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https://sputnikarabic.ae/20221219/عادل-عبد-المهدي-إيران-قوية-وصامدة-رغم-تعرضها-لمصاعب-عديدة-1071346136.html
عادل عبد المهدي: إيران قوية وصامدة رغم تعرضها لمصاعب عديدة
عادل عبد المهدي: إيران قوية وصامدة رغم تعرضها لمصاعب عديدة
قال عادل عبد المهدي، رئيس وزراء العراق الأسبق، إن إيران تواجه شتى الصعوبات لكنها قوية وصامدة. 19.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-19T08:41+0000
2022-12-19T08:41+0000
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وخلال منتدى حوار طهران الثالث، الذي انطلق اليوم الاثنين، أكد عبد المهدي أن فكرة تحكم القطبين في العالم انهارت، وظهرت قوى جديدة خلال الفترة الأخيرة، مع تراجع القوى الغربية على مختلف المستويات العلمية والعسكرية، وذلك حسب وكالة إرنا الإيرانية.ورأى عبد المهدي أن إشراف الرئيس الأمريكي السابق ترامب على اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس دليل على ضعف هيمنة الدولة.
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أخبار إيران, العراق, العالم
أخبار إيران, العراق, العالم

عادل عبد المهدي: إيران قوية وصامدة رغم تعرضها لمصاعب عديدة

08:41 GMT 19.12.2022
© AP Photo / Burhan Ozbiliciرئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي
رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2022
© AP Photo / Burhan Ozbilici
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قال عادل عبد المهدي، رئيس وزراء العراق الأسبق، إن إيران تواجه شتى الصعوبات لكنها قوية وصامدة.
وخلال منتدى حوار طهران الثالث، الذي انطلق اليوم الاثنين، أكد عبد المهدي أن فكرة تحكم القطبين في العالم انهارت، وظهرت قوى جديدة خلال الفترة الأخيرة، مع تراجع القوى الغربية على مختلف المستويات العلمية والعسكرية، وذلك حسب وكالة إرنا الإيرانية.
ورأى عبد المهدي أن إشراف الرئيس الأمريكي السابق ترامب على اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس دليل على ضعف هيمنة الدولة.
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