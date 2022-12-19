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صحيفة أمريكية: بايدن لا ينوي زيارة كييف لأسباب أمنية
صحيفة أمريكية: بايدن لا ينوي زيارة كييف لأسباب أمنية
أعلنت وسائل إعلام أمريكية، صباح اليوم الاثنين، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لا ينوي زيارة العاصمة الأوكرانية كييف، وذلك لأسباب أمنية. 19.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-19T07:04+0000
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وذكرت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية نقلاً عن مسؤولين في البيت الأبيض أنه لا توجد حاليًا خطط لبايدن لزيارة كييف ويرجع ذلك أساسًا إلى المخاطر الأمنية".وقام مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، بزيارة مفاجئة إلى كييف في أوائل شهر نوفمبر/تشرين الثاني، حيث عقد اجتماعات مع مسؤولين حكوميين.
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صحيفة أمريكية: بايدن لا ينوي زيارة كييف لأسباب أمنية

07:04 GMT 19.12.2022
© AFP 2022 / SAUL LOEBالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2022
© AFP 2022 / SAUL LOEB
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أعلنت وسائل إعلام أمريكية، صباح اليوم الاثنين، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لا ينوي زيارة العاصمة الأوكرانية كييف، وذلك لأسباب أمنية.
وذكرت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية نقلاً عن مسؤولين في البيت الأبيض أنه لا توجد حاليًا خطط لبايدن لزيارة كييف ويرجع ذلك أساسًا إلى المخاطر الأمنية".
وقام مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، بزيارة مفاجئة إلى كييف في أوائل شهر نوفمبر/تشرين الثاني، حيث عقد اجتماعات مع مسؤولين حكوميين.
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