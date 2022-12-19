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الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في محيط دمشق
Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221219/بوتين-الوضع-في-دونيتسك-ولوغانسك-وخيرسون-وزابوروجيا-صعب-للغاية-1071378472.html
بوتين: يجب تعزيز عمل الأجهزة الأمنية الروسية في المجالات الرئيسية
بوتين: يجب تعزيز عمل الأجهزة الأمنية الروسية في المجالات الرئيسية
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه يجب تعزيز عمل الأجهزة الأمنية الروسية في المجالات الرئيسية وسط ظهور تهديدات ومخاطر جديدة. 19.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-19T21:20+0000
2022-12-19T21:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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موسكو - سبوتنيك. وقال بوتين، اليوم الاثنين: "الوضع المتغير ديناميكيا في العالم، وظهور تهديدات ومخاطر جديدة يضع مطالب متزايدة على نظام وكالات الأمن الروسية".وتابع: "هذا يعني أنه يجب عليك تكثيف العمل بجدية في المجالات الرئيسية، والاستفادة القصوى من إمكاناتك التشغيلية والتقنية والبشرية بهذا الصدد".وأضاف بوتين: "أود أن أشير بشكل خاص إلى وحدات الأجهزة الأمنية التي بدأت العمل في المناطق الجديدة من روسيا".وقال الرئيس الروسي: "نعم الوضع صعب عليكم الآن في دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وفي منطقتي خيرسون وزابوروجيا… صعب للغاية… لكن الأشخاص الذين يعيشون هناك يأملون في حمايتكم - مواطني روسيا".
https://sputnikarabic.ae/20221219/بوتين-يعلن-أنه-بحث-مع-لوكاشينكو-إنشاء-فضاء-دفاعي-موحد-وضمان-أمن-دولة-الاتحاد-1071374956.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم
روسيا, أخبار روسيا اليوم

بوتين: يجب تعزيز عمل الأجهزة الأمنية الروسية في المجالات الرئيسية

21:20 GMT 19.12.2022 (تم التحديث: 21:40 GMT 19.12.2022)
© Sputnik . Mikhail Klimentiev / الانتقال إلى بنك الصورالقائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس روسيا الاتحادية، فلاديمير بوتين، خلال زيارته إلى ساحة التدريب العسكري بالمنطقة العسكرية الغربية في منطقة ريازان للتحقق من التقدم المحرز في تدريب الأفراد العسكريين الذين تم تعبئتهم، 20 أكتوبر 2022.
القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس روسيا الاتحادية، فلاديمير بوتين، خلال زيارته إلى ساحة التدريب العسكري بالمنطقة العسكرية الغربية في منطقة ريازان للتحقق من التقدم المحرز في تدريب الأفراد العسكريين الذين تم تعبئتهم، 20 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2022
© Sputnik . Mikhail Klimentiev
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه يجب تعزيز عمل الأجهزة الأمنية الروسية في المجالات الرئيسية وسط ظهور تهديدات ومخاطر جديدة.
موسكو - سبوتنيك. وقال بوتين، اليوم الاثنين: "الوضع المتغير ديناميكيا في العالم، وظهور تهديدات ومخاطر جديدة يضع مطالب متزايدة على نظام وكالات الأمن الروسية".
المحادثات بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، في مينسك - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2022
بوتين يعلن أنه بحث مع لوكاشينكو إنشاء فضاء دفاعي موحد وضمان أمن دولة الاتحاد
18:25 GMT
وتابع: "هذا يعني أنه يجب عليك تكثيف العمل بجدية في المجالات الرئيسية، والاستفادة القصوى من إمكاناتك التشغيلية والتقنية والبشرية بهذا الصدد".
وأضاف بوتين: "أود أن أشير بشكل خاص إلى وحدات الأجهزة الأمنية التي بدأت العمل في المناطق الجديدة من روسيا".
وقال الرئيس الروسي: "نعم الوضع صعب عليكم الآن في دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وفي منطقتي خيرسون وزابوروجيا… صعب للغاية… لكن الأشخاص الذين يعيشون هناك يأملون في حمايتكم - مواطني روسيا".
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