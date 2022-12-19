https://sputnikarabic.ae/20221219/كندا-تصادر-أصولا-مملوكة-للملياردير-الروسي-رومان-أبراموفيتش-بقيمة-26-مليون-دولار-1071371146.html
كندا تصادر أصولا مملوكة للملياردير الروسي رومان أبراموفيتش بقيمة 26 مليون دولار
كندا تصادر أصولا مملوكة للملياردير الروسي رومان أبراموفيتش بقيمة 26 مليون دولار
أعلنت الحكومة الكندية، اليوم الاثنين، مصادرة أصول بقيمة 26 مليون دولار أمريكي، مملوكة للملياردير الروسي رومان أبراموفيتش، الذي استهدفته دول غربية عديدة... 19.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-19T17:06+0000
2022-12-19T17:06+0000
2022-12-19T17:06+0000
روسيا
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القاهرة- سبوتنيك. ونشرت وزارة الخارجية الكندية بيانا أعلنت فيه بدء إجراءات مصادرة أصول بقيمة 26 مليون دولار تابعة لشركة "جرانيت كابيتال"، المملوكة لرجل الأعمال الروسي البارز، وقالت إن ذلك "جزء من العقوبات المفروضة على روسيا بسبب أوكرانيا".وتأتي الخطوة الكندية استمرارا للعقوبات التي تواصل فرضها ضد روسيا بسبب الأزمة الدائرة في أوكرانيا. فرضت وزارة الخارجية الروسية هذا الشهر، عقوبات ضد 200 مواطن كندي، بينهم مسؤولون رفيعو المستوى وبرلمانيون.وجاء في بيان الخارجية الروسية: "ردا على العقوبات الشخصية التي فرضتها أوتاوا ضد مسؤولين روس وجنود وقضاة وموظفي هيئات إنفاذ القانون ونشطاء مجتمع، وعملا بمبدأ المعاملة بالمثل، قررت موسكو منع دخول 200 مواطن كندي إلى البلاد".وأضاف البيان: "من بين هؤلاء مسؤولون رفيعو المستوى، وبرلمانيون متقاعدون وحاليون، وموظفو هيئات إنفاذ القانون، وخبراء، فضلا عن نشطاء في العديد من الهياكل والمنظمات، التي تخدم بشكل مباشر نهج رهاب الروس (الروسوفوبيا)، في نظام رئيس الوزراء جاستين ترودو".
https://sputnikarabic.ae/20221216/الخارجية-الروسية-الولايات-المتحدة-تستفيد-من-فرض-أوروبا-عقوبات-على-روسيا-1071251244.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار كندا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار كندا
كندا تصادر أصولا مملوكة للملياردير الروسي رومان أبراموفيتش بقيمة 26 مليون دولار
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أعلنت الحكومة الكندية، اليوم الاثنين، مصادرة أصول بقيمة 26 مليون دولار أمريكي، مملوكة للملياردير الروسي رومان أبراموفيتش، الذي استهدفته دول غربية عديدة بالعقوبات بسبب العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
القاهرة- سبوتنيك
. ونشرت وزارة الخارجية الكندية بيانا أعلنت فيه بدء إجراءات مصادرة أصول بقيمة 26 مليون دولار تابعة لشركة "جرانيت كابيتال"، المملوكة لرجل الأعمال الروسي البارز، وقالت إن ذلك "جزء من العقوبات المفروضة على روسيا بسبب أوكرانيا".
وتأتي الخطوة الكندية استمرارا للعقوبات التي تواصل فرضها ضد روسيا بسبب الأزمة الدائرة في أوكرانيا. فرضت وزارة الخارجية الروسية هذا الشهر، عقوبات ضد 200 مواطن كندي
، بينهم مسؤولون رفيعو المستوى وبرلمانيون.
وجاء في بيان الخارجية الروسية: "ردا على العقوبات الشخصية التي فرضتها أوتاوا ضد مسؤولين روس وجنود وقضاة وموظفي هيئات إنفاذ القانون ونشطاء مجتمع، وعملا بمبدأ المعاملة بالمثل، قررت موسكو منع دخول 200 مواطن كندي إلى البلاد".
وأضاف البيان: "من بين هؤلاء مسؤولون رفيعو المستوى
، وبرلمانيون متقاعدون وحاليون، وموظفو هيئات إنفاذ القانون، وخبراء، فضلا عن نشطاء في العديد من الهياكل والمنظمات، التي تخدم بشكل مباشر نهج رهاب الروس (الروسوفوبيا)، في نظام رئيس الوزراء جاستين ترودو".