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Мужчины фотографируется у знака ЧМ-2022 по футболу в Катаре - سبوتنيك عربي, 1920
بطولة كأس العالم 2022
تستضيف قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022. وهذه أول نسخة من كأس العالم تقام في الوطن العربي والثانية التي تقام في آسيا بعد نسخة 2002 التي أُقيمت في كوريا الجنوبية واليابان. فرنسا هي حاملة اللقب، بعد فوزها على كرواتيا 4–2 في كأس العالم 2018 في روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20221219/رئيس-الإمارات-ونائبه-يوجهان-رسالة-لأمير-قطر-بعد-نجاح-تنظيم-كأس-العالم-قطر-2022-1071364420.html
رئيس الإمارات ونائبه يوجهان رسالة لأمير قطر بعد نجاح تنظيم كأس العالم قطر 2022
رئيس الإمارات ونائبه يوجهان رسالة لأمير قطر بعد نجاح تنظيم كأس العالم قطر 2022
وجه الرئيس الإماراتي محمد بن زايد، رسالة إلى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، بمناسبة نجاح بلاده في تنظيم بطولة كأس العالم قطر 2022. 19.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-19T14:51+0000
2022-12-19T14:51+0000
بطولة كأس العالم 2022
رياضة
مجتمع
قطر
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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وهنأ ابن زايد أمير قطر بهذه المناسبة، بينما وجه نائبه محمد بن راشد، رسالة مماثلة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الاثنين.واختتمت فعاليات بطولة كأس العالم قطر 2022، أمس الاثنين، بعدما شهدت المباراة النهائية منافسة قوية بين المنتخبين الفرنسي والأرجنتيني، على ملعب لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة.وانتهت المباراة بفوز المنتخب الأرجنتيني على نظيره الفرنسي بركلات الترجيح، ليسجل الفوز الثالث بالبطولة في تاريخه.ونجحت قطر في استضافة أول بطولة كأس العالم قطر 2022 في المنطقة العربية وأفريقيا، وشهدت إنجازا تاريخيا للمنتخبات العربية والأفريقية بوصول المنتخب المغربي إلى نصف نهائي البطولة لأول مرة في تاريخه.
https://sputnikarabic.ae/20221218/الأرجنتين-تتوج-بكأس-العالم-2022-بعد-فوزها-على-فرنسا-بركلات-الترجيح-1071333431.html
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رياضة, مجتمع, قطر, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
رياضة, مجتمع, قطر, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

رئيس الإمارات ونائبه يوجهان رسالة لأمير قطر بعد نجاح تنظيم كأس العالم قطر 2022

14:51 GMT 19.12.2022
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصورلاعب الأرجنتين ليونيل ميسي خلال حفل تتويج المنتخب الأرجنتيني ببطل كأس العالم، قطر 19 نوفمبر 2022
لاعب الأرجنتين ليونيل ميسي خلال حفل تتويج المنتخب الأرجنتيني ببطل كأس العالم، قطر 19 نوفمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2022
© Sputnik . Grigory Sysoev
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وجه الرئيس الإماراتي محمد بن زايد، رسالة إلى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، بمناسبة نجاح بلاده في تنظيم بطولة كأس العالم قطر 2022.
وهنأ ابن زايد أمير قطر بهذه المناسبة، بينما وجه نائبه محمد بن راشد، رسالة مماثلة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الاثنين.
فرحة ميسي ولاعبي الأرجنتين بعد الهدف الثالث في شباك فرنسا في نهائي كأس العالم 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2022
بطولة كأس العالم 2022
الأرجنتين تتوج بكأس العالم 2022 بعد فوزها على فرنسا بركلات الترجيح
أمس, 17:55 GMT
واختتمت فعاليات بطولة كأس العالم قطر 2022، أمس الاثنين، بعدما شهدت المباراة النهائية منافسة قوية بين المنتخبين الفرنسي والأرجنتيني، على ملعب لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة.
وانتهت المباراة بفوز المنتخب الأرجنتيني على نظيره الفرنسي بركلات الترجيح، ليسجل الفوز الثالث بالبطولة في تاريخه.
ونجحت قطر في استضافة أول بطولة كأس العالم قطر 2022 في المنطقة العربية وأفريقيا، وشهدت إنجازا تاريخيا للمنتخبات العربية والأفريقية بوصول المنتخب المغربي إلى نصف نهائي البطولة لأول مرة في تاريخه.
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