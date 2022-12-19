https://sputnikarabic.ae/20221219/الكويت-تسترد-100-مليون-دولار-من-البحرين-في-قضية-فساد-كبرى-1071365841.html

الكويت تسترد 100 مليون دولار من البحرين في قضية فساد كبرى

الكويت تسترد 100 مليون دولار من البحرين في قضية فساد كبرى

أعلنت النيابة العامة الكويتية، اليوم الاثنين، عن أنها استردت أموالا من مملكة البحرين بقيمة 100 مليون دولار، في قضية فساد كبرى. 19.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-19T15:02+0000

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وقالت النيابة العامة في الكويت، عبر "تويتر"، إن "هذه الخطوة تمّت تنفيذا للحكم الصادر ضد المحكوم عليهما فهد مزيد الرجعان، المدير الأسبق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وأحد أبرز المتهمين بقضايا فساد في الكويت، وزوجته منى محمد الوزان".ولفت البيان الكويتي إلى أن استرداد الأموال تم "في إطار التعاون القضائي بين النيابة العامة ونظيرتها في مملكة البحرين الشقيقة"، ووجهت شكرها للنيابة العامة البحرينية.وتوفي فهد الرجعان في شهر سبتمبر/ أيلول عن 73 عاما، في العاصمة البريطانية لندن، والتي كان يقيم فيها منذ سنوات.واتهم الرجعان بالعديد من القضايا التي تعود لفترة توليه قيادة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، التي تستثمر أموال أصحاب معاشات التقاعد في الكويت وخارجها، وفقا لصحيفة "الأيام" البحرينية.ومن بين التهم التي وُجهت إلى الرجعان، شبهة ارتكاب جرائم الاختلاس، وخيانة الأمانة، وإساءة الإدارة، وغسيل الأموال.وفي 2016، أصدرت محكمة الجنايات الكويتية حكما بسجن فهد الرجعان 10 سنوات غيابيا، لوجوده خارج الكويت، وتم تعميم الحكم على الشرطة الدولية "الإنتربول".وفي عام 2017، ألقت شرطة لندن القبض على الرجعان بناء على طلب كويتي، لكن عملية تسليمه للكويت لم تتم، حتى أعلنت الكويت بعد عامين أن المحكمة العليا في لندن أصدرت حكما بفرض حجز على أصول الرجعان بمبلغ 847 مليون دولار، وإلزامه بالكشف عن كافة أصوله في كافة أنحاء العالم.

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