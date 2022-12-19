https://sputnikarabic.ae/20221219/لقطة-مؤثرة-ميسي-يعانق-والدته-بحرارة-على-أرض-الملعب-بعد-فوزه-بكأس-العالم-1071348502.html
لقطة مؤثرة... ميسي يعانق والدته بحرارة على أرض الملعب بعد فوزه بكأس العالم
لقطة مؤثرة... ميسي يعانق والدته بحرارة على أرض الملعب بعد فوزه بكأس العالم
أظهرت مقاطع فيديو، النجم ليونيل ميسي وقائد منتخب الأرجنتين يعانق والدته بحرارة بعد فوزه بنهائيات كأس العالم 2022 أمام فرنسا بركلات الترجيح. 19.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-19T10:14+0000
2022-12-19T10:14+0000
2022-12-19T10:14+0000
بطولة كأس العالم 2022
نادي الفيديو
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وظهرت سيليا ماريا كوتشيتيني أمام عدسات الكاميرا وهي تركض نحو ابنها مرتدية قميص الأرجنتين، لتفاجئه بظهورها، وتبعتها لحظة عاطفية مؤثرة.
سبوتنيك عربي
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2022
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
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https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/12/1071336128_311:0:2800:1867_1920x0_80_0_0_ea1d7d658770e025da2d1939cdc5c780.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
لقطة مؤثرة... ميسي يعانق والدته بحرارة على أرض الملعب بعد فوزه بكأس العالم
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أظهرت مقاطع فيديو، النجم ليونيل ميسي وقائد منتخب الأرجنتين يعانق والدته بحرارة بعد فوزه بنهائيات كأس العالم 2022 أمام فرنسا بركلات الترجيح.
وظهرت سيليا ماريا كوتشيتيني أمام عدسات الكاميرا وهي تركض نحو ابنها مرتدية قميص الأرجنتين، لتفاجئه بظهورها، وتبعتها لحظة عاطفية مؤثرة.