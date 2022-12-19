https://sputnikarabic.ae/20221219/بوتين-يوقع-مرسوما-لتحديد-مبلغ-الحد-الأدنى-للأجور-في-البلاد-1071350393.html
بوتين يوقع مرسوما لتحديد مبلغ الحد الأدنى للأجور في البلاد
بوتين يوقع مرسوما لتحديد مبلغ الحد الأدنى للأجور في البلاد
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، مرسوماً يقضي بتحديد الحد الأدنى للأجور لعام 2023 بملبغ قدره 16 ألفا و242 روبلا (نحو 250 دولارا أمريكيا). 19.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-19T11:25+0000
2022-12-19T11:25+0000
2022-12-19T11:25+0000
روسيا
مجتمع
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ونشر موقع البوابة الرسمية للمعلومات القانونية المرسوم وجاء فيه: "من 1 يناير/كانون الثاني 2023، يُقترح تحديد الحد الأدنى للأجور بمبلغ 16242 روبلا شهريًا بزيادة قدرها 6.3 % مقارنة بالعام السابق، وبذلك سيكون الحد الأدنى للأجور أعلى بنسبة أربعة في المئة".وفقًا للمنهجية المعتمدة في عام 2020، يُحسب الحد الأدنى للأجور على أساس الراتب المتوسط (نصف الروس يحصلون على أكثر من هذا المبلغ والنصف الآخر أقل) للعام السابق.وتم رفع الحد الأدنى للأجور في روسيا مرتين: من 1 يناير الماضي، تمت زيادته إلى 13890 روبلا، ومن 1 يونيو إلى 15279 روبلا.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, مجتمع
بوتين يوقع مرسوما لتحديد مبلغ الحد الأدنى للأجور في البلاد
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وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، مرسوماً يقضي بتحديد الحد الأدنى للأجور لعام 2023 بملبغ قدره 16 ألفا و242 روبلا (نحو 250 دولارا أمريكيا).
ونشر
موقع البوابة الرسمية للمعلومات القانونية المرسوم وجاء فيه: "من 1 يناير/كانون الثاني 2023، يُقترح تحديد الحد الأدنى للأجور بمبلغ 16242 روبلا شهريًا بزيادة قدرها 6.3 % مقارنة بالعام السابق، وبذلك سيكون الحد الأدنى للأجور أعلى بنسبة أربعة في المئة".
وفقًا للمنهجية المعتمدة في عام 2020، يُحسب الحد الأدنى للأجور على أساس الراتب المتوسط (نصف الروس يحصلون على أكثر من هذا المبلغ والنصف الآخر أقل) للعام السابق.
وتم رفع الحد الأدنى للأجور في روسيا مرتين: من 1 يناير الماضي، تمت زيادته إلى 13890 روبلا، ومن 1 يونيو إلى 15279 روبلا.