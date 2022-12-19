https://sputnikarabic.ae/20221219/رئيس-حزب-الشعب-الأوروبي-يدعو-لوضع-حواجز-للسيطرة-على-تدفق-المهاجرين-1071340633.html
رئيس حزب الشعب الأوروبي يدعو لوضع حواجز للسيطرة على تدفق المهاجرين
رئيس حزب الشعب الأوروبي يدعو لوضع حواجز للسيطرة على تدفق المهاجرين
دعا رئيس حزب الشعب الأوروبي، وزعيم كتلة EPP في البرلمان الأوروبي، مانفريد ويبر، إلى إقامة حواجز على حدود الاتحاد الأوروبي من أجل منع أزمة مهاجرين جديدة. 19.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-19T03:12+0000
2022-12-19T03:12+0000
2022-12-19T03:12+0000
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سبوتنيك. وقال ويبر، في مقابلة صحفية: "إنه يجب على الاتحاد الأوروبي تعزيز مراقبة الحدود في البحر والبر، وإذا لزم الأمر، يجب بناء حواجز لتسهيل السيطرة على عدد المهاجرين الوافدين"، وحذر ويبر من أنه إذا لم يتخذ الاتحاد الأوروبي إجراءات فورية، فإن أزمة مهاجرين جديدة ستكون حتمية.وتشهد أوروبا أزمة مهاجرين كبيرة منذ عام 2015 بسبب تدفق آلاف المهاجرين واللاجئين من دول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.ويحاول المهاجرون الوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي باستخدام طرق مختلفة، بما في ذلك عبر إيطاليا واليونان وتركيا والبلقان.وأدت الأزمة الأوكرانية إلى تفاقم الوضع، ما دفع الملايين إلى الفرار من البلاد، ووفقا للأمم المتحدة، فإن هناك أكثر من 7.8 مليون لاجئ من أوكرانيا يقيمون في أوروبا وذلك وفق تقديرات أجريت في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن
رئيس حزب الشعب الأوروبي يدعو لوضع حواجز للسيطرة على تدفق المهاجرين
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دعا رئيس حزب الشعب الأوروبي، وزعيم كتلة EPP في البرلمان الأوروبي، مانفريد ويبر، إلى إقامة حواجز على حدود الاتحاد الأوروبي من أجل منع أزمة مهاجرين جديدة.
سبوتنيك. وقال ويبر، في مقابلة صحفية: "إنه يجب على الاتحاد الأوروبي تعزيز مراقبة الحدود في البحر والبر، وإذا لزم الأمر، يجب بناء حواجز لتسهيل السيطرة على عدد المهاجرين الوافدين"، وحذر ويبر من أنه إذا لم يتخذ الاتحاد الأوروبي إجراءات فورية، فإن أزمة مهاجرين جديدة ستكون حتمية.
وتشهد أوروبا أزمة مهاجرين كبيرة منذ عام 2015 بسبب تدفق آلاف المهاجرين واللاجئين من دول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويحاول المهاجرون الوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي باستخدام طرق مختلفة
، بما في ذلك عبر إيطاليا واليونان وتركيا والبلقان.
وأدت الأزمة الأوكرانية إلى تفاقم الوضع، ما دفع الملايين إلى الفرار من البلاد، ووفقا للأمم المتحدة، فإن هناك أكثر من 7.8 مليون لاجئ من أوكرانيا يقيمون في أوروبا وذلك وفق تقديرات أجريت في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني.