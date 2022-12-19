ما هي القوات شبه العسكرية وما الدول التي تمتلك أكبر عدد منها؟
18:17 GMT 19.12.2022 (تم التحديث: 18:22 GMT 19.12.2022)
© AFP 2022 / TAUSEEF MUSTAFAقوات شبه عسكرية - الهند
© AFP 2022 / TAUSEEF MUSTAFA
يعتمد تقييم القوة العسكرية للدول على حجم ما تملكه من أسلحة في البر والبحر والجو، وإجمالي القوة البشرية، التي تشمل أي قوات شبه عسكرية سواء كانت منظمات أو كيانات يتلقى أفرادها تدريبات عسكرية.
وتنقسم القوة البشرية لأي جيش نظامي إلى 3 أقسام هي قوات عاملة وقوات احتياطية وقوات شبه العسكرية، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.
© AFP 2022 / AHMAD AL-RUBAYEقوات شبه عسكرية - العراق
قوات شبه عسكرية - العراق
© AFP 2022 / AHMAD AL-RUBAYE
القوات العاملة: هي القوة الأساسية لأي جيش في العالم، وتعبر عن عدد الجنود الموجودين في الخدمة فعليا ولا يوجد جيش في العالم لا يمتلكها.
القوات الاحتياطية: تعبر عن عدد الأفراد، الذين كانوا جنودا في القوات المسلحة للدولة خلال فترة معينة، وأصبحوا خارج الخدمة، لكنه يمكن استدعاؤهم للخدمة في أي وقت.
القوات شبه العسكرية: هو مصطلح يعبر عن أي منظمات أو كيانات غير تابعة للقوات المسلحة بصورة رسمية، لكنها تتلقى تدريبات عسكرية، حسب وصف مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن.
ويمكن الاعتماد على القوات شبه العسكرية في دعم القوة العسكرية للدولة بصورة عامة، ويكون تسليحها أقل من تسليح الجيوش النظامية، وفي بعض الأحيان يتم تصنيف قوات الدرك على أنها قوات شبه عسكرية، مثلما هو الحال في فرنسا.
© AFP 2022 / FRANCK PENNANTقوات شبه عسكرية (قوات الدرك) - فرنسا
قوات شبه عسكرية (قوات الدرك) - فرنسا
© AFP 2022 / FRANCK PENNANT
وتتفاوت الأدوار التي تقوم بها القوات شبه العسكرية بين دولة وأخرى، فبينما تعتمد عليها بعض الدول كمكون حيوي في قدراتها الدفاعية، فإن دول أخرى لا تمتلك أعداد كبيرة منها، بينما لا تملك دول ثالثة أي قوات شبه عسكرية مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا.
ما هي الدول التي تمتلك أكبر عدد قوات شبه عسكرية؟
تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" إلى أن ترتيب الدول التي تمتلك أكبر عدد قوات شبه عسكرية لا يرتبط بترتيب القوة العسكرية للجيوش بصورة عامة.
© AFP 2022 / STRقوات شبه عسكرية - الصين
قوات شبه عسكرية - الصين
© AFP 2022 / STR
وعلى سبيل المثال، فإن الولايات المتحدة الأمريكية التي يصنف جيشها في المرتبة الأولى عالميا لا تمتلك أي قوات شبه عسكرية، بينما تمتلك بنغلاديش أكبر قوة شبه عسكرية في العالم، رغم أن تصنيف جيشها يأتي في المرتبة رقم 46 عالميا.
1 نوفمبر, 15:21 GMT
وأورد الموقع إحصائيات ترصد ترتيب الدول التي تمتلك أكبر عدد من القوات شبه العسكرية في 2022 كما يلي:
بنغلاديش: تصنف في المرتبة الأولى عالميا بـ 6 ملايين و800 ألف فرد ينتمون لقوات شبه عسكرية.
الهند: تصنف في المرتبة الثانية عالميا بمليونين و527 ألف فرد قوات شبه عسكرية.
فنزويلا: في المرتبة الثالثة عالميا بـ 1.6 مليون فرد.
كوبا: في المرتبة الرابعة عالميا بنحو 1.1 مليون فرد.
الصين: في المرتبة الخامسة عالميا بـ 624 ألف فرد.
باكستان: في المرتبة الـ 6 عالميا بـ 500 ألف فرد.
البرازيل: في المرتبة الـ 7 عالميا بـ 400 ألف فرد.
اليمن: في المرتبة الـ 8 عالميا بـ 375 ألف فرد.
مصر: في المرتبة الـ 9 عالميا بـ 300 ألف فرد.
إندونيسيا: في المرتبة الـ 10 عالميا بـ 280 ألف فرد.
روسيا: في المرتبة الـ 11 عالميا بـ 250 ألف فرد.
الجزائر: في المرتبة الـ 12 عالميا بـ 200 ألف فرد.
كوريا الشمالية: في المرتبة الـ 13 عالميا بـ 200 ألف فرد.
كولومبيا: في المرتبة الـ 14 عالميا بـ 185 ألف فرد.
جنوب أفريقيا: في المرتبة الـ 15 عالميا بـ 180 ألف فرد.
وتأتي فرنسا وتركيا في المرتبتين الـ 16 والـ 17 عالميا بقوات شبه عسكرية عددها 175 ألفا و150 ألفا على التوالي.
© AFP 2022 / -قوات شبه عسكرية - إيران
قوات شبه عسكرية - إيران
© AFP 2022 / -
أما العراق فيمتلك قوات شبه عسكرية عددها 130 ألف فرد ويصنف في المرتبة الـ 18 عالميا، وتصنف السعودية في المرتبة الـ 19 عالميا بـ 125 ألف فرد، بينما تصنف إيران في المرتبة رقم 24 عالميا بقوات شبه عسكرية عددها 90 ألف فرد.
© Sputnikأضخم 5 جيوش عربية من حيث حجم القوات العاملة في 2022
أضخم 5 جيوش عربية من حيث حجم القوات العاملة في 2022
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