https://sputnikarabic.ae/20221219/صفارات-إنذار-الغارات-الجوية-تنطلق-في-عدة-مناطق-أوكرانية-1071340189.html
صفارات إنذار الغارات الجوية تنطلق في عدة مناطق أوكرانية
صفارات إنذار الغارات الجوية تنطلق في عدة مناطق أوكرانية
انطلقت صفارات إنذار الغارات الجوية في عدد من المناطق الأوكرانية في وقت متأخر من ليلة الأحد، وفقًا لبيانات الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي في... 19.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-19T00:03+0000
2022-12-19T00:03+0000
2022-12-19T00:03+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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سبوتنيك. وأظهرت خريطة الوزارة على الإنترنت أن صفارات الإنذار انطلقت بعد منتصف الليل بقليل في مناطق كيروفوهراد وميكولايف وفينيتسيا ودنيبروبتروفسك، فضلاً عن المناطق التي تسيطر عليها أوكرانيا من زبابوروجيه.وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الأحد، مقتل نحو 175 مسلحا أوكرانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية في عدة مناطق نتيجة للعمليات القتالية، إضافة إلى تدمير مركز قيادة أوكراني في كراسني ليمان ونظام رادار متنقل أمريكي الصنع بجمهورية دونيتسك الشعبية.وأوضحت الدفاع الروسية، في بيان "في اتجاه كوبيانسك، تم تدمير ما يصل إلى 25 جنديا أوكرانيا، وفي اتجاه كراسنو ليمانسكي في جمهورية لوغانسك الشعبية بلغت الخسائر التي تكبدتها القوات المسلحة الأوكرانية في هذا الاتجاه 60 جنديا أوكرانيا".وأضافت أنه "في اتجاه دونيتسك، نتيجة للأعمال الهجومية للوحدات الروسية تم السيطرة على قرية ياكوفليفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وقام العدو بمحاولات فاشلة لاستعادة المواقع المفقودة من خلال الهجمات المضادة، ونتيجة القصف المدفعي وأعمال المجموعات الهجومية الروسية، تم صد الهجمات المضادة، وتكبد العدو أكثر من 40 جنديًا أوكرانيا".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
صفارات إنذار الغارات الجوية تنطلق في عدة مناطق أوكرانية
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انطلقت صفارات إنذار الغارات الجوية في عدد من المناطق الأوكرانية في وقت متأخر من ليلة الأحد، وفقًا لبيانات الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي في البلاد.
سبوتنيك. وأظهرت خريطة الوزارة على الإنترنت أن صفارات الإنذار انطلقت بعد منتصف الليل بقليل في مناطق كيروفوهراد وميكولايف وفينيتسيا ودنيبروبتروفسك، فضلاً عن المناطق التي تسيطر عليها أوكرانيا من زبابوروجيه.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية
، أمس الأحد، مقتل نحو 175 مسلحا أوكرانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية في عدة مناطق نتيجة للعمليات القتالية، إضافة إلى تدمير مركز قيادة أوكراني في كراسني ليمان ونظام رادار متنقل أمريكي الصنع بجمهورية دونيتسك الشعبية.
وأوضحت الدفاع الروسية، في بيان "في اتجاه كوبيانسك، تم تدمير ما يصل إلى 25 جنديا أوكرانيا، وفي اتجاه كراسنو ليمانسكي في جمهورية لوغانسك الشعبية بلغت الخسائر التي تكبدتها القوات المسلحة الأوكرانية في هذا الاتجاه 60 جنديا أوكرانيا".
وأضافت أنه "في اتجاه دونيتسك، نتيجة للأعمال الهجومية للوحدات الروسية تم السيطرة على قرية ياكوفليفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وقام العدو بمحاولات فاشلة لاستعادة المواقع المفقودة من خلال الهجمات المضادة، ونتيجة القصف المدفعي وأعمال المجموعات الهجومية الروسية، تم صد الهجمات المضادة، وتكبد العدو أكثر من 40 جنديًا أوكرانيا".