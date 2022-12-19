عربي
Мужчины фотографируется у знака ЧМ-2022 по футболу в Катаре - سبوتنيك عربي, 1920
بطولة كأس العالم 2022
تستضيف قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022. وهذه أول نسخة من كأس العالم تقام في الوطن العربي والثانية التي تقام في آسيا بعد نسخة 2002 التي أُقيمت في كوريا الجنوبية واليابان. فرنسا هي حاملة اللقب، بعد فوزها على كرواتيا 4–2 في كأس العالم 2018 في روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20221219/لقطة-مؤثرة-ميسي-يعانق-والدته-بحرارة-على-أرض-الملعب-بعد-فوزه-بكأس-العالم-1071348502.html
لقطة مؤثرة... ميسي يعانق والدته بحرارة على أرض الملعب بعد فوزه بكأس العالم
لقطة مؤثرة... ميسي يعانق والدته بحرارة على أرض الملعب بعد فوزه بكأس العالم
أظهرت مقاطع فيديو، النجم ليونيل ميسي وقائد منتخب الأرجنتين يعانق والدته بحرارة بعد فوزه بنهائيات كأس العالم 2022 أمام فرنسا بركلات الترجيح. 19.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-19T10:14+0000
2022-12-19T10:14+0000
بطولة كأس العالم 2022
نادي الفيديو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/12/1071336128_0:0:2800:1575_1920x0_80_0_0_29b0a7dc5f8e4b468b401f1b37b4f972.jpg
وظهرت سيليا ماريا كوتشيتيني أمام عدسات الكاميرا وهي تركض نحو ابنها مرتدية قميص الأرجنتين، لتفاجئه بظهورها، وتبعتها لحظة عاطفية مؤثرة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/12/1071336128_311:0:2800:1867_1920x0_80_0_0_ea1d7d658770e025da2d1939cdc5c780.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
نادي الفيديو
نادي الفيديو

لقطة مؤثرة... ميسي يعانق والدته بحرارة على أرض الملعب بعد فوزه بكأس العالم

10:14 GMT 19.12.2022
© AFP 2022 / FRANCK FIFEليونيل ميسي يرفع كأس العالم في ستاد لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة
ليونيل ميسي يرفع كأس العالم في ستاد لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2022
© AFP 2022 / FRANCK FIFE
تابعنا عبرTelegram
أظهرت مقاطع فيديو، النجم ليونيل ميسي وقائد منتخب الأرجنتين يعانق والدته بحرارة بعد فوزه بنهائيات كأس العالم 2022 أمام فرنسا بركلات الترجيح.
وظهرت سيليا ماريا كوتشيتيني أمام عدسات الكاميرا وهي تركض نحو ابنها مرتدية قميص الأرجنتين، لتفاجئه بظهورها، وتبعتها لحظة عاطفية مؤثرة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Танк Т-80 НМ ЛНР выезжает на боевое задание в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:40 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала