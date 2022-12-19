https://sputnikarabic.ae/20221219/مبابي-يغرد-بعد-خسارة-نهائي-كأس-العالم-1071358568.html
مبابي يغرد بعد خسارة نهائي كأس العالم
مبابي يغرد بعد خسارة نهائي كأس العالم
نشر نجم المنتخب الفرنسي ونادي باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، تغريدة بعد خسارة منتخب بلاده نهائي كأس العالم. 19.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-19T12:34+0000
2022-12-19T12:34+0000
2022-12-19T12:34+0000
بطولة كأس العالم 2022
رياضة
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وخسرت فرنسا أمام الأرجنتين بضربات الجزاء الترجيحية بعد تعادلهما بالوقتين الأصلي والإضافي بثلاثة أهداف لكل منهما.وغرد النجم الفرنسي قائلا: "سنعود"، في إشارة للعودة والفوز باللقب.وأصبح في رصيد المنتخب الأرجنتيني 3 ألقاب بكأس العالم، بعد نسختي 1978 و1986، فيما يبقى منتخب فرنسا، بلقبين، حصدهما في 1998 و2018.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة
مبابي يغرد بعد خسارة نهائي كأس العالم
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نشر نجم المنتخب الفرنسي ونادي باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، تغريدة بعد خسارة منتخب بلاده نهائي كأس العالم.
وخسرت فرنسا أمام الأرجنتين بضربات الجزاء الترجيحية بعد تعادلهما بالوقتين الأصلي والإضافي بثلاثة أهداف لكل منهما.
وغرد النجم الفرنسي قائلا: "سنعود"، في إشارة للعودة والفوز باللقب.
وأصبح في رصيد المنتخب الأرجنتيني 3 ألقاب بكأس العالم، بعد نسختي 1978 و1986، فيما يبقى منتخب فرنسا، بلقبين، حصدهما في 1998 و2018.