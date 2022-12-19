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Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221219/صفارات-إنذار-الغارات-الجوية-تنطلق-في-عدة-مناطق-أوكرانية-1071340189.html
صفارات إنذار الغارات الجوية تنطلق في عدة مناطق أوكرانية
صفارات إنذار الغارات الجوية تنطلق في عدة مناطق أوكرانية
انطلقت صفارات إنذار الغارات الجوية في عدد من المناطق الأوكرانية في وقت متأخر من ليلة الأحد، وفقًا لبيانات الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي في... 19.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-19T00:03+0000
2022-12-19T00:03+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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سبوتنيك. وأظهرت خريطة الوزارة على الإنترنت أن صفارات الإنذار انطلقت بعد منتصف الليل بقليل في مناطق كيروفوهراد وميكولايف وفينيتسيا ودنيبروبتروفسك، فضلاً عن المناطق التي تسيطر عليها أوكرانيا من زبابوروجيه.وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الأحد، مقتل نحو 175 مسلحا أوكرانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية في عدة مناطق نتيجة للعمليات القتالية، إضافة إلى تدمير مركز قيادة أوكراني في كراسني ليمان ونظام رادار متنقل أمريكي الصنع بجمهورية دونيتسك الشعبية.وأوضحت الدفاع الروسية، في بيان "في اتجاه كوبيانسك، تم تدمير ما يصل إلى 25 جنديا أوكرانيا، وفي اتجاه كراسنو ليمانسكي في جمهورية لوغانسك الشعبية بلغت الخسائر التي تكبدتها القوات المسلحة الأوكرانية في هذا الاتجاه 60 جنديا أوكرانيا".وأضافت أنه "في اتجاه دونيتسك، نتيجة للأعمال الهجومية للوحدات الروسية تم السيطرة على قرية ياكوفليفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وقام العدو بمحاولات فاشلة لاستعادة المواقع المفقودة من خلال الهجمات المضادة، ونتيجة القصف المدفعي وأعمال المجموعات الهجومية الروسية، تم صد الهجمات المضادة، وتكبد العدو أكثر من 40 جنديًا أوكرانيا".
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أخبار أوكرانيا
أخبار أوكرانيا

صفارات إنذار الغارات الجوية تنطلق في عدة مناطق أوكرانية

00:03 GMT 19.12.2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصورجندي من طاقم نظام إطلاق الصواريخ المتعددة "أوراغان" (الإعصار) التابع للجيش السادس لمجموعة المنطقة الغربية للقوات التابعة لقوات روسيا الاتحادية في منطقة خاركوف، أوكرانيا
جندي من طاقم نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (الإعصار) التابع للجيش السادس لمجموعة المنطقة الغربية للقوات التابعة لقوات روسيا الاتحادية في منطقة خاركوف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk
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انطلقت صفارات إنذار الغارات الجوية في عدد من المناطق الأوكرانية في وقت متأخر من ليلة الأحد، وفقًا لبيانات الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي في البلاد.
سبوتنيك. وأظهرت خريطة الوزارة على الإنترنت أن صفارات الإنذار انطلقت بعد منتصف الليل بقليل في مناطق كيروفوهراد وميكولايف وفينيتسيا ودنيبروبتروفسك، فضلاً عن المناطق التي تسيطر عليها أوكرانيا من زبابوروجيه.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الأحد، مقتل نحو 175 مسلحا أوكرانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية في عدة مناطق نتيجة للعمليات القتالية، إضافة إلى تدمير مركز قيادة أوكراني في كراسني ليمان ونظام رادار متنقل أمريكي الصنع بجمهورية دونيتسك الشعبية.
وأوضحت الدفاع الروسية، في بيان "في اتجاه كوبيانسك، تم تدمير ما يصل إلى 25 جنديا أوكرانيا، وفي اتجاه كراسنو ليمانسكي في جمهورية لوغانسك الشعبية بلغت الخسائر التي تكبدتها القوات المسلحة الأوكرانية في هذا الاتجاه 60 جنديا أوكرانيا".
وأضافت أنه "في اتجاه دونيتسك، نتيجة للأعمال الهجومية للوحدات الروسية تم السيطرة على قرية ياكوفليفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وقام العدو بمحاولات فاشلة لاستعادة المواقع المفقودة من خلال الهجمات المضادة، ونتيجة القصف المدفعي وأعمال المجموعات الهجومية الروسية، تم صد الهجمات المضادة، وتكبد العدو أكثر من 40 جنديًا أوكرانيا".
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