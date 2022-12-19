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Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221219/روسيا-تحظر-125-ألف-مصدر-للمعلومات-المزيفة-على-الإنترنت-حول-العملية-العسكرية-في-أوكرانيا-1071340407.html
روسيا تحظر 125 ألف مصدر للمعلومات المزيفة على الإنترنت حول العملية العسكرية في أوكرانيا
روسيا تحظر 125 ألف مصدر للمعلومات المزيفة على الإنترنت حول العملية العسكرية في أوكرانيا
قال المدعون العامون الروس، اليوم الاثنين، إنه تم حظر أو إزالة 125000 مصدرا للمعلومات المزيفة على الإنترنت حول العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا. 19.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-19T01:38+0000
2022-12-19T01:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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سبوتنيك. ووفقا لبيان حصلت عليه "سبوتنيك" فقد تمت إزالة أو حظر هذا العدد من المعلومات المزيفة حول العملية العسكرية الروسية الخاصة خلال العام الجاري بناء على طلب مكتب المدعي العام في روسيا.يشار إلى أنه منذ بداية عام 2022 وحتى الأول من ديسمبر/ كانون الأول، أرسل المدعون العامون الروس 1630 طلبا إلى هيئة الرقابة على وسائل الإعلام في البلاد "روسكومنادزور" لتقييد الوصول إلى المعلومات العامة غير الموثوق بها.من جانبه، قال مكتب المدعي العام الروسي لوكالة سبوتنيك: "بناءً على هذه الطلبات، قامت روسكومنادزور بحظر أو إزالة منشورات تتضمن أكثر من 189000 من مصادر إلكتروني، بما في ذلك 125 ألفا نشرت معلومات مهمة غير موثوق بها حول العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا".
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

روسيا تحظر 125 ألف مصدر للمعلومات المزيفة على الإنترنت حول العملية العسكرية في أوكرانيا

01:38 GMT 19.12.2022
© flickr.com / Ministerio TIC Colombiaإنترنت
إنترنت - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2022
© flickr.com / Ministerio TIC Colombia
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قال المدعون العامون الروس، اليوم الاثنين، إنه تم حظر أو إزالة 125000 مصدرا للمعلومات المزيفة على الإنترنت حول العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
سبوتنيك. ووفقا لبيان حصلت عليه "سبوتنيك" فقد تمت إزالة أو حظر هذا العدد من المعلومات المزيفة حول العملية العسكرية الروسية الخاصة خلال العام الجاري بناء على طلب مكتب المدعي العام في روسيا.
يشار إلى أنه منذ بداية عام 2022 وحتى الأول من ديسمبر/ كانون الأول، أرسل المدعون العامون الروس 1630 طلبا إلى هيئة الرقابة على وسائل الإعلام في البلاد "روسكومنادزور" لتقييد الوصول إلى المعلومات العامة غير الموثوق بها.
وأضاف البيان أن مصادر المعلومات المحظورة تشمل مواد التنظيمات المتطرفة والإرهابية، والمعلومات التي تحتوي على دعوات للمشاركة في أعمال جماعية غير مصرح بها، وتقارير كاذبة عن أعمال إرهابية.
من جانبه، قال مكتب المدعي العام الروسي لوكالة سبوتنيك: "بناءً على هذه الطلبات، قامت روسكومنادزور بحظر أو إزالة منشورات تتضمن أكثر من 189000 من مصادر إلكتروني، بما في ذلك 125 ألفا نشرت معلومات مهمة غير موثوق بها حول العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا".
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