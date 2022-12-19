https://sputnikarabic.ae/20221219/عودة-نحو-350-سائحا-روسيا-إلى-وطنهم-بعدما-علقوا-في-مصر-لعدة-أيام-1071340732.html
عودة نحو 350 سائحا روسيا إلى وطنهم بعدما علقوا في مصر لعدة أيام
عودة نحو 350 سائحا روسيا إلى وطنهم بعدما علقوا في مصر لعدة أيام
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" إن نحو 350 سائحا روسيا تمكنوا من العودة إلى وطنهم بعدما علقوا في مدينة الغردقة المصرية لعدة أيام. 19.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-19T04:06+0000
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سبوتنيك. وفي وقت سابق، أبلغت القنصلية الروسية العامة في الغردقة "سبوتنيك" يوم الجمعة الماضي بأن أكثر من 300 راكب تقطعت بهم السبل في الغردقة، في انتظار حصول شركة الطيران الروسية "آي فلاي" على تصريح للسفر إلى موسكو.وأوضح مراسل "سبوتنيك"، صباح الاثنين، أن شركة "ريد وينغز" أجرت رحلة السياح من مصر إلى روسيا بدلا من شركة "آي فلاي"، وقال أحد الركاب لـ "سبوتنيك": "نحن سعداء للغاية بالعودة إلى الوطن أخيرا".يذكر أنه يوم الخميس الماضي، قال أحد الركاب لوكالة سبوتنيك إنه كان من المقرر إقلاع الطائرة في فترة ما بعد الظهر، لكن تم تأجيلها، مع نقل الركاب إلى أحد الفنادق في الغردقة انتظارا لرحلة بديلة.واضطرت شركة الطيران الروسية "آي فلاي" إلى تأجيل جميع رحلاتها من مصر بسبب القيود المفروضة على الناقلات الجوية الروسية التي تعبر المجال الجوي الأردني.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم العربي, أخبار مصر الآن
روسيا, العالم العربي, أخبار مصر الآن
عودة نحو 350 سائحا روسيا إلى وطنهم بعدما علقوا في مصر لعدة أيام
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أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" إن نحو 350 سائحا روسيا تمكنوا من العودة إلى وطنهم بعدما علقوا في مدينة الغردقة المصرية لعدة أيام.
سبوتنيك. وفي وقت سابق، أبلغت القنصلية الروسية العامة
في الغردقة "سبوتنيك" يوم الجمعة الماضي بأن أكثر من 300 راكب تقطعت بهم السبل في الغردقة، في انتظار حصول شركة الطيران الروسية "آي فلاي" على تصريح للسفر إلى موسكو.
وأوضح مراسل "سبوتنيك"، صباح الاثنين، أن شركة "ريد وينغز" أجرت رحلة السياح من مصر إلى روسيا بدلا من شركة "آي فلاي"، وقال أحد الركاب لـ "سبوتنيك": "نحن سعداء للغاية بالعودة إلى الوطن أخيرا".
يذكر أنه يوم الخميس الماضي، قال أحد الركاب لوكالة سبوتنيك إنه كان من المقرر إقلاع الطائرة في فترة ما بعد الظهر، لكن تم تأجيلها، مع نقل الركاب إلى أحد الفنادق في الغردقة انتظارا لرحلة بديلة.
واضطرت شركة الطيران الروسية "آي فلاي" إلى تأجيل جميع رحلاتها من مصر بسبب القيود المفروضة على الناقلات الجوية الروسية التي تعبر المجال الجوي الأردني.