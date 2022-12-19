https://sputnikarabic.ae/20221219/بوتين-يمكن-إعداد-الطائرات-البيلاروسية-لحمل-رؤوس-نووية-1071376184.html
بوتين: يمكن إعداد الطائرات البيلاروسية لحمل "رؤوس نووية"
بوتين: يمكن إعداد الطائرات البيلاروسية لحمل "رؤوس نووية"
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، عن إمكانية تدريب أطقم طائرات الجيش البيلاروسي، والتي تم تجهيزها لاستخدام "رؤوس نووية خاصة". 19.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-19T19:46+0000
2022-12-19T19:46+0000
2022-12-19T19:46+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
ألكسندر لوكاشينكو
بيلاروس
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مينسك - سبوتنيك. وقال بوتين، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو: "من الممكن مواصلة وتنفيذ مقترح الرئيس البيلاروسي، بشأن إعداد أطقم مقاتلات الجيش البيلاروسي، التي جهزت لاستخدام ذخيرة جوية خاصة (رؤوس نووية). أؤكد أن هذه الصيغة من صيغ التعاون ليست من اختراعنا، الولايات المتحدة على سبيل المثال، تجري مثل هذه الفعاليات في إطار حلف الناتو منذ عقود".ووصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، إلى العاصمة مينسك في زيارة رسمية، بحث خلالها مع نظيره البيلاروسي، مواصلة تطوير العلاقات بين البلدين، والشراكة الاستراتيجية والتحالف، مع التركيز على التفاعل والتكامل في إطار دولة الاتحاد، وكذلك المسائل الملحة المتعلقة بالأجندة الدولية والإقليمية.
https://sputnikarabic.ae/20221219/بوتين-يعلن-أنه-بحث-مع-لوكاشينكو-إنشاء-فضاء-دفاعي-موحد-وضمان-أمن-دولة-الاتحاد-1071374956.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, فلاديمير بوتين, ألكسندر لوكاشينكو, بيلاروس
روسيا, فلاديمير بوتين, ألكسندر لوكاشينكو, بيلاروس
بوتين: يمكن إعداد الطائرات البيلاروسية لحمل "رؤوس نووية"
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أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، عن إمكانية تدريب أطقم طائرات الجيش البيلاروسي، والتي تم تجهيزها لاستخدام "رؤوس نووية خاصة".
مينسك - سبوتنيك. وقال بوتين، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو: "من الممكن مواصلة وتنفيذ مقترح الرئيس البيلاروسي
، بشأن إعداد أطقم مقاتلات الجيش البيلاروسي، التي جهزت لاستخدام ذخيرة جوية خاصة (رؤوس نووية). أؤكد أن هذه الصيغة من صيغ التعاون ليست من اختراعنا، الولايات المتحدة على سبيل المثال، تجري مثل هذه الفعاليات في إطار حلف الناتو منذ عقود".
ووصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين
، اليوم الاثنين، إلى العاصمة مينسك في زيارة رسمية، بحث خلالها مع نظيره البيلاروسي، مواصلة تطوير العلاقات بين البلدين، والشراكة الاستراتيجية والتحالف، مع التركيز على التفاعل والتكامل في إطار دولة الاتحاد، وكذلك المسائل الملحة المتعلقة بالأجندة الدولية والإقليمية.