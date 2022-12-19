https://sputnikarabic.ae/20221219/صحيفة-أمريكية-بايدن-لا-ينوي-زيارة-كييف-لأسباب-أمنية-1071341810.html
صحيفة أمريكية: بايدن لا ينوي زيارة كييف لأسباب أمنية
صحيفة أمريكية: بايدن لا ينوي زيارة كييف لأسباب أمنية
أعلنت وسائل إعلام أمريكية، صباح اليوم الاثنين، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لا ينوي زيارة العاصمة الأوكرانية كييف، وذلك لأسباب أمنية. 19.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-19T07:04+0000
2022-12-19T07:04+0000
2022-12-19T07:04+0000
العالم
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وذكرت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية نقلاً عن مسؤولين في البيت الأبيض أنه لا توجد حاليًا خطط لبايدن لزيارة كييف ويرجع ذلك أساسًا إلى المخاطر الأمنية".وقام مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، بزيارة مفاجئة إلى كييف في أوائل شهر نوفمبر/تشرين الثاني، حيث عقد اجتماعات مع مسؤولين حكوميين.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
صحيفة أمريكية: بايدن لا ينوي زيارة كييف لأسباب أمنية
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أعلنت وسائل إعلام أمريكية، صباح اليوم الاثنين، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لا ينوي زيارة العاصمة الأوكرانية كييف، وذلك لأسباب أمنية.
وذكرت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية نقلاً عن مسؤولين في البيت الأبيض أنه لا توجد حاليًا خطط لبايدن لزيارة كييف ويرجع ذلك أساسًا إلى المخاطر الأمنية".
وقام مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، بزيارة مفاجئة إلى كييف في أوائل شهر نوفمبر/تشرين الثاني، حيث عقد اجتماعات مع مسؤولين حكوميين.