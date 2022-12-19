https://sputnikarabic.ae/20221219/طهران-تبدي-استعدادها-لاجتماع-مشترك-مع-وزراء-الخارجية-والدفاع-الخليجيين-لمناقشة-استقرار-المنطقة-1071351098.html
طهران تبدي استعدادها لاجتماع مشترك مع وزراء الخارجية والدفاع الخليجيين لمناقشة استقرار المنطقة
طهران تبدي استعدادها لاجتماع مشترك مع وزراء الخارجية والدفاع الخليجيين لمناقشة استقرار المنطقة
أعرب وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، عن استعداد بلاده لاستضافة اجتماع مشترك لوزراء الخارجية والدفاع الإيرانية والخليجية لمناقشة أمن واستقرار... 19.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-19T11:58+0000
2022-12-19T11:58+0000
2022-12-19T11:58+0000
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وقال عبد اللهيان، اليوم الاثنين، في منتدى طهران الثالث للحوار: "نرحب بإعادة بناء الثقة والتعاون البناء مع دول الجوار خاصة الدول الخليجية"، معربا عن استعداد إيران لعقد اجتماع على مستوى وزراء الدفاع والخارجية لدول الجوار لإرساء الأمن في المنطقة بالتعاون مع هذه الدول ولنحظى بعالم يسوده السلام.وفي السياق، نقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤولين عراقيين أن المحادثات بين السعودية وإيران تعثرت بسبب مزاعم طهران بأن السعودية لعبت دورًا في التحريض الأجنبي المزعوم على الاحتجاجات الجارية في إيران.واتهم وزير الداخلية الإيراني، أحمد وحيدي، خمس دول بينها السعودية، بالوقوف وراء الاضطرابات الأخيرة في بلاده، مؤكدا أن بلاده أقوى من أن تؤثر فيها تلك الاضطرابات.
https://sputnikarabic.ae/20221219/تفاصيل-مثيرة-إيران-ترفض-استكمال-المحادثات-مع-السعودية-وتتهمها-بدعم-الاحتجاجات-1071349213.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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العالم, إيران, أخبار إيران
العالم, إيران, أخبار إيران
طهران تبدي استعدادها لاجتماع مشترك مع وزراء الخارجية والدفاع الخليجيين لمناقشة استقرار المنطقة
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أعرب وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، عن استعداد بلاده لاستضافة اجتماع مشترك لوزراء الخارجية والدفاع الإيرانية والخليجية لمناقشة أمن واستقرار المنطقة.
وقال عبد اللهيان، اليوم الاثنين، في منتدى طهران الثالث للحوار
: "نرحب بإعادة بناء الثقة والتعاون البناء مع دول الجوار خاصة الدول الخليجية"، معربا عن استعداد إيران لعقد اجتماع على مستوى وزراء الدفاع والخارجية لدول الجوار لإرساء الأمن في المنطقة بالتعاون مع هذه الدول ولنحظى بعالم يسوده السلام.
وأضاف أن بلاده "لطالما كانت إحدى ركائز الاستقرار في المنطقة وكانت رائدة في مكافحة إرهاب داعش الذي يمثل تهديدا مشتركا للمنطقة والعالم".
وفي السياق، نقلت وكالة "أسوشيتد برس
" عن مسؤولين عراقيين أن المحادثات بين السعودية وإيران تعثرت بسبب مزاعم طهران بأن السعودية لعبت دورًا في التحريض الأجنبي المزعوم على الاحتجاجات الجارية في إيران.
واتهم وزير الداخلية الإيراني، أحمد وحيدي، خمس دول بينها السعودية، بالوقوف وراء الاضطرابات الأخيرة في بلاده، مؤكدا أن بلاده أقوى من أن تؤثر فيها تلك الاضطرابات.