https://sputnikarabic.ae/20221219/بدء-المفاوضات-الثنائية-بين-بوتين-ولوكاشينكو-في-مينسك-1071364528.html
بدء المفاوضات الثنائية بين بوتين ولوكاشينكو في مينسك
بدء المفاوضات الثنائية بين بوتين ولوكاشينكو في مينسك
أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، ببدء المحادثات بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، في مينسك. 19.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-19T14:50+0000
2022-12-19T14:50+0000
2022-12-19T14:50+0000
روسيا
بيلاروس
فلاديمير بوتين
ألكسندر لوكاشينكو
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مينسك - سبوتنيك. ويعقد الاجتماع، بحسب المراسل، "بمشاركة أعضاء وفدي البلدين، حيث يضم الوفد الروسي السفير لدى بيلاروس، بوريس غريزلوف، مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، والمتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، نائب رئيس الوزراء أندريه أوفرشوك، وزير الدفاع سيرغي شويغو، وزير الخارجية سيرغي لافروف ووزير الطاقة نيكولاي شولغينوف، رئيس الهيئة الفدرالية الروسية للتعاون التقني العسكري، دميتري شوغايف".هذا، وأُعلن في وقت سابق، عن زيارة متوقعة للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى مينسك في 19 من الشهر الجاري، لإجراء مباحثات مع الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، حول أمن المنطقة والتدابير المشتركة لمواجهة التحديات القائمة.ومن جانبه ذكر المكتب الإعلامي للرئيس البيلاروسي، في وقت سابق، أن المحادثات بين الرئيسين، التي ستعقد في قصر الاستقلال، في مينسك، ستشمل التكامل الروسي البيلاروسي، بما في ذلك في إطار اتفاقات التعاون في المجالين الاقتصادي والعسكري.
https://sputnikarabic.ae/20221219/بوتين-يصل-إلى-بيلاروسيا-ويلتقي-لوكاشينكو-1071361504.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, بيلاروس, فلاديمير بوتين, ألكسندر لوكاشينكو
روسيا, بيلاروس, فلاديمير بوتين, ألكسندر لوكاشينكو
بدء المفاوضات الثنائية بين بوتين ولوكاشينكو في مينسك
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أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، ببدء المحادثات بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، في مينسك.
مينسك - سبوتنيك. ويعقد الاجتماع، بحسب المراسل، "بمشاركة أعضاء وفدي البلدين، حيث يضم الوفد الروسي السفير لدى بيلاروس، بوريس غريزلوف، مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، والمتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، نائب رئيس الوزراء أندريه أوفرشوك، وزير الدفاع سيرغي شويغو، وزير الخارجية سيرغي لافروف
ووزير الطاقة نيكولاي شولغينوف، رئيس الهيئة الفدرالية الروسية للتعاون التقني العسكري، دميتري شوغايف".
هذا، وأُعلن في وقت سابق، عن زيارة متوقعة للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى مينسك
في 19 من الشهر الجاري، لإجراء مباحثات مع الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، حول أمن المنطقة والتدابير المشتركة لمواجهة التحديات القائمة.
ومن جانبه ذكر المكتب الإعلامي للرئيس البيلاروسي، في وقت سابق، أن المحادثات بين الرئيسين، التي ستعقد في قصر الاستقلال، في مينسك، ستشمل التكامل الروسي البيلاروسي، بما في ذلك في إطار اتفاقات التعاون في المجالين الاقتصادي والعسكري.