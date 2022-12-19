https://sputnikarabic.ae/20221219/الكرملين-حول-مرسوم-التدابير-الجوابية-على-قرار-سقف-أسعار-النفط-العمل-شارف-على-الانتهاء-1071361631.html
الكرملين حول مرسوم التدابير الجوابية على قرار سقف أسعار النفط: العمل شارف على الانتهاء
الكرملين حول مرسوم التدابير الجوابية على قرار سقف أسعار النفط: العمل شارف على الانتهاء
أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، بشأن التدابير الجوابية على وضع سقف لأسعار النفط، أن هناك أفكار تمت صياغتها على الورق،... 19.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-19T13:45+0000
2022-12-19T13:45+0000
2022-12-19T13:45+0000
روسيا
دميتري بيسكوف
الكرملين
سوق النفط
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موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف، للصحفيين: "هناك بعض التطورات التي تمت صياغتها على الورق، لكن هناك مقترحات إضافية جاري دراستها وبحثها".وأضاف بيسكوف "المهمة التي أمامنا هي وضع التدابير التي تناسب مصالحنا على أفضل وجه. هذا العمل مستمر حاليا، لكنه على وشك الانتهاء".دخلت عقوبات النفط الغربية حيز النفاذ في 5 كانون الأول/ديسمبر الجاري، توقف الاتحاد الأوروبي عن استلام النفط الروسي المنقول عن طريق البحر، وفرضت دول مجموعة السبع وأستراليا والاتحاد الأوروبي حدا أقصى لسعر النفط المنقول بحرا عند 60 دولارا للبرميل.وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، معلقا على قرار الاجتماع والحظر المقبل، إن روسيا لن تقبل سقفًا لأسعار النفط، حتى لو اضطرت إلى خفض حجم الإنتاج؛ مضيفًا أن مثل هذه القيود تُعد تدخلًا في أدوات السوق، وروسيا مستعدة للعمل فقط مع المستهلكين الذين سيعملون وفقًا لشروط السوق.
https://sputnikarabic.ae/20221216/بيسكوف-روسيا-ستنتهي-قريبا-من-صياغة-ردها-على-قرار-الدول-الغربية-وضع-سقف-لأسعار-النفط-1071259216.html
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روسيا, دميتري بيسكوف, الكرملين, سوق النفط
روسيا, دميتري بيسكوف, الكرملين, سوق النفط
الكرملين حول مرسوم التدابير الجوابية على قرار سقف أسعار النفط: العمل شارف على الانتهاء
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أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، بشأن التدابير الجوابية على وضع سقف لأسعار النفط، أن هناك أفكار تمت صياغتها على الورق، مشيرا إلى أن العمل في هذا الشأن يقترب من الانتهاء.
موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف، للصحفيين: "هناك بعض التطورات التي تمت صياغتها على الورق، لكن هناك مقترحات إضافية
جاري دراستها وبحثها".
وأضاف بيسكوف "المهمة التي أمامنا هي وضع التدابير التي تناسب مصالحنا على أفضل وجه. هذا العمل مستمر حاليا، لكنه على وشك الانتهاء".
دخلت عقوبات النفط الغربية
حيز النفاذ في 5 كانون الأول/ديسمبر الجاري، توقف الاتحاد الأوروبي عن استلام النفط الروسي المنقول عن طريق البحر، وفرضت دول مجموعة السبع وأستراليا والاتحاد الأوروبي حدا أقصى لسعر النفط المنقول بحرا عند 60 دولارا للبرميل.
وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، معلقا على قرار الاجتماع والحظر المقبل، إن روسيا لن تقبل سقفًا لأسعار النفط، حتى لو اضطرت إلى خفض حجم الإنتاج؛ مضيفًا أن مثل هذه القيود تُعد تدخلًا في أدوات السوق، وروسيا مستعدة للعمل فقط مع المستهلكين الذين سيعملون وفقًا لشروط السوق.