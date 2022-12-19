https://sputnikarabic.ae/20221219/المجر-صوتت-ضد-تحديد-سقف-لسعر-الغاز-في-الاتحاد-الأوروبي-والنمسا-وهولندا-امتنعتا-عن-التصويت-1071375474.html
المجر صوتت ضد تحديد سقف لسعر الغاز في الاتحاد الأوروبي والنمسا وهولندا امتنعتا عن التصويت
المجر صوتت ضد تحديد سقف لسعر الغاز في الاتحاد الأوروبي والنمسا وهولندا امتنعتا عن التصويت
أكدت وزيرة المناخ البولندية آنا موسكوا، أن المجر صوتت ضد قرار تحديد سقف لسعر الغاز في الاتحاد الأوروبي، بينما امتنعت كل من النمسا وهولندا عن التصويت. 19.12.2022, سبوتنيك عربي
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بروكسل- سبوتنيك. ووفق تصريحات لها اليوم الاثنين، قالت موسكوا إن النمسا وهولندا امتنعتا عن التصويت، وصوتت المجر ضد الحد الأقصى لسعر الغاز المقترح في اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي.وفي وقت سابق اليوم، وافق وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي على تحديد سقف سعري قدره 180 يورو، وهو ما يوازي 91 دولارًا، لكل ميغاواط ساعة في إطار آلية تصحيح السوق.ولفتت إلى أن هذه الآلية سيتم تطبيقها اعتبارًا من الـ15 من فبراير/ شباط المقبل، 2023، وستتم مراقبتها من قبل وكالة تعاون منظمي الطاقة (إيه سي إي آر).وكانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت في الـ22 من نوفمبر/ تشرين الثاني، "سقف أمان" بقيمة 275 يورو لعقود الغاز الآجلة، مما أدى وعلى الفور إلى خلق انقسامات بين أعضاء الاتحاد الأوروبي وتسبب في توخي الحذر بين خبراء السوق.وصرح أعضاء آخرون في الاتحاد الأوروبي بأن السقف مرتفع للغاية، حيث تجاوز سعر العقود الآجلة للغاز، في تاريخ الصندوق بأكمله، 275 يورو فقط لبضعة أيام في أغسطس، فيما كانت هذه هي المحاولة الثالثة للتوصل إلى اتفاق سياسي بشأن سقف السعر.طالع أيضا: سعر الغاز الطبيعي في أوروبا يرتفع خلال شهرين 41 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية
https://sputnikarabic.ae/20221219/الاتحاد-الأوروبي-يتفق-على-تحديد-سقف-سعر-الغاز-عند-مستوى-180-يورو-لكل-ميغاواطساعة-1071370246.html
https://sputnikarabic.ae/20220822/من-يزيد؟-ميدفيديف-يتوقع-زيادة-أخرى-في-سعر-الغاز-عالميا-1066709418.html
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المجر صوتت ضد تحديد سقف لسعر الغاز في الاتحاد الأوروبي والنمسا وهولندا امتنعتا عن التصويت
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أكدت وزيرة المناخ البولندية آنا موسكوا، أن المجر صوتت ضد قرار تحديد سقف لسعر الغاز في الاتحاد الأوروبي، بينما امتنعت كل من النمسا وهولندا عن التصويت.
بروكسل- سبوتنيك. ووفق تصريحات لها اليوم الاثنين، قالت موسكوا إن النمسا وهولندا
امتنعتا عن التصويت، وصوتت المجر ضد الحد الأقصى لسعر الغاز المقترح في اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي.
وفي وقت سابق اليوم، وافق وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي على تحديد سقف سعري قدره 180 يورو، وهو ما يوازي 91 دولارًا، لكل ميغاواط ساعة في إطار آلية تصحيح السوق.
وقالت الوزيرة البولندية: "استمرت المناقشة طوال اليوم، في المرحلة الأولى تم الحصول على أغلبية مؤهلة، وبعد ساعات قليلة، عدنا بحل وسط، وأيدت جميع الدول المتبقية - بعد رفض المجر وامتناع هولندا والنمسا -، هذا القرار لكونه مرضياً إلى حد ما".
ولفتت إلى أن هذه الآلية سيتم تطبيقها اعتبارًا من الـ15 من فبراير/ شباط المقبل، 2023، وستتم مراقبتها من قبل وكالة تعاون منظمي الطاقة (إيه سي إي آر).
وكانت المفوضية الأوروبية
قد اقترحت في الـ22 من نوفمبر/ تشرين الثاني، "سقف أمان" بقيمة 275 يورو لعقود الغاز الآجلة، مما أدى وعلى الفور إلى خلق انقسامات بين أعضاء الاتحاد الأوروبي وتسبب في توخي الحذر بين خبراء السوق.
على سبيل المثال، قالت إيطاليا إن الآلية بدت غير فعالة ويمكن أن تحفز المضاربة، بينما أشارت رابطة بورصات الطاقة الأوروبية (يوروبكس) إلى أن الحد الأقصى قد يجبر الجهات الفاعلة في السوق إلى اللجوء للتداول خارج البورصة، وهو ما سيؤدي بدوره إلى مخاطر جسيمة من أجل الاستقرار المالي للاتحاد الأوروبي.
وصرح أعضاء آخرون في الاتحاد الأوروبي بأن السقف مرتفع للغاية، حيث تجاوز سعر العقود الآجلة للغاز، في تاريخ الصندوق بأكمله، 275 يورو فقط لبضعة أيام في أغسطس، فيما كانت هذه هي المحاولة الثالثة للتوصل إلى اتفاق سياسي بشأن سقف السعر.