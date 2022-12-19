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https://sputnikarabic.ae/20221219/رئيس-حزب-الشعب-الأوروبي-يدعو-لوضع-حواجز-للسيطرة-على-تدفق-المهاجرين-1071340633.html
رئيس حزب الشعب الأوروبي يدعو لوضع حواجز للسيطرة على تدفق المهاجرين
رئيس حزب الشعب الأوروبي يدعو لوضع حواجز للسيطرة على تدفق المهاجرين
دعا رئيس حزب الشعب الأوروبي، وزعيم كتلة EPP في البرلمان الأوروبي، مانفريد ويبر، إلى إقامة حواجز على حدود الاتحاد الأوروبي من أجل منع أزمة مهاجرين جديدة. 19.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-19T03:12+0000
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سبوتنيك. وقال ويبر، في مقابلة صحفية: "إنه يجب على الاتحاد الأوروبي تعزيز مراقبة الحدود في البحر والبر، وإذا لزم الأمر، يجب بناء حواجز لتسهيل السيطرة على عدد المهاجرين الوافدين"، وحذر ويبر من أنه إذا لم يتخذ الاتحاد الأوروبي إجراءات فورية، فإن أزمة مهاجرين جديدة ستكون حتمية.وتشهد أوروبا أزمة مهاجرين كبيرة منذ عام 2015 بسبب تدفق آلاف المهاجرين واللاجئين من دول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.ويحاول المهاجرون الوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي باستخدام طرق مختلفة، بما في ذلك عبر إيطاليا واليونان وتركيا والبلقان.وأدت الأزمة الأوكرانية إلى تفاقم الوضع، ما دفع الملايين إلى الفرار من البلاد، ووفقا للأمم المتحدة، فإن هناك أكثر من 7.8 مليون لاجئ من أوكرانيا يقيمون في أوروبا وذلك وفق تقديرات أجريت في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني.
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رئيس حزب الشعب الأوروبي يدعو لوضع حواجز للسيطرة على تدفق المهاجرين

03:12 GMT 19.12.2022
© Sakis Mitrolidisعناصر الشرطة اليونانية تقف أمام مدخل الحدود التركية اليونانية في كاستانيي (إفروس)، 28 فبراير 2020
عناصر الشرطة اليونانية تقف أمام مدخل الحدود التركية اليونانية في كاستانيي (إفروس)، 28 فبراير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2022
© Sakis Mitrolidis
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دعا رئيس حزب الشعب الأوروبي، وزعيم كتلة EPP في البرلمان الأوروبي، مانفريد ويبر، إلى إقامة حواجز على حدود الاتحاد الأوروبي من أجل منع أزمة مهاجرين جديدة.
سبوتنيك. وقال ويبر، في مقابلة صحفية: "إنه يجب على الاتحاد الأوروبي تعزيز مراقبة الحدود في البحر والبر، وإذا لزم الأمر، يجب بناء حواجز لتسهيل السيطرة على عدد المهاجرين الوافدين"، وحذر ويبر من أنه إذا لم يتخذ الاتحاد الأوروبي إجراءات فورية، فإن أزمة مهاجرين جديدة ستكون حتمية.
وتشهد أوروبا أزمة مهاجرين كبيرة منذ عام 2015 بسبب تدفق آلاف المهاجرين واللاجئين من دول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويحاول المهاجرون الوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي باستخدام طرق مختلفة، بما في ذلك عبر إيطاليا واليونان وتركيا والبلقان.
وأدت الأزمة الأوكرانية إلى تفاقم الوضع، ما دفع الملايين إلى الفرار من البلاد، ووفقا للأمم المتحدة، فإن هناك أكثر من 7.8 مليون لاجئ من أوكرانيا يقيمون في أوروبا وذلك وفق تقديرات أجريت في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني.
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