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بوتين: يجب تعزيز عمل الأجهزة الأمنية الروسية في المجالات الرئيسية
بوتين: يجب تعزيز عمل الأجهزة الأمنية الروسية في المجالات الرئيسية
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه يجب تعزيز عمل الأجهزة الأمنية الروسية في المجالات الرئيسية وسط ظهور تهديدات ومخاطر جديدة. 19.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-19T21:20+0000
2022-12-19T21:20+0000
2022-12-19T21:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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موسكو - سبوتنيك. وقال بوتين، اليوم الاثنين: "الوضع المتغير ديناميكيا في العالم، وظهور تهديدات ومخاطر جديدة يضع مطالب متزايدة على نظام وكالات الأمن الروسية".وتابع: "هذا يعني أنه يجب عليك تكثيف العمل بجدية في المجالات الرئيسية، والاستفادة القصوى من إمكاناتك التشغيلية والتقنية والبشرية بهذا الصدد".وأضاف بوتين: "أود أن أشير بشكل خاص إلى وحدات الأجهزة الأمنية التي بدأت العمل في المناطق الجديدة من روسيا".وقال الرئيس الروسي: "نعم الوضع صعب عليكم الآن في دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وفي منطقتي خيرسون وزابوروجيا… صعب للغاية… لكن الأشخاص الذين يعيشون هناك يأملون في حمايتكم - مواطني روسيا".
https://sputnikarabic.ae/20221219/بوتين-يعلن-أنه-بحث-مع-لوكاشينكو-إنشاء-فضاء-دفاعي-موحد-وضمان-أمن-دولة-الاتحاد-1071374956.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم
بوتين: يجب تعزيز عمل الأجهزة الأمنية الروسية في المجالات الرئيسية
21:20 GMT 19.12.2022 (تم التحديث: 21:40 GMT 19.12.2022) تابعنا عبر
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه يجب تعزيز عمل الأجهزة الأمنية الروسية في المجالات الرئيسية وسط ظهور تهديدات ومخاطر جديدة.
موسكو - سبوتنيك
. وقال بوتين، اليوم الاثنين: "الوضع المتغير ديناميكيا في العالم، وظهور تهديدات ومخاطر جديدة يضع مطالب متزايدة على نظام وكالات الأمن الروسية".
وتابع: "هذا يعني أنه يجب عليك تكثيف العمل بجدية في المجالات الرئيسية، والاستفادة القصوى من إمكاناتك التشغيلية والتقنية والبشرية بهذا الصدد".
وأضاف بوتين: "أود أن أشير بشكل خاص إلى وحدات الأجهزة الأمنية
التي بدأت العمل في المناطق الجديدة من روسيا".
وقال الرئيس الروسي
: "نعم الوضع صعب عليكم الآن في دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وفي منطقتي خيرسون وزابوروجيا… صعب للغاية… لكن الأشخاص الذين يعيشون هناك يأملون في حمايتكم - مواطني روسيا".