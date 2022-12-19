https://sputnikarabic.ae/20221219/بيغ-رامي-يحبس-دموعه-في-رسالة-مؤثرة-لمنتقديه-عقب-الخسارة-إلا-الخوض-في-العرض-1071367927.html

"بيغ رامي" يحبس دموعه في رسالة مؤثرة لمنتقديه عقب الخسارة: إلا الخوض في العرض

"بيغ رامي" يحبس دموعه في رسالة مؤثرة لمنتقديه عقب الخسارة: إلا الخوض في العرض

وجه المصري ممدوح السبيعي الشهير بـ"بيغ رامي"، الملقب ببطولة "مستر أولمبيا" للوزن المفتوح مرتين متتاليتين، رسالة إلى جمهوره، عقب خسارته اللقب هذا العام، وحلوله... 19.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-19T15:31+0000

2022-12-19T15:31+0000

2022-12-19T15:43+0000

رياضة

مجتمع

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وتُوج الإيراني هادي شوبان بلقب بطولة "مستر أولمبيا" للوزن المفتوح لعام 2022، فجر الأحد، بينما احتل المصري ممدوح السبيعي الشهير بـ"بيغ رامي" المركز الخامس في الترتيب النهائي.وبدأ رامي رسالته التي وجهها إلى الجمهور عبر خاصية البث المباشر، بتوجيه التهنئة للفائز باللقب، وكل المتسابقين الذي "قدموا أداءً تنافسيا رائعا" على مسرح العرض.وعن خسارة اللقب قال السبيعي إنه قد مرّ بخسارات وانتصارات كثيرة في حياته، ولولا ذلك ما وصل إلى ما حققه في اللعبة، لافتا إلى أن هذه هي الرياضة وعليه أن يتقبلها كما هي، إما فائز وإما خاسر، على حد قوله.وأضاف رامي أنه لم يمت بعد، ولا يزال يحتفظ بقدر كبير من الحماس والإرادة والإصرار على العودة العام المقبل، قائلا "أنا لسّه (ما زلت) مش ميت، أنا لسه رامي بإذن الله".ولم يفوت البطل المصري الفرصة لتوجيه رسالة إلى منتقديه، مؤكدا أنه يتقبل كل النقد بصدر رحب، ويتعلم مما يقولونه، وليس لديه أدنى مشكلة في أي كلام يقال عنه إلا "الخوض في العرض" مؤكدا أنه يسامح الجميع.واحتل شوبان المركز الأول، فيما جاء ديريك لونسفورد في المركز الثاني، ونيك ووكر في المركز الثالث، وبراندون كيري رابعًا.يأتي ذلك بعد أن كان بيغ رامي فاز باللقب عامي 2020 و2021.وتجدر الإشارة إلى أن إجمالي جوائز عروض "مستر أولمبيا" يصل 1.6 مليون دولار للفائزين في جميع الفئات.وحصل شوبان، صاحب المركز الأول، على 400 ألف دولار، فيما حصل صاحب المركز الثاني على 150 ألف دولار، أما صاحبا المركزين الثالث والرابع فحصل كل منهما على 45 ألف دولار.بيغ رامي صاحب المركز الخامس حصل على 40 ألف دولار.

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