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تحديد الموقع الذي تعرض للضرر على مركبة "سويوز" الفضائية
تحديد الموقع الذي تعرض للضرر على مركبة "سويوز" الفضائية
حدد خبراء في وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" الموقع الدقيق للضرر الذي لحق بمقصورة أجهزة "سويوز إم إس 22". 19.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-19T10:07+0000
2022-12-19T10:07+0000
علوم
العالم
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وقال مصدر مطلع لـ"سبوتنيك": "تم تحديد الموقع الدقيق للضرر الذي لحق بجسم حجرة تجميع الأدوات على المركبة الفضائية. ويقع الضرر على مشعاع نظام التبريد بالقرب من وحدة تسجيل الوصول للبطارية الشمسية".وقالت وكالة "روسكوسموس" في وقت سابق، إن الاستعدادات لإطلاق مركبة الفضاء المأهولة القادمة من "سويوز" إلى محطة الفضاء الدولية يمكن تسريعها بعد اكتشاف عطل في نظام التبريد "سويوز إم إس -22".وقال المصدر: "لم يُتخذ أي قرار بعد بشأن تسريع الاستعدادات لإرسال سويوز إم إس 23، إلى محطة الفضاء الدولية فيما يتعلق بالحادث الذي وقع في سويوز إم إس 22، وإذا تم اتخاذ مثل هذا القرار، يمكن تقليص الإطار الزمني لإعداد مركبة الفضاء إلى شهر".
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علوم, العالم
علوم, العالم

تحديد الموقع الذي تعرض للضرر على مركبة "سويوز" الفضائية

10:07 GMT 19.12.2022
© Photo / Twitter/ Roscosmosسفينة فضائية "سيوز تي إم-16"
سفينة فضائية سيوز تي إم-16 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2022
© Photo / Twitter/ Roscosmos
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حدد خبراء في وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" الموقع الدقيق للضرر الذي لحق بمقصورة أجهزة "سويوز إم إس 22".
وقال مصدر مطلع لـ"سبوتنيك": "تم تحديد الموقع الدقيق للضرر الذي لحق بجسم حجرة تجميع الأدوات على المركبة الفضائية. ويقع الضرر على مشعاع نظام التبريد بالقرب من وحدة تسجيل الوصول للبطارية الشمسية".

وأوضح أن "الضرر تم تحديد موقعه بناءً على دراسة الصور والفيديوهات التي أرسلها طاقم محطة الفضاء الدولية".

وقالت وكالة "روسكوسموس" في وقت سابق، إن الاستعدادات لإطلاق مركبة الفضاء المأهولة القادمة من "سويوز" إلى محطة الفضاء الدولية يمكن تسريعها بعد اكتشاف عطل في نظام التبريد "سويوز إم إس -22".
وقال المصدر: "لم يُتخذ أي قرار بعد بشأن تسريع الاستعدادات لإرسال سويوز إم إس 23، إلى محطة الفضاء الدولية فيما يتعلق بالحادث الذي وقع في سويوز إم إس 22، وإذا تم اتخاذ مثل هذا القرار، يمكن تقليص الإطار الزمني لإعداد مركبة الفضاء إلى شهر".
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