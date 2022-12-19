https://sputnikarabic.ae/20221219/غوتيريش-إجراء-إصلاحات-في-مجلس-الأمن-وتوسيع-عضويته-مفتوحة-للنقاش-1071370694.html
غوتيريش: إجراء إصلاحات في مجلس الأمن وتوسيع عضويته مفتوحة للنقاش
غوتيريش: إجراء إصلاحات في مجلس الأمن وتوسيع عضويته مفتوحة للنقاش
صرح الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الاثنين، إن إجراء إصلاحات في مجلس الأمن وتوسيع عضويته، هما احتمالان مفتوحان للنظر الجاد من قبل الدول... 19.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-19T16:58+0000
2022-12-19T16:58+0000
2022-12-19T16:58+0000
منظمة الأمم المتحدة
أنطونيو غوتيريش
العالم
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال خلال مؤتمر صحفي بمناسبة نهاية العام 2022: "أعتقد أن هناك مساحة الآن لإجراء مناقشة أكثر جدية فيما يتعلق بإصلاح مجلس الأمن، وأعتقد أن إمكانية توسيعه مطروحة الآن بجدية، وما زلت غير متفائل بشأن حق النقض".وناقش أعضاء الأمم المتحدة توسيع عضوية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي يضم حاليا 5 أعضاء دائمين و10 أعضاء غير دائمين، على مدى عقود، دون إحراز تقدم ملموس.كما ناقش الأعضاء مؤخرا إصلاح حق النقض "الفيتو" للأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة.
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سبوتنيك عربي
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منظمة الأمم المتحدة, أنطونيو غوتيريش, العالم
منظمة الأمم المتحدة, أنطونيو غوتيريش, العالم
غوتيريش: إجراء إصلاحات في مجلس الأمن وتوسيع عضويته مفتوحة للنقاش
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صرح الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الاثنين، إن إجراء إصلاحات في مجلس الأمن وتوسيع عضويته، هما احتمالان مفتوحان للنظر الجاد من قبل الدول الأعضاء.
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال خلال مؤتمر صحفي بمناسبة نهاية العام 2022: "أعتقد أن هناك مساحة الآن لإجراء مناقشة أكثر جدية فيما يتعلق بإصلاح مجلس الأمن، وأعتقد أن إمكانية توسيعه مطروحة الآن بجدية، وما زلت غير متفائل بشأن حق النقض".
وناقش أعضاء الأمم المتحدة توسيع عضوية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي يضم حاليا 5 أعضاء دائمين و10 أعضاء غير دائمين، على مدى عقود، دون إحراز تقدم ملموس.
كما ناقش الأعضاء مؤخرا إصلاح حق النقض "الفيتو" للأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة.