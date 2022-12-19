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Мужчины фотографируется у знака ЧМ-2022 по футболу в Катаре - سبوتنيك عربي, 1920
بطولة كأس العالم 2022
تستضيف قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022. وهذه أول نسخة من كأس العالم تقام في الوطن العربي والثانية التي تقام في آسيا بعد نسخة 2002 التي أُقيمت في كوريا الجنوبية واليابان. فرنسا هي حاملة اللقب، بعد فوزها على كرواتيا 4–2 في كأس العالم 2018 في روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20221219/مبابي-يغرد-بعد-خسارة-نهائي-كأس-العالم-1071358568.html
مبابي يغرد بعد خسارة نهائي كأس العالم
مبابي يغرد بعد خسارة نهائي كأس العالم
نشر نجم المنتخب الفرنسي ونادي باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، تغريدة بعد خسارة منتخب بلاده نهائي كأس العالم. 19.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-19T12:34+0000
2022-12-19T12:34+0000
بطولة كأس العالم 2022
رياضة
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وخسرت فرنسا أمام الأرجنتين بضربات الجزاء الترجيحية بعد تعادلهما بالوقتين الأصلي والإضافي بثلاثة أهداف لكل منهما.وغرد النجم الفرنسي قائلا: "سنعود"، في إشارة للعودة والفوز باللقب.وأصبح في رصيد المنتخب الأرجنتيني 3 ألقاب بكأس العالم، بعد نسختي 1978 و1986، فيما يبقى منتخب فرنسا، بلقبين، حصدهما في 1998 و2018.
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رياضة
رياضة

مبابي يغرد بعد خسارة نهائي كأس العالم

12:34 GMT 19.12.2022
© AFP 2022 / JEWEL SAMADمبابي ولاعبي فرنسا يحتفلون بهدف التعادل في مرمى الأرجنتين في نهائي كأس العالم قطر 2022
مبابي ولاعبي فرنسا يحتفلون بهدف التعادل في مرمى الأرجنتين في نهائي كأس العالم قطر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2022
© AFP 2022 / JEWEL SAMAD
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نشر نجم المنتخب الفرنسي ونادي باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، تغريدة بعد خسارة منتخب بلاده نهائي كأس العالم.
وخسرت فرنسا أمام الأرجنتين بضربات الجزاء الترجيحية بعد تعادلهما بالوقتين الأصلي والإضافي بثلاثة أهداف لكل منهما.
وغرد النجم الفرنسي قائلا: "سنعود"، في إشارة للعودة والفوز باللقب.
وأصبح في رصيد المنتخب الأرجنتيني 3 ألقاب بكأس العالم، بعد نسختي 1978 و1986، فيما يبقى منتخب فرنسا، بلقبين، حصدهما في 1998 و2018.
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