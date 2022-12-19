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https://sputnikarabic.ae/20221219/فرنسا-ندعو-إلى-إجراء-الإصلاحات-اللازمة-لاستقرار-تونس-دون-تأخير-1071376389.html
فرنسا: ندعو إلى إجراء الإصلاحات اللازمة لاستقرار تونس دون تأخير
فرنسا: ندعو إلى إجراء الإصلاحات اللازمة لاستقرار تونس دون تأخير
دعت وزارة الخارجية الفرنسية إلى إجراء الإصلاحات اللازمة لاستقرار تونس دون تأخير. 19.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-19T19:52+0000
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ووفق بيان لوزارة الخارجية الفرنسية نشرته إذاعة موزاييك الفرنسية، أكدت على دعوتها إلى "ضرورة إجراء الإصلاحات اللازمة لاستقرار البلاد وازدهارها في المستقبل دون تأخير".وقال البيان الذي صدر اليوم الاثنين: "تابعنا نتائج الانتخابات التشريعيّة التونسيّة الأوليّة ونسبة المشاركة "الضعيفة" التي أقرّتها هيئة الانتخابات"، مشيرة إلى أنّ "فرنسا تجدّد دعمها لتونس ولشعبها في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد".وعبّر بيان الخارجية الفرنسية عن قلقها حيال "تأجيل النظر في دراسة ملف تونس من قبل مجلس إدارة صندوق النقد الدولي".يشار إلى أن الوكالة الفرنسية للتنمية، كانت قد منحت أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قرضا إلى تونس بقيمة 200 مليون يورو، من أجل دعم ميزانيتها العامة، ‏وإتمام برنامج الإصلاحات لديها.‏طالع أيضا: فرنسا تمنح تونس قرضا بقيمة 200 مليون يورو على هامش القمة الفرنكوفونية
https://sputnikarabic.ae/20220704/رئيس-هيئة-الانتخابات-التونسية-في-زيارة-عمل-إلى-فرنسا-1064628395.html
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أخبار فرنسا , أخبار تونس اليوم, العالم العربي
أخبار فرنسا , أخبار تونس اليوم, العالم العربي

فرنسا: ندعو إلى إجراء الإصلاحات اللازمة لاستقرار تونس دون تأخير

19:52 GMT 19.12.2022
© AFP 2022 / LUDOVIC MARINالرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ونظيره التونسي، قيس سعيد، يتصافحان قبل اجتماع ثنائي بينهما خلال قمة البلدان الفرنكوفونية الـ18 في جربة، تونس، 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ونظيره التونسي، قيس سعيد، يتصافحان قبل اجتماع ثنائي بينهما خلال قمة البلدان الفرنكوفونية الـ18 في جربة، تونس، 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2022
© AFP 2022 / LUDOVIC MARIN
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دعت وزارة الخارجية الفرنسية إلى إجراء الإصلاحات اللازمة لاستقرار تونس دون تأخير.
ووفق بيان لوزارة الخارجية الفرنسية نشرته إذاعة موزاييك الفرنسية، أكدت على دعوتها إلى "ضرورة إجراء الإصلاحات اللازمة لاستقرار البلاد وازدهارها في المستقبل دون تأخير".
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وقال البيان الذي صدر اليوم الاثنين: "تابعنا نتائج الانتخابات التشريعيّة التونسيّة الأوليّة ونسبة المشاركة "الضعيفة" التي أقرّتها هيئة الانتخابات"، مشيرة إلى أنّ "فرنسا تجدّد دعمها لتونس ولشعبها في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد".

وعلى الصعيد الاقتصادي، دعت فرنسا إلى "استئناف المناقشات بين السلطات التونسية وصندوق النقد الدولي بهدف الوصول إلى اتفاق نهائي".

وعبّر بيان الخارجية الفرنسية عن قلقها حيال "تأجيل النظر في دراسة ملف تونس من قبل مجلس إدارة صندوق النقد الدولي".
يشار إلى أن الوكالة الفرنسية للتنمية، كانت قد منحت أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قرضا إلى تونس بقيمة 200 مليون يورو، من أجل دعم ميزانيتها العامة، ‏وإتمام برنامج الإصلاحات لديها.‏
طالع أيضا: فرنسا تمنح تونس قرضا بقيمة 200 مليون يورو على هامش القمة الفرنكوفونية
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