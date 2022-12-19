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https://sputnikarabic.ae/20221219/تحطم-مروحية-من-طراز-مي--8-في-منطقة-ماغادان-الروسية-وإصابة-أحد-أفراد-الطاقم-1071347026.html
تحطم مروحية من طراز "مي -8" في منطقة ماغادان الروسية وإصابة أحد أفراد الطاقم
تحطم مروحية من طراز "مي -8" في منطقة ماغادان الروسية وإصابة أحد أفراد الطاقم
تحطمت مروحية من طراز "مي -8" أثناء محاولتها الهبوط اضطراريا في منطقة ماغادان شمال شرقي روسيا، وانقلبت واشتعلت فيها النيران، وأصيب أحد أفراد الطاقم الثلاثة. 19.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-19T08:59+0000
2022-12-19T09:00+0000
روسيا
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وذكرت إدارة التحقيقات الإقليمية الشرقية الخاصة بالنقل في قناتها على "تلغرام"، أنه بحسب البيانات الأولية، وقع الحادث اليوم الاثنين الساعة 11.30 بالتوقيت المحلي (03.30 بتوقيت موسكو).وأضافت أن "المروحية من طراز "مي -8"، وعلى متنها ثلاثة من أفراد الطاقم المتجهة من "ماغادان - 13 - قرية تاختويامسك" نفذت هبوطا اضطراريا بالقرب من قرية تاختويامسك بمنطقة ماغادان .. اصطدمت المروحية بمنشأة وانقلبت رأسا على عقب. واشتعلت فيها النيران.. ولحقت أضرار بأحد أفراد الطاقم".تم فتح تحقيق فيما يخص الحادث بموجب الجزء 1 من المادة 263 من القانون الجنائي الروسي بشأن "انتهاك قواعد السلامة المرورية وتشغيل النقل الجوي، مما تسبب في أضرار جسيمة".
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روسيا

تحطم مروحية من طراز "مي -8" في منطقة ماغادان الروسية وإصابة أحد أفراد الطاقم

08:59 GMT 19.12.2022 (تم التحديث: 09:00 GMT 19.12.2022)
© Sputnik . Russian Defence Ministry/Vadim Savitsky / الانتقال إلى بنك الصورطائرتا هليوكوبتر من طراز "مي-24" خلال تدريبات القيادة والأركان الاستراتيجية "فوستوك 2022" في ساحة تدريب سيرغييفسكي، 6 سبتمبر 2022
طائرتا هليوكوبتر من طراز مي-24 خلال تدريبات القيادة والأركان الاستراتيجية فوستوك 2022 في ساحة تدريب سيرغييفسكي، 6 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2022
© Sputnik . Russian Defence Ministry/Vadim Savitsky
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تحطمت مروحية من طراز "مي -8" أثناء محاولتها الهبوط اضطراريا في منطقة ماغادان شمال شرقي روسيا، وانقلبت واشتعلت فيها النيران، وأصيب أحد أفراد الطاقم الثلاثة.
وذكرت إدارة التحقيقات الإقليمية الشرقية الخاصة بالنقل في قناتها على "تلغرام"، أنه بحسب البيانات الأولية، وقع الحادث اليوم الاثنين الساعة 11.30 بالتوقيت المحلي (03.30 بتوقيت موسكو).
وأضافت أن "المروحية من طراز "مي -8"، وعلى متنها ثلاثة من أفراد الطاقم المتجهة من "ماغادان - 13 - قرية تاختويامسك" نفذت هبوطا اضطراريا بالقرب من قرية تاختويامسك بمنطقة ماغادان .. اصطدمت المروحية بمنشأة وانقلبت رأسا على عقب. واشتعلت فيها النيران.. ولحقت أضرار بأحد أفراد الطاقم".
تم فتح تحقيق فيما يخص الحادث بموجب الجزء 1 من المادة 263 من القانون الجنائي الروسي بشأن "انتهاك قواعد السلامة المرورية وتشغيل النقل الجوي، مما تسبب في أضرار جسيمة".
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