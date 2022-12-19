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Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221219/بريطانيا-تعتزم-تزويد-كييف-بمئات-الآلاف-من-قذائف-المدفعية-1071340508.html
بريطانيا تعتزم تزويد كييف بمئات الآلاف من قذائف المدفعية
بريطانيا تعتزم تزويد كييف بمئات الآلاف من قذائف المدفعية
قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية إن المملكة المتحدة تعتزم تزويد أوكرانيا بعدد صخم من قذائف المدفعية بحلول العام المقبل. 19.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-19T02:31+0000
2022-12-19T02:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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أخبار أوكرانيا
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ونقلت الصحيفة بيانا عن رئاسة الوزراء البريطانية قالت فيه إن "رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، سيعلن العام المقبل عن حزمة المساعدات الجديدة والتي تتضمن "مئات الآلاف من قذائف المدفعية".ومن المقرر تقديم تلك المساعدات بموجب عقد قيمته 250 مليون جنيه إسترليني (304 مليون دولار) سيضمن التدفق المستمر لذخيرة المدفعية المهمة إلى أوكرانيا خلال عام 2023".يذكر أنه في نهاية الشهر الماضي، قال سوناك إن المملكة المتحدة تعتزم الحفاظ على مستواها الحالي من الدعم العسكري لكييف في عام 2023، أو حتى زيادته.وتقدم الدول الغربية إلى كييف مساعدات إنسانية وعسكرية ومالية وسط العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، فيما نددت موسكو بتدفق الأسلحة إلى أوكرانيا من حلفائها الغربيين، حيث شدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.
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أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا
أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا

بريطانيا تعتزم تزويد كييف بمئات الآلاف من قذائف المدفعية

02:31 GMT 19.12.2022
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورمدفع هاوتزر من وحدة مدفعية تركتها القوات المسلحة الأوكرانية في بيرديانسك، أوكرانيا 12 مارس 2022
مدفع هاوتزر من وحدة مدفعية تركتها القوات المسلحة الأوكرانية في بيرديانسك، أوكرانيا 12 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2022
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قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية إن المملكة المتحدة تعتزم تزويد أوكرانيا بعدد صخم من قذائف المدفعية بحلول العام المقبل.
ونقلت الصحيفة بيانا عن رئاسة الوزراء البريطانية قالت فيه إن "رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، سيعلن العام المقبل عن حزمة المساعدات الجديدة والتي تتضمن "مئات الآلاف من قذائف المدفعية".
ومن المقرر تقديم تلك المساعدات بموجب عقد قيمته 250 مليون جنيه إسترليني (304 مليون دولار) سيضمن التدفق المستمر لذخيرة المدفعية المهمة إلى أوكرانيا خلال عام 2023".
يذكر أنه في نهاية الشهر الماضي، قال سوناك إن المملكة المتحدة تعتزم الحفاظ على مستواها الحالي من الدعم العسكري لكييف في عام 2023، أو حتى زيادته.
وتقدم الدول الغربية إلى كييف مساعدات إنسانية وعسكرية ومالية وسط العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، فيما نددت موسكو بتدفق الأسلحة إلى أوكرانيا من حلفائها الغربيين، حيث شدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.
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