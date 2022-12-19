https://sputnikarabic.ae/20221219/صفارات-إنذار-الغارات-الجوية-تنطلق-في-عدة-مناطق-أوكرانية-1071340189.html

صفارات إنذار الغارات الجوية تنطلق في عدة مناطق أوكرانية

صفارات إنذار الغارات الجوية تنطلق في عدة مناطق أوكرانية

انطلقت صفارات إنذار الغارات الجوية في عدد من المناطق الأوكرانية في وقت متأخر من ليلة الأحد، وفقًا لبيانات الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي في... 19.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-19T00:03+0000

2022-12-19T00:03+0000

2022-12-19T00:03+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

أخبار أوكرانيا

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سبوتنيك. وأظهرت خريطة الوزارة على الإنترنت أن صفارات الإنذار انطلقت بعد منتصف الليل بقليل في مناطق كيروفوهراد وميكولايف وفينيتسيا ودنيبروبتروفسك، فضلاً عن المناطق التي تسيطر عليها أوكرانيا من زبابوروجيه.وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الأحد، مقتل نحو 175 مسلحا أوكرانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية في عدة مناطق نتيجة للعمليات القتالية، إضافة إلى تدمير مركز قيادة أوكراني في كراسني ليمان ونظام رادار متنقل أمريكي الصنع بجمهورية دونيتسك الشعبية.وأوضحت الدفاع الروسية، في بيان "في اتجاه كوبيانسك، تم تدمير ما يصل إلى 25 جنديا أوكرانيا، وفي اتجاه كراسنو ليمانسكي في جمهورية لوغانسك الشعبية بلغت الخسائر التي تكبدتها القوات المسلحة الأوكرانية في هذا الاتجاه 60 جنديا أوكرانيا".وأضافت أنه "في اتجاه دونيتسك، نتيجة للأعمال الهجومية للوحدات الروسية تم السيطرة على قرية ياكوفليفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وقام العدو بمحاولات فاشلة لاستعادة المواقع المفقودة من خلال الهجمات المضادة، ونتيجة القصف المدفعي وأعمال المجموعات الهجومية الروسية، تم صد الهجمات المضادة، وتكبد العدو أكثر من 40 جنديًا أوكرانيا".

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