https://sputnikarabic.ae/20221219/رئيس-الإمارات-ونائبه-يوجهان-رسالة-لأمير-قطر-بعد-نجاح-تنظيم-كأس-العالم-قطر-2022-1071364420.html
رئيس الإمارات ونائبه يوجهان رسالة لأمير قطر بعد نجاح تنظيم كأس العالم قطر 2022
رئيس الإمارات ونائبه يوجهان رسالة لأمير قطر بعد نجاح تنظيم كأس العالم قطر 2022
وجه الرئيس الإماراتي محمد بن زايد، رسالة إلى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، بمناسبة نجاح بلاده في تنظيم بطولة كأس العالم قطر 2022. 19.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-19T14:51+0000
2022-12-19T14:51+0000
2022-12-19T14:51+0000
بطولة كأس العالم 2022
رياضة
مجتمع
قطر
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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وهنأ ابن زايد أمير قطر بهذه المناسبة، بينما وجه نائبه محمد بن راشد، رسالة مماثلة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الاثنين.واختتمت فعاليات بطولة كأس العالم قطر 2022، أمس الاثنين، بعدما شهدت المباراة النهائية منافسة قوية بين المنتخبين الفرنسي والأرجنتيني، على ملعب لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة.وانتهت المباراة بفوز المنتخب الأرجنتيني على نظيره الفرنسي بركلات الترجيح، ليسجل الفوز الثالث بالبطولة في تاريخه.ونجحت قطر في استضافة أول بطولة كأس العالم قطر 2022 في المنطقة العربية وأفريقيا، وشهدت إنجازا تاريخيا للمنتخبات العربية والأفريقية بوصول المنتخب المغربي إلى نصف نهائي البطولة لأول مرة في تاريخه.
https://sputnikarabic.ae/20221218/الأرجنتين-تتوج-بكأس-العالم-2022-بعد-فوزها-على-فرنسا-بركلات-الترجيح-1071333431.html
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سبوتنيك عربي
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رياضة, مجتمع, قطر, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
رياضة, مجتمع, قطر, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
رئيس الإمارات ونائبه يوجهان رسالة لأمير قطر بعد نجاح تنظيم كأس العالم قطر 2022
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وجه الرئيس الإماراتي محمد بن زايد، رسالة إلى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، بمناسبة نجاح بلاده في تنظيم بطولة كأس العالم قطر 2022.
وهنأ ابن زايد أمير قطر بهذه المناسبة، بينما وجه نائبه محمد بن راشد، رسالة مماثلة، حسبما ذكرت
وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الاثنين.
واختتمت فعاليات بطولة كأس العالم قطر 2022، أمس الاثنين، بعدما شهدت المباراة النهائية
منافسة قوية بين المنتخبين الفرنسي والأرجنتيني، على ملعب لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة.
وانتهت المباراة بفوز المنتخب الأرجنتيني
على نظيره الفرنسي بركلات الترجيح، ليسجل الفوز الثالث بالبطولة في تاريخه.
ونجحت قطر في استضافة أول بطولة كأس العالم قطر 2022 في المنطقة العربية وأفريقيا، وشهدت إنجازا تاريخيا للمنتخبات العربية والأفريقية بوصول المنتخب المغربي إلى نصف نهائي البطولة لأول مرة في تاريخه.