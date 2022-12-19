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https://sputnikarabic.ae/20221219/الملك-سلمان-وولي-عهده-يهنئان-أمير-قطر-ويتمنيان-لبلاده-مزيدا-من-التقدم-والازدهار-1071360097.html
الملك سلمان وولي عهده يهنئان أمير قطر ويتمنيان لبلاده مزيدا من التقدم والازدهار
الملك سلمان وولي عهده يهنئان أمير قطر ويتمنيان لبلاده مزيدا من التقدم والازدهار
أعرب العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد، عن تمنياتهما لأمير قطر بالصحة والسعادة ولبلاده بمزيد التقدم والازدهار. 19.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-19T13:03+0000
2022-12-19T13:08+0000
قطر
أخبار قطر اليوم
السعودية
أخبار السعودية اليوم
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني
العالم العربي
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جاء ذلك في برقيتي تهنئة بعث بهما الملك وولي العهد إلى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده، وفقا لصحيفة الرياض الرسمية.وأشاد العاهل السعودي "بتميز العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة" وفقا للصحيفة.كما عبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة للأمير تميم، ولحكومة وشعب دولة قطر المزيد من التقدم والازدهار.يذكر أنه في يونيو/ حزيران من عام 2017، قطعت المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر جميع العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع الدوحة.وأُغلقت الحدود البرية الوحيدة لقطر، ومُنعت السفن التي ترفع العلم القطري أو التي تخدم قطر من الرسو في العديد من الموانئ، كما أغلق معظم المجال الجوي في المنطقة أمام الطائرات القطرية.وقدمت الدول الأربع إلى قطر 13 مطلبا كشرط لإنهاء الحصار.وشملت المطالب إغلاق قناة الجزيرة وغيرها من المنافذ الإخبارية التي تمولها قطر، وخفض العلاقات الدبلوماسية مع إيران، وإغلاق قاعدة عسكرية تركية في قطر، وإنهاء "التدخل" في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.ورفضت قطر الانصياع لتلك المطالب، قائلة إنها لن توافق على "التنازل" عن سيادتها وأن "الحصار" من قبل جيرانها ينتهك القانون الدولي.ولم تقطع دولتان في مجلس التعاون الخليجي، المؤلف من ستة أعضاء، العلاقات مع قطر وهما الكويت وعمان. وعملت الكويت كوسيط لحل الأزمة.وبعد 4 سنوات، أعلن وزير الخارجية السعودي عودة العلاقات الكاملة بين قطر و دول المقاطعة الأربع السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في يناير من عام 2021.وقال الأمير فيصل بن فرحان للصحفيين إن هذه الدول اتفقت على "تنحية خلافاتنا جانبا تماما"، وذلك خلال قمة مجلس التعاون الخليجي، بعد نحو ثلاث سنوات من المقاطعة.ووقع قادة الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، في قمة الثلاثاء اتفاقية قال ولي العهد السعودي إنها تؤكد "تضامننا واستقرارنا الخليجي والعربي والإسلامي".
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قطر, أخبار قطر اليوم, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني , العالم العربي
قطر, أخبار قطر اليوم, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني , العالم العربي

الملك سلمان وولي عهده يهنئان أمير قطر ويتمنيان لبلاده مزيدا من التقدم والازدهار

13:03 GMT 19.12.2022 (تم التحديث: 13:08 GMT 19.12.2022)
© AFP 2022 / BANDAR AL-JALOUDالعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان
العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2022
© AFP 2022 / BANDAR AL-JALOUD
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أعرب العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد، عن تمنياتهما لأمير قطر بالصحة والسعادة ولبلاده بمزيد التقدم والازدهار.
جاء ذلك في برقيتي تهنئة بعث بهما الملك وولي العهد إلى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده، وفقا لصحيفة الرياض الرسمية.

وأشاد العاهل السعودي "بتميز العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة" وفقا للصحيفة.
كما عبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة للأمير تميم، ولحكومة وشعب دولة قطر المزيد من التقدم والازدهار.
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وخلفه ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، السويسري جاني إنفانتينو، خلال حفل افتتاح بطولة كأس العالم 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2022
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وبحسب صحيفة الرياض، أثبتت العلاقة السعودية القطرية المتعاظمة، قدرتها ليس فقط لتعضيد الشراكة الاستراتيجية بين البلدين فحسب، بل الدفع بالمنظومة الخليجية إلى آفاق متنوعة، لتحصين البيت الخليجي من الداخل وإرساء الأمن والاستقرار في المنطقة، وعدم السماح للتدخل في شؤون الدول الخليجية.
يذكر أنه في يونيو/ حزيران من عام 2017، قطعت المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر جميع العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع الدوحة.
وأُغلقت الحدود البرية الوحيدة لقطر، ومُنعت السفن التي ترفع العلم القطري أو التي تخدم قطر من الرسو في العديد من الموانئ، كما أغلق معظم المجال الجوي في المنطقة أمام الطائرات القطرية.
وقدمت الدول الأربع إلى قطر 13 مطلبا كشرط لإنهاء الحصار.
وشملت المطالب إغلاق قناة الجزيرة وغيرها من المنافذ الإخبارية التي تمولها قطر، وخفض العلاقات الدبلوماسية مع إيران، وإغلاق قاعدة عسكرية تركية في قطر، وإنهاء "التدخل" في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
ورفضت قطر الانصياع لتلك المطالب، قائلة إنها لن توافق على "التنازل" عن سيادتها وأن "الحصار" من قبل جيرانها ينتهك القانون الدولي.
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ولم تقطع دولتان في مجلس التعاون الخليجي، المؤلف من ستة أعضاء، العلاقات مع قطر وهما الكويت وعمان. وعملت الكويت كوسيط لحل الأزمة.
وبعد 4 سنوات، أعلن وزير الخارجية السعودي عودة العلاقات الكاملة بين قطر و دول المقاطعة الأربع السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في يناير من عام 2021.
وقال الأمير فيصل بن فرحان للصحفيين إن هذه الدول اتفقت على "تنحية خلافاتنا جانبا تماما"، وذلك خلال قمة مجلس التعاون الخليجي، بعد نحو ثلاث سنوات من المقاطعة.
ووقع قادة الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، في قمة الثلاثاء اتفاقية قال ولي العهد السعودي إنها تؤكد "تضامننا واستقرارنا الخليجي والعربي والإسلامي".
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