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https://sputnikarabic.ae/20221219/لوكاشينكو-تعزيز-علاقات-بيلاروس-مع-روسيا-هو-رد-طبيعي-على-الوضع-المتغير-في-العالم-1071367400.html
لوكاشينكو: تعزيز علاقات بيلاروس مع روسيا هو رد طبيعي على الوضع المتغير في العالم
لوكاشينكو: تعزيز علاقات بيلاروس مع روسيا هو رد طبيعي على الوضع المتغير في العالم
أعلن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الاثنين، أن تعزيز العلاقات بين موسكو ومينسك، أصبح رداً طبيعياً على الوضع المتغير في العالم. 19.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-19T15:29+0000
2022-12-19T15:29+0000
بيلاروس
روسيا
فلاديمير بوتين
ألكسندر لوكاشينكو
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مينسك - سبوتنيك. وقال لوكاشينكو، بهذا الصدد: "لقد أصبح تعزيز العلاقات البيلاروسية الروسية ردا طبيعيا على الوضع المتغير في العالم، الذي اختبر وما يزال يختبر قوتنا بشكل دائم، وأعتقد أنه على الرغم من وجود بعض الصعاب، إلا أنه ما زلنا نجد ردوداً فعالة على مختلف التحديات والتهديدات".هذا، وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد وصل اليوم، إلى مينسك في زيارة عمل، سيبحث خلالها مع نظيره البيلاروسي المسائل ذات الصلة بمواصلة تطوير العلاقات الروسية البيلاروسية للشراكة الاستراتيجية والتحالف، مع التركيز على التفاعل والتكامل في إطار دولة الاتحاد، وكذلك المسائل الملحة المتعلقة بالأجندة الدولية والإقليمية.
https://sputnikarabic.ae/20221219/بدء-المفاوضات-الثنائية-بين-بوتين-ولوكاشينكو-في-مينسك-1071364528.html
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بيلاروس, روسيا, فلاديمير بوتين, ألكسندر لوكاشينكو
بيلاروس, روسيا, فلاديمير بوتين, ألكسندر لوكاشينكو

لوكاشينكو: تعزيز علاقات بيلاروس مع روسيا هو رد طبيعي على الوضع المتغير في العالم

15:29 GMT 19.12.2022
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الانتقال إلى بنك الصورلرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو
لرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2022
© Sputnik . Pavel Bednyakov
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أعلن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الاثنين، أن تعزيز العلاقات بين موسكو ومينسك، أصبح رداً طبيعياً على الوضع المتغير في العالم.
مينسك - سبوتنيك. وقال لوكاشينكو، بهذا الصدد: "لقد أصبح تعزيز العلاقات البيلاروسية الروسية ردا طبيعيا على الوضع المتغير في العالم، الذي اختبر وما يزال يختبر قوتنا بشكل دائم، وأعتقد أنه على الرغم من وجود بعض الصعاب، إلا أنه ما زلنا نجد ردوداً فعالة على مختلف التحديات والتهديدات".
المحادثات بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، في مينسك - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2022
بدء المفاوضات الثنائية بين بوتين ولوكاشينكو في مينسك
14:50 GMT
هذا، وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد وصل اليوم، إلى مينسك في زيارة عمل، سيبحث خلالها مع نظيره البيلاروسي المسائل ذات الصلة بمواصلة تطوير العلاقات الروسية البيلاروسية للشراكة الاستراتيجية والتحالف، مع التركيز على التفاعل والتكامل في إطار دولة الاتحاد، وكذلك المسائل الملحة المتعلقة بالأجندة الدولية والإقليمية.
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