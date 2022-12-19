https://sputnikarabic.ae/20221219/ما-هي-القوات-شبه-العسكرية-وما-الدول-التي-تمتلك-أكبر-عدد-منها؟-1071371934.html

ما هي القوات شبه العسكرية وما الدول التي تمتلك أكبر عدد منها؟

ما هي القوات شبه العسكرية وما الدول التي تمتلك أكبر عدد منها؟

يعتمد تقييم القوة العسكرية للدول على حجم ما تملكه من أسلحة في البر والبحر والجو، وإجمالي القوة البشرية، التي تشمل أي قوات شبه عسكرية سواء كانت منظمات أو كيانات... 19.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-19T18:17+0000

2022-12-19T18:17+0000

2022-12-19T18:22+0000

رصد عسكري

إيران

السعودية

العراق

روسيا

الصين

الولايات المتحدة الأمريكية

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وتنقسم القوة البشرية لأي جيش نظامي إلى 3 أقسام هي قوات عاملة وقوات احتياطية وقوات شبه العسكرية، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.ويمكن الاعتماد على القوات شبه العسكرية في دعم القوة العسكرية للدولة بصورة عامة، ويكون تسليحها أقل من تسليح الجيوش النظامية، وفي بعض الأحيان يتم تصنيف قوات الدرك على أنها قوات شبه عسكرية، مثلما هو الحال في فرنسا.وتتفاوت الأدوار التي تقوم بها القوات شبه العسكرية بين دولة وأخرى، فبينما تعتمد عليها بعض الدول كمكون حيوي في قدراتها الدفاعية، فإن دول أخرى لا تمتلك أعداد كبيرة منها، بينما لا تملك دول ثالثة أي قوات شبه عسكرية مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا.ما هي الدول التي تمتلك أكبر عدد قوات شبه عسكرية؟تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" إلى أن ترتيب الدول التي تمتلك أكبر عدد قوات شبه عسكرية لا يرتبط بترتيب القوة العسكرية للجيوش بصورة عامة.وعلى سبيل المثال، فإن الولايات المتحدة الأمريكية التي يصنف جيشها في المرتبة الأولى عالميا لا تمتلك أي قوات شبه عسكرية، بينما تمتلك بنغلاديش أكبر قوة شبه عسكرية في العالم، رغم أن تصنيف جيشها يأتي في المرتبة رقم 46 عالميا.وأورد الموقع إحصائيات ترصد ترتيب الدول التي تمتلك أكبر عدد من القوات شبه العسكرية في 2022 كما يلي:وتأتي فرنسا وتركيا في المرتبتين الـ 16 والـ 17 عالميا بقوات شبه عسكرية عددها 175 ألفا و150 ألفا على التوالي.أما العراق فيمتلك قوات شبه عسكرية عددها 130 ألف فرد ويصنف في المرتبة الـ 18 عالميا، وتصنف السعودية في المرتبة الـ 19 عالميا بـ 125 ألف فرد، بينما تصنف إيران في المرتبة رقم 24 عالميا بقوات شبه عسكرية عددها 90 ألف فرد.

https://sputnikarabic.ae/20221101/أضخم-5-جيوش-عربية-من-حيث-حجم-القوات-العاملة-في-2022-1069718460.html

إيران

السعودية

العراق

الصين

الولايات المتحدة الأمريكية

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