عربي
https://sputnikarabic.ae/20221219/بدء-المفاوضات-الثنائية-بين-بوتين-ولوكاشينكو-في-مينسك-1071364528.html
بدء المفاوضات الثنائية بين بوتين ولوكاشينكو في مينسك
بدء المفاوضات الثنائية بين بوتين ولوكاشينكو في مينسك
أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، ببدء المحادثات بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، في مينسك. 19.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-19T14:50+0000
2022-12-19T14:50+0000
روسيا
بيلاروس
فلاديمير بوتين
ألكسندر لوكاشينكو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/13/1071364252_0:154:3091:1893_1920x0_80_0_0_0844b2804d88b158f347f8c10a94a2ec.jpg
مينسك - سبوتنيك. ويعقد الاجتماع، بحسب المراسل، "بمشاركة أعضاء وفدي البلدين، حيث يضم الوفد الروسي السفير لدى بيلاروس، بوريس غريزلوف، مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، والمتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، نائب رئيس الوزراء أندريه أوفرشوك، وزير الدفاع سيرغي شويغو، وزير الخارجية سيرغي لافروف ووزير الطاقة نيكولاي شولغينوف، رئيس الهيئة الفدرالية الروسية للتعاون التقني العسكري، دميتري شوغايف".هذا، وأُعلن في وقت سابق، عن زيارة متوقعة للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى مينسك في 19 من الشهر الجاري، لإجراء مباحثات مع الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، حول أمن المنطقة والتدابير المشتركة لمواجهة التحديات القائمة.ومن جانبه ذكر المكتب الإعلامي للرئيس البيلاروسي، في وقت سابق، أن المحادثات بين الرئيسين، التي ستعقد في قصر الاستقلال، في مينسك، ستشمل التكامل الروسي البيلاروسي، بما في ذلك في إطار اتفاقات التعاون في المجالين الاقتصادي والعسكري.
https://sputnikarabic.ae/20221219/بوتين-يصل-إلى-بيلاروسيا-ويلتقي-لوكاشينكو-1071361504.html
بيلاروس
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/13/1071364252_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_e1a803a19d66d5782821193f6d5adc62.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, بيلاروس, فلاديمير بوتين, ألكسندر لوكاشينكو
روسيا, بيلاروس, فلاديمير بوتين, ألكسندر لوكاشينكو

بدء المفاوضات الثنائية بين بوتين ولوكاشينكو في مينسك

14:50 GMT 19.12.2022
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الانتقال إلى بنك الصورالمحادثات بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، في مينسك
المحادثات بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، في مينسك - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2022
© Sputnik . Pavel Bednyakov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، ببدء المحادثات بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، في مينسك.
مينسك - سبوتنيك. ويعقد الاجتماع، بحسب المراسل، "بمشاركة أعضاء وفدي البلدين، حيث يضم الوفد الروسي السفير لدى بيلاروس، بوريس غريزلوف، مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، والمتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، نائب رئيس الوزراء أندريه أوفرشوك، وزير الدفاع سيرغي شويغو، وزير الخارجية سيرغي لافروف ووزير الطاقة نيكولاي شولغينوف، رئيس الهيئة الفدرالية الروسية للتعاون التقني العسكري، دميتري شوغايف".
هذا، وأُعلن في وقت سابق، عن زيارة متوقعة للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى مينسك في 19 من الشهر الجاري، لإجراء مباحثات مع الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، حول أمن المنطقة والتدابير المشتركة لمواجهة التحديات القائمة.
لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في الكرملين، موسكو، روسيا 11 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2022
بوتين يصل إلى بيلاروسيا ويلتقي لوكاشينكو
13:43 GMT
ومن جانبه ذكر المكتب الإعلامي للرئيس البيلاروسي، في وقت سابق، أن المحادثات بين الرئيسين، التي ستعقد في قصر الاستقلال، في مينسك، ستشمل التكامل الروسي البيلاروسي، بما في ذلك في إطار اتفاقات التعاون في المجالين الاقتصادي والعسكري.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Танк Т-80 НМ ЛНР выезжает на боевое задание в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:56 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала