك الصورآلة إزالة الألغام
آلة إزالة الألغام - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2022
© Sputnik . Vladimir Vyatkin
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلنت السعودية انتزاع أكثر من 1400 لغم من الأراضي اليمنية خلال الأسبوع الثاني من شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
جاء ذلك ضمن مشروع "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الاثنين.
ولفتت الوكالة إلى أن الألغام التي تم انتزاعها تشمل ألغاما مضادة للأفراد وذخيرة متفجرة وعبوات ناسفة، إضافة إلى ألغام مضادة للدبابات.
قنابل روسية مصممة للإطلاق من الطائرات الحربية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2022
قنبلة فراغية روسية يمكنها تطهير حقول الألغام المضادة للأفراد والدبابات
30 نوفمبر, 15:34 GMT
وأوضحت الوكالة أن أعمال نزع الألغام التي قام بها فريق "مسام" شملت مناطق في محافظات عدن والضالع والحديدة ولحج، إضافة إلى محافظة شبوة ومحافظة تعز.
وذكرت الوكالة أن إجمال الألغام التي تم إزالتها منذ بداية الشهر الجاري تجاوز ألفي لغم، بينما يتجاوز عدد الألغام التي تم إزالتها بواسطة مشروع "مسام" إلى أكثر من 377 ألف لغم.
ألغام اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2022
الأمم المتحدة: مقتل وجرح 343 مدنيا في اليمن بالألغام والذخائر غير المنفجرة خلال 6 أشهر
3 نوفمبر, 13:34 GMT
ويشهد اليمن حربا مستمرة منذ سنوات بين جماعة "أنصار الله"، التي سيطرت على العاصمة صنعاء ومناطق أخرى، من جهة والحكومة المعترف بها دوليا المدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية من جهة أخرى، مما أدى إلى أزمة إنسانية تقول الأمم المتحدة إنها الأسوأ في العالم.
© Sputnik8 سنوات من الحرب في اليمن
8 سنوات من الحرب في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2022
8 سنوات من الحرب في اليمن
© Sputnik
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Танк Т-80 НМ ЛНР выезжает на боевое задание в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة20:31 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала