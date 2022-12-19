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https://sputnikarabic.ae/20221219/لجنة-التحقيق-في-اقتحام-الكونغرس-توصي-بتوجيه-4-تهم-جنائية-ضد-ترامب-1071376662.html
لجنة التحقيق في اقتحام الكونغرس توصي بتوجيه 4 تهم جنائية ضد ترامب
لجنة التحقيق في اقتحام الكونغرس توصي بتوجيه 4 تهم جنائية ضد ترامب
قدمت لجنة مجلس النواب الأمريكي المخصصة للتحقيق في أحداث اقتحام الكونغرس، توصيات بتوجيه 4 اتهامات جنائية للرئيس السابق دونالد ترامب وآخرين. 19.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-19T19:59+0000
2022-12-19T19:59+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
اقتحام الكونغرس
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واشنطن - سبوتنيك. وقالت اللجنة، اليوم الاثنين، إن تلك الاتهامات تشمل عرقلة إجراءات رسمية والتآمر بغرض الاحتيال على الولايات المتحدة والكذب والتحريض على التمرد أو المساعدة فيه.وأوضحت اللجنة أن هناك أدلة كافية لإحالة ترامب وآخرين إلى محاكمة جنائية بسبب تلك الاتهامات.والجمعة الماضي، قضت محكمة أمريكية، بالسجن 5 سنوات، بحق أحد أنصار جماعة "كيو أنون"، على خلفية تورطه في اقتحام مبنى الكونغرس (الكابيتول) في واشنطن.وهاجمت أعداد من أنصار ترامب، في السادس من يناير/ كانون الثاني 2021، مقر الكونغرس سعيا لتعطيل عملية التصديق على فوز جو بايدن، بالانتخابات الرئاسية التي جرت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.
https://sputnikarabic.ae/20221216/واشنطن-السجن-5-سنوات-لأحد-مقتحمي-الكابيتول-1071277175.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, اقتحام الكونغرس
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, اقتحام الكونغرس

لجنة التحقيق في اقتحام الكونغرس توصي بتوجيه 4 تهم جنائية ضد ترامب

19:59 GMT 19.12.2022
© AFP 2022 / Andrew Caballero-Reynoldsالتحضيرات لمراسم تنصيب الرئيس المنتخب الأمريكي جو بايدن رئيسا للبلاد، واشنطن، الولايات المتحدة 17 يناير 2020
التحضيرات لمراسم تنصيب الرئيس المنتخب الأمريكي جو بايدن رئيسا للبلاد، واشنطن، الولايات المتحدة 17 يناير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2022
© AFP 2022 / Andrew Caballero-Reynolds
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قدمت لجنة مجلس النواب الأمريكي المخصصة للتحقيق في أحداث اقتحام الكونغرس، توصيات بتوجيه 4 اتهامات جنائية للرئيس السابق دونالد ترامب وآخرين.
واشنطن - سبوتنيك. وقالت اللجنة، اليوم الاثنين، إن تلك الاتهامات تشمل عرقلة إجراءات رسمية والتآمر بغرض الاحتيال على الولايات المتحدة والكذب والتحريض على التمرد أو المساعدة فيه.
مؤيدو ترامب يقتحمون مبنى الكابيتول - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2022
واشنطن: السجن 5 سنوات لأحد مقتحمي الكابيتول
16 ديسمبر, 17:40 GMT
وأوضحت اللجنة أن هناك أدلة كافية لإحالة ترامب وآخرين إلى محاكمة جنائية بسبب تلك الاتهامات.
والجمعة الماضي، قضت محكمة أمريكية، بالسجن 5 سنوات، بحق أحد أنصار جماعة "كيو أنون"، على خلفية تورطه في اقتحام مبنى الكونغرس (الكابيتول) في واشنطن.
وهاجمت أعداد من أنصار ترامب، في السادس من يناير/ كانون الثاني 2021، مقر الكونغرس سعيا لتعطيل عملية التصديق على فوز جو بايدن، بالانتخابات الرئاسية التي جرت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.
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