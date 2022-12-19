https://sputnikarabic.ae/20221219/السوداني-يعلن-تفكيك-عدد-كبير-من-شبكات-تهريب-النفط-في-بغداد-والبصرة-وديالى-وكركوك-1071377418.html
السوداني يعلن تفكيك عدد كبير من شبكات تهريب النفط في بغداد والبصرة وديالى وكركوك
السوداني يعلن تفكيك عدد كبير من شبكات تهريب النفط في بغداد والبصرة وديالى وكركوك
كشف رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، عن "شبكة من منتسبي الأجهزة الأمنية قامت بحماية وتسهيل مرور الصهاريج المخصصة لتهريب المشتقات... 19.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-19T20:32+0000
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2022-12-19T20:32+0000
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وقال السوداني في مؤتمر صحفي، إنه "تم تفكيك عدد كبير من شبكات تهريب النفط في بغداد والبصرة وديالى وكركوك"، لافتا إلى "مصادرة أكثر من 1.7 مليون لتر من المشتقات النفطية المهربة و66 ألف صهريج"، حسب وكالة الأنباء العراقية- واع.وأكد أن "الخرق الأمني في كركوك يأتي بعد انتصارات كبيرة للأجهزة الأمنية في المدة الماضية"، مشيرا إلى أن "القوة الجوية وجهت ضربات أسفرت عن قتل قيادات عدة في داعش الإرهابي"، (المحظور في روسيا وعدة دول أخرى).ويوم الأحد، قُتل 9 من عناصر الشرطة العراقية في تفجير عبوة ناسفة استهدفت دوريتهم في محافظة كركوك شمالي البلاد.وصرح مصدر أمني لـ"سبوتنيك" بأن حصيلة ضحايا الانفجار ارتفعت إلى 9 قتلى وجريح واحد، في وقت أفاد موقع "رووداو" بأن "مواجهات وقعت بين رتل الشرطة الاتحادية ومسلحي "داعش" بعد انفجار العبوة وقُتل واحد من مسلحي داعش خلال المواجهة".وأعلن العراق، في كانون الأول/ديسمبر 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة "داعش"، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".
https://sputnikarabic.ae/20221210/سلاح-الجو-العراقي-يستهدف-كهفا-في-كركوك-بداخله-عناصر-من-تنظيم-داعش-الإرهابي-1071069716.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
السوداني يعلن تفكيك عدد كبير من شبكات تهريب النفط في بغداد والبصرة وديالى وكركوك
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كشف رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، عن "شبكة من منتسبي الأجهزة الأمنية قامت بحماية وتسهيل مرور الصهاريج المخصصة لتهريب المشتقات النفطية"، مؤكدا القبض على 18 منتسباً في هذه الشبكة.
وقال السوداني في مؤتمر صحفي، إنه "تم تفكيك عدد كبير من شبكات تهريب النفط في بغداد والبصرة وديالى وكركوك"، لافتا إلى "مصادرة أكثر من 1.7 مليون لتر من المشتقات النفطية المهربة و66 ألف صهريج"، حسب وكالة
الأنباء العراقية- واع.
وأكد أن "الخرق الأمني في كركوك يأتي بعد انتصارات كبيرة للأجهزة الأمنية في المدة الماضية"، مشيرا إلى أن "القوة الجوية وجهت ضربات أسفرت عن قتل قيادات عدة في داعش الإرهابي"، (المحظور في روسيا وعدة دول أخرى).
ويوم الأحد، قُتل 9 من عناصر الشرطة العراقية
في تفجير عبوة ناسفة استهدفت دوريتهم في محافظة كركوك شمالي البلاد.
وصرح مصدر أمني لـ"سبوتنيك" بأن حصيلة ضحايا الانفجار ارتفعت إلى 9 قتلى وجريح واحد، في وقت أفاد موقع "رووداو" بأن "مواجهات وقعت بين رتل الشرطة الاتحادية ومسلحي "داعش" بعد انفجار العبوة وقُتل واحد من مسلحي داعش خلال المواجهة".
وأعلن العراق، في كانون الأول/ديسمبر 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة "داعش"
، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".